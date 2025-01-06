Лионель Месси, звезда «Интер Майами» и сборной Аргентины, не смог посетить церемонию вручения Президентской медали Свободы, которая прошла 4 января в Белом доме. Это высшая гражданская награда США, которой отмечают людей за их значимый вклад в общество, культуру и мир.

Президент США Джо Байден выбрал 19 выдающихся личностей для награждения в этом году. Среди приглашенных был и легендарный Мэджик Джонсон, пятикратный чемпион НБА. Он лично получил медаль, отметив важность своего вклада в спорт и общественные проекты.

Президентская медаль Свободы появилась в 1963 году и с тех пор стала знаком признания тех, кто помогает укреплять национальные интересы США, мировую безопасность и развивать культуру. Лауреаты этой награды – люди из самых разных сфер: политики, искусства, науки.

Хотя получить такую награду – огромная честь, Месси заранее предупредил Белый дом, что не сможет присутствовать. Причина оказалась проста: уже взятые на себя обязательства совпали по времени с церемонией.

В своем письме он выразил искреннюю благодарность:«Для меня это большая честь. Спасибо за признание. К сожалению, из-за давних обязательств я не смогу быть на церемонии, но это никак не уменьшает моей благодарности», – цитирует слова Месси издание Marca.

реклама





Прошлый год выдался насыщенным для 37-летнего футболиста. Первый полноценный сезон в MLS в составе «Интер Майами» прошел ярко: команда успешно играла в чемпионате, но выбыла в 1/8 финала плей-офф, уступив «Атланте». Интересный факт: в той игре за соперников выступал российский футболист Алексей Миранчук.

Месси же показал впечатляющую статистику: 20 голов и 16 результативных передач за сезон. И это при том, что он продолжает удерживать рекордные восемь «Золотых мячей» — символы его мастерства и влияния в мировом футболе.



