Мощное землетрясение магнитудой 6,8 потрясло Тибетский автономный район Китая, унеся жизни 126 человек и ранив более 180. Тысячи домов разрушены, а спасательные службы продолжают разбор завалов в поисках выживших.

Землетрясение магнитудой 6,8, которое произошло 7 января в уезде Тингри Тибетского автономного района, унесло жизни 126 человек. Еще 188 получили ранения разной степени тяжести. По данным агентства Xinhua, разрушено более 3,6 тысячи домов.

Задействовано свыше 1,5 тысячи человек. Китайское общество Красного Креста отправило в пострадавшие районы 4,6 тысячи единиц гуманитарной помощи: палатки, теплые одеяла, кровати и зимнюю одежду.

Подземные толчки зафиксировали в 163 километрах от города Шигадзе — второго по величине города Тибета, где проживает около 800 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень с населением примерно 6,9 тысячи человек.

Как отмечает издание Sohu, большинство построек в этом районе возведены из кирпича и дерева — материалы не выдерживают мощных сейсмических ударов. Многие дома сложились, словно карточные домики, за считанные минуты.

Для безопасности закрыли популярный туристический маршрут к ландшафтному парку Эвереста, который проходит через Тингри. Власти предупреждают: повторные подземные толчки вполне возможны — Гималайская сейсмическая зона известна своим беспокойным нравом.

На местах работают более 1,5 тысячи спасателей. Они оснащены всем необходимым для разбора завалов и поиска выживших. Красный Крест Китая быстро развернул гуманитарную поддержку, обеспечив пострадавших предметами первой необходимости.

Это землетрясение стало самым мощным за последние пять лет. Всего за этот период в регионе зафиксировано 29 подземных толчков магнитудой выше 3.