Роскосмос готовится к запуску спутника «Ресурс-П» № 5: аппарат поможет в поиске полезных ископаемых, экологическом мониторинге и обновлении карт. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован на 25 декабря.

Основная миссия спутника — собирать и обрабатывать высокоточные данные. Это значит, что он станет надежным союзником в поиске месторождений полезных ископаемых. С его помощью специалисты будут получать детальные изображения участков земли, нужных для проведения работ.

Также спутник берется за экологический контроль: он поможет выявлять загрязненные районы и следить за изменениями в экосистеме. Если случатся природные катастрофы или техногенные аварии, «Ресурс-П» № 5 окажется как раз кстати. Он сможет быстро предоставить данные для спасателей, чтобы те оперативно оценивали обстановку и действовали слаженно.

Также спутник займется обновлением карт. Благодаря ему на свет появятся точные топографические и навигационные данные, что пригодится и строителям, и военным, и транспортникам.

23 декабря ракету отправят на стартовую площадку, где проведут последние проверки и подготовительные операции. А сам запуск запланирован на 25 декабря в 10:45 по московскому времени.