Россия планирует оказать поддержку Приднестровью, предоставив региону «гуманитарный газ». Этот шаг направлен на стабилизацию социально-экономической ситуации, обеспечение населения, промышленности и теплоэнергетики необходимым ресурсом. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил важность этого решения для поддержания жизнедеятельности региона в условиях текущих сложностей с поставками газа.

В Приднестровье собираются начать поставки гуманитарного газа из России. Об этом рассказал Вадим Красносельский, лидер Приднестровской Молдавской Республики, на недавней пресс-конференции.

Как пояснил глава региона, газ пойдёт на нужды людей, теплоэнергетику и промышленность. Этот ресурс называют гуманитарным, подчёркивая его критическую значимость для стабильности в регионе.

Красносельский отметил, что точной даты поставок пока нет. Однако подчеркнул, что процесс уже запущен. "Немного терпения, и всё будет", — заверил он. Решение было принято на переговорах в Москве.

Планируется, что газа хватит для полного обеспечения региона, включая отопление и работу ключевых отраслей.

Проблемы с поставками обострились после завершения контракта между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". До конца 2022 года через Украину шёл транзит газа в Европу, часть которого отправлялась в Молдавию, а затем в Приднестровье в обмен на электроэнергию.

Хотя Москва предлагала продлить договор, Киев отказался. Кроме того, ситуация осложняется долгом Молдавии перед "Газпромом", который оценивают в 709 миллионов долларов. Однако Кишинёв заявляет, что этот долг "выдуман", и платить не собирается.

Красносельский назвал российский газ гуманитарной помощью и обвинил Молдавию в попытке свалить долг на "Тираспольтрансгаз".