В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, вызвавшие волну протестов. Основной причиной стала отсрочка переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. На фоне политического кризиса Зурабишвили назвала себя единственным легитимным представителем власти, выступая против результатов выборов. Несмотря на это, она оставила президентский дворец 29 декабря, передав полномочия новоизбранному президенту Михаилу Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии, открывает новую страницу в своей жизни, став обладательницей престижной стипендии Генри Киссинджера в Институте Джона Маккейна при Аризонском государственном университете.

Саломе стала первой женщиной на посту министра иностранных дел, а позже и президента. С 2018 года, занимая эту должность, она активно продвигала курс на интеграцию в ЕС и НАТО. Одним из самых запоминающихся эпизодов её президентства было наложение вето на скандальный «закон об иностранных агентах».

Получение стипендии в Институте Маккейна стало признанием её заслуг. Там её охарактеризовали как символ мудрости и принципиального лидерства. Зурабишвили сравнили с такими авторитетными фигурами, как Джон Маккейн и Генри Киссинджер, отметив её настойчивость в защите демократических идеалов.

Парламентские выборы, прошедшие в октябре, вызвали широкий общественный резонанс и волну протестов. Ключевым поводом стало решение отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. В условиях политического кризиса Зурабишвили заявила о себе как о единственном легитимном представителе власти, отказавшись признать итоги выборов. Несмотря на это, она покинула пост 29 декабря, передав полномочия Михаилу Кавелашвили.