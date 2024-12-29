Воронежское КБ химавтоматики передало РД-0124МС для испытаний Роскосмосом. Этот двигатель станет основой второй ступени ракеты «Союз-5», главного проекта российской космонавтики.

Воронежское КБ химавтоматики передало РКЦ «Прогресс» новый двигатель РД-0124МС для испытаний. Этот кислородно-керосиновый гигант станет сердцем второй ступени ракеты «Союз-5». Роскосмос планирует проверить, выдержит ли двигатель заявленный срок хранения и сохранит ли стабильность работы.

Двигатель развивает тягу в 60 тонн. Его конструкция уникальна: два независимых блока, каждый из которых включает по две камеры сгорания. Такое решение увеличивает надежность и эффективность работы. Среди компонентов — турбонасосы, бустерные насосы, газогенераторы и системы управления. Всё собрано на одной раме.

Стендовые испытания — это не просто проверка. Инженеры должны убедиться, что все системы двигателя работают как часы, а конструкция выдерживает нагрузки. Успех на этом этапе приблизит первый запуск «Союза-5» на орбиту.



