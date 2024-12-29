С 2025 по 2027 год Роскосмос планирует активное наращивание орбитальной группировки. В программе — спутники для изучения ионосферы, интернета вещей, дистанционного зондирования и связи. Планируются как отечественные, так и международные запуски.

В 2025 году Роскосмос планирует запуск целого списка космических аппаратов разного назначения. Среди них — пара гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М», которые займутся изучением таинственных процессов в ионосфере, а также два спутника интернета вещей «Марафон», способных значительно улучшить покрытие IoT-сетей.

К этому списку добавятся шесть спутников дистанционного зондирования Земли. Состав такой:

— Четыре экспериментальных аппарата «Грифон»; — Два спутника «Аист-2Т».

Дополнительно на орбиту отправятся радиолокационный спутник «Обзор-Р», задача которого — оперативное слежение за поверхностью планеты, и гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5, нацеленный на прогнозирование погоды и изучение климатических процессов.

В 2025 году на российских ракетах отправятся и иностранные спутники. Правда, сколько их будет и какие задачи они будут выполнять, пока неизвестно.

В 2026 году на орбиту отправятся:

— Пять спутников «Марафон» для интернета вещей; — Четыре спутника связи «Экспресс-РВ»; — Геостационарные аппараты «Экспресс-АМУ4» и «Ямал-501»; — Экспериментальные спутники «Пиксел-ВР», которые испытают новые технологии связи и мониторинга.

В этот период акцент будет сделан на спутники дистанционного зондирования и радиолокационного мониторинга. Планируются:

— Два модернизированных спутника «Ресурс-ПМ» для детализированного наблюдения за поверхностью Земли; — Два экспериментальных спутника «Беркут-ВР» для испытания передовых технологий зондирования; — Один радиолокационный спутник «Беркут-РСА», который обеспечит высокоточную радиолокационную съёмку.



