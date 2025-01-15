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WSJ: Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа
14 января в мировых новостях появились сообщения о значительном прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС относительно прекращения огня и освобождения израильских заложников. Ожидаемая сделка предполагает временное перемирие на 42 дня, в ходе которого израильская армия начнёт вывод войск из большинства районов сектора Газа. В рамках первой фазы планируется освобождение 33 заложников, включая израильтян и иностранцев, а также ряд гуманитарных категорий. Сделка также включает освобождение палестинских заключённых, но не затрагивает передачу тела лидера ХАМАС.

14 января в мировых новостях проскочила новость о серьезном продвижении в переговорах между Израилем и ХАМАС по поводу прекращения огня и освобождения израильских заложников в Газе. Официального подтверждения пока нет, но источники в дипломатических кругах обеих сторон и стран-посредников уже подтвердили, что есть решения. 

По словам источников, договорились о временном прекращении огня на 42 дня. За это время израильская армия (ЦАХАЛ) начнёт выводить войска из большинства районов сектора Газа, оставив минимальное присутствие в специально отведённой буферной зоне. В первой фазе перемирия, по плану, будут освобождены 33 израильских и иностранных заложников, большинство из которых, как сообщается, живы. Особое внимание будет уделено гуманитарным категориям — детям, женщинам (включая военнослужащих), старикам и раненым.

В свою очередь, Израиль согласился на освобождение палестинских заключённых, но передача тела Яхьи Синвара, лидера ХАМАС, в сделку не вошла. Через 16 дней должны начаться переговоры по второй фазе перемирия. Ожидается, что сделка может быть завершена в ближайшие дни, а США, по данным Associated Press, могут сыграть решающую роль в окончательной договорённости.

Месяцы безуспешных переговоров не давали результата, несмотря на активное вмешательство США, Катара и Египта. Тупик наступил из-за разногласий по вопросам контроля над Филадельфийским коридором и будущего статуса перемирия. Основной вопрос — будет ли соглашение временным или постоянным.

К концу 2023 года усилия Катара притормозились, но с наступлением 2024 года переговоры опять набрали темп. Возможно, одним из факторов стала победа Дональда Трампа на выборах. Он не раз заявлял о своей поддержке дипломатического разрешения конфликта и даже угрожал решительными действиями в случае отказа от мирного процесса. Его давление и новые дипломатические шаги сыграли свою роль в продвижении переговоров.

Надежда на окончательное соглашение После того как Катар приостановил свои усилия, ситуация немного разрядилась. К середине декабря стороны стали смотреть на завершение сделки с более оптимистичной стороны. ХАМАС, несмотря на все разногласия, сделал шаг навстречу Израилю, согласившись на вывод ЦАХАЛ из части Газы и передав список заложников, которые будут освобождены в первой фазе.

Переговоры продолжались и в январе, чтобы к 14 числу были представлены конкретные детали будущего соглашения. В свою очередь, израильские власти выразили готовность к окончательной реализации договорённостей, особенно в части освобождения заложников.

#израиль #хамас #газа #переговоры
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