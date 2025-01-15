В последние месяцы в информационном поле активно обсуждаются слухи о возможной заморозке вкладов населения. Однако эксперты и представители банковской сферы уверены: такие предположения лишены оснований. Глава ВТБ Андрей Костин назвал эти разговоры абсурдными и подчеркнул, что подобные меры не только экономически необоснованны, но и способны подорвать доверие к финансовой системе. Центробанк также заверил, что ключевая ставка остается основным инструментом регулирования инфляции, а заморозка вкладов не входит в планы регулятора.

Разговоры про заморозку вкладов у нас в стране давно гуляют по просторам медийного поля. Однако эксперты уверены, что это не более чем байка. Вот, например, глава ВТБ Андрей Костин на бизнес-диалоге в Ханое прямо заявил: слухи ходят уже несколько месяцев, но никакой реальной почвы под ними нет.

Костин отметил, что сама идея выглядит нелепо. "Ну, скажите, какой в этом резон? Если логики нет, зачем это делать?" — с улыбкой уточнил он. Такие разговоры, по его словам, появляются скорее от страха и желания людей раздуть драму. А ведь заморозка вкладов — мера крайне непопулярная, да еще и чреватая массовым недовольством.

Регулятор тоже не остался в стороне. В ЦБ неоднократно говорили: никаких заморозок не будет. Это, мол, не только не нужно, но и бессмысленно с точки зрения борьбы с инфляцией. Для этих целей Центробанк использует ключевую ставку. В декабре 2024 года она осталась на уровне 21%. Годовую инфляцию при этом ожидают в пределах 8–8,5%.

Эксперты предупреждают: заморозка вкладов подорвет доверие к банковской системе. Люди начнут выводить деньги, скупать квартиры, золото или бытовую технику, а это только разгонит инфляцию. В результате банки потеряют свои ресурсы, и экономике станет еще тяжелее.

Центробанк уверен: высокие ставки — рабочий инструмент. Они делают вклады выгодными для населения и охлаждают интерес к кредитам, что помогает сдерживать рост цен. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что принятые меры уже помогли избежать худшего. Правда, процесс стабилизации растянется на 2025-й и, возможно, захватит часть 2026 года.