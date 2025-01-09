Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии, открывает новую страницу в своей жизни, став обладательницей престижной стипендии Генри Киссинджера в Институте Джона Маккейна при Аризонском государственном университете.
Саломе стала первой женщиной на посту министра иностранных дел, а позже и президента. С 2018 года, занимая эту должность, она активно продвигала курс на интеграцию в ЕС и НАТО. Одним из самых запоминающихся эпизодов её президентства было наложение вето на скандальный «закон об иностранных агентах».
Получение стипендии в Институте Маккейна стало признанием её заслуг. Там её охарактеризовали как символ мудрости и принципиального лидерства. Зурабишвили сравнили с такими авторитетными фигурами, как Джон Маккейн и Генри Киссинджер, отметив её настойчивость в защите демократических идеалов.
Парламентские выборы, прошедшие в октябре, вызвали широкий общественный резонанс и волну протестов. Ключевым поводом стало решение отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. В условиях политического кризиса Зурабишвили заявила о себе как о единственном легитимном представителе власти, отказавшись признать итоги выборов. Несмотря на это, она покинула пост 29 декабря, передав полномочия Михаилу Кавелашвили.