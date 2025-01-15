Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные меры в ответ на новые санкции США, направленные против нефтегазового сектора. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода, который позволит защитить экономические интересы страны и минимизировать влияние ограничений.

Россия продолжает разбирать последствия санкций США, направленных на нефтегазовый сектор. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что задача номер один — минимизировать их влияние.

Песков подчеркнул, что власти внимательно следят за развитием ситуации. По его словам, важно найти эффективные решения, которые помогут смягчить удар по экономике и учесть интересы как государства, так и отечественного бизнеса.

Кроме того, он упомянул, что Россия не исключает возможности ответных мер в отношении США.

В ответ на разговоры о санкциях Евросоюза против российского алюминия, Песков предупредил: такие шаги могут пошатнуть и без того нестабильный мировой рынок. Слова простые, но смысл глубокий — подобные действия способны создать серьезные проблемы глобальной экономике.

10 января США расширили санкции, ударив по ключевым игрокам энергетического сектора России — «Газпром нефти», «Сургутнефтегазу» и десяткам других компаний. Ограничения затронули более 180 судов и множество предприятий, связанных с транспортировкой и переработкой нефти.

Не отстает и Евросоюз. Новый, 16-й пакет санкций может включать запрет на импорт российского алюминия и постепенный отказ от сжиженного газа.

Россия однозначно считает санкции незаконными. Владимир Путин подчеркивал, что снятие ограничений — одно из обязательных условий для начала диалога по урегулированию ситуации на Украине.