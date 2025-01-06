Визит главы МИДа Германии Анналены Бербок в Дамаск на встречу с новыми властями Сирии вызвал немалую шумиху. Немецкий телеканал N-tv отметил: в аккаунтах, связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), на фото лицо Бербок и двух женщин, вероятно переводчиц, замазали.

Анналена Бербок вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро прибыли в столицу 3 января. Главная цель — обсудить, как жить дальше после свержения Башара Асада. Одной из горячих тем стали права женщин.

Но визит обернулся неловкостями. На снимках, гуляющих по соцсетям ХТШ, лицо Бербок спрятали, а вот Барро оставили, как есть.

Не обошлось и без символических моментов. Видео от издания Die Welt показало, как представители новой власти не подали руки Бербок. Причина проста: строгие религиозные правила ХТШ запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами.

Забавно, но еще недавно Сирия была куда более гибкой в этих вопросах. Жена Башара Асада, Асма, не носила хиджаб, а государственные СМИ не ретушировали лица женщин.

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Несмотря на жесткие религиозные рамки, есть шанс на перемены. Глава ХТШ Ахмед аш-Шараа заявил, что планирует распустить ополчение и провести выборы. Правда, правозащитники пока верят в это слабо. Слишком уж много было насилия и репрессий.

Башара Асада свергли 8 декабря. Дамаск полностью перешел под контроль антиправительственных сил, а Асад уехал в Россию. Сейчас временным лидером Сирии стал Мухаммед аль-Башир, который обещает защищать интересы всех групп населения. Как говорится, поживем — увидим.