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dayX
Роскосмос объявил план испытаний - как будут проверять «Орёл»
Роскосмос представил этапы испытаний новейшего пилотируемого корабля «Орёл».

Сегодня «Роскосмос» подвел итоги года. Главным событием стало обсуждение новейшего пилотируемого космического корабля, который прежде назывался «Орёл». Теперь корпорация подробно рассказала, какие испытания ждут этот аппарат.

На первом этапе корабль проверят с помощью сбросов с вертолёта — аж четыре раза. Это нужно, чтобы увидеть, как он справляется с экстремальными нагрузками. Такие тесты запланированы вплоть до 2027 года.

Далее, в 2026 году, корабль отправится на стартовый комплекс, где разыграют сценарий аварийного старта. В такой ситуации аппарат должен моментально отстрелиться от ракеты.

А в 2027 году настанет время для самых суровых испытаний — проверки системы спасения при максимальных скоростных напорах, когда нагрузки просто зашкаливают. Всё ради того, чтобы в реальных полётах не было никаких сюрпризов.

Лётные тесты, которые планировались раньше, перенесли на 2028 год.

#космос #роскосмос
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