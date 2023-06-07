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Microsoft ежегодно зарабатывает десятки и даже сотни миллиардов долларов, получая огромную прибыль за счёт роста популярности облачных услуг и продажи программного обеспечения. При этом цены остаются высокими, а в результате многие пользователи вынуждены прибегать к использованию сомнительных способов обхода лицензии, скачивая всё это с пиратских сайтов. Ну а там нас поджидает самая настоящая рулетка, ведь далеко не все подобные ресурсы безопасны, а значит шансы вместе с программной или операционной системой подхватить вирус достаточно велики.

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Что же, если вы думали, что выхода нет, то сегодня самое время отдать предпочтение магазину ключей Keysoff. Там вы найдёте только лицензионную продукцию, которая получена по легальным каналам, ну а итоговая стоимость на 90% меньше таковой на сайте Microsoft. При этом никакого секрета нет, ведь Keysoff закупает большое количество лицензий у крупных компаний, что позволяет реализовывать из со скидками. Давайте рассмотрим наиболее выгодные предложения, некоторые из которых вы можете купить уже сейчас, остановив поток пиратского софта на своём компьютере раз и навсегда. Ну а если возникнут вопросы или проблемы, специалисты Keysoff всегда готовы прийти на помощь, ведь техническая поддержка работает в режиме 24/7.

Офисное ПО

Предлагаем начать с пакета Microsoft Office 2021 Pro , который вышел относительно недавно и представляет собой самый внушительный и полный набор офисных программ на все случаи жизни. Доступны не только привычные инструменты для создания текстовых документов и таблиц, но и многие другие программные модули. Полноценная бессрочная версия оценена в 26.25 доллара, но оптовые покупатели могут немного сэкономить.

, который вышел относительно недавно и представляет собой самый внушительный и полный набор офисных программ на все случаи жизни. Доступны не только привычные инструменты для создания текстовых документов и таблиц, но и многие другие программные модули. Полноценная бессрочная версия оценена в 26.25 доллара, но оптовые покупатели могут немного сэкономить. Так, 2 ключа Microsoft Office 2021 Pro обойдутся вам в 41.25 доллара. 3 ключа стоят 58.25 доллара, ну а сразу 5 ключей оценены в 69.25 доллара или 13.85 доллара за одну лицензию. Это самая низкая стоимость на рынке.

обойдутся вам в 41.25 доллара. 3 ключа стоят 58.25 доллара, ну а сразу 5 ключей оценены в 69.25 доллара или 13.85 доллара за одну лицензию. Это самая низкая стоимость на рынке. Office 2019 Professional Plus позволит сэкономить пару долларов и включает все необходимые программные модули и подходит для дома и рабочего места. Стоит такая программа 24.25 доллара. А вот Office 2016 Professional Plus является оптимальным решением для школьника, отличаясь выгодной ценой в 20.25 доллара и обширными возможностями для работы и творчества.

позволит сэкономить пару долларов и включает все необходимые программные модули и подходит для дома и рабочего места. Стоит такая программа 24.25 доллара. А вот Office 2016 Professional Plus является оптимальным решением для школьника, отличаясь выгодной ценой в 20.25 доллара и обширными возможностями для работы и творчества. За 28.29 доллара можно приобрести Office 2021 Home and Business для macOS. Цена действительно выгодная, ведь данная операционная система не для бедных, а стоимость отдельных программ там в несколько раз выше, чем для Windows. Купив Office 2019 Home and Business для macOS за 27.28 доллара, вы можете сэкономить немного денег. Мелочь, но если вам нужно сразу несколько программ, то скидка будет немаленькой.

ОС Windows

Наряду с офисными программами, пираты чаше всего взламывают операционные системы семейства Windows, ну а в магазине Keysoff всё это стоит не так много, чтобы нужно было рисковать безопасностью личных данных и конфиденциальной информации. Начнём с того, что Windows 10 Professional под редакциями 32 и 64 бита оценена в 7.35 доллара. Это очень выгодное предложение, ведь операционная система включает всё необходимое для создания игрового, рабочего или офисного ПК. Ну а если вы хотите взять сразу два ключа за 12.45 доллара, то заплатите за одну лицензию всего 6.22 доллара, что также является самым выгодным предложением на рынке.

всё это стоит не так много, чтобы нужно было рисковать безопасностью личных данных и конфиденциальной информации. Начнём с того, что под редакциями 32 и 64 бита оценена в 7.35 доллара. Это очень выгодное предложение, ведь операционная система включает всё необходимое для создания игрового, рабочего или офисного ПК. Ну а если вы хотите взять сразу два ключа за 12.45 доллара, то заплатите за одну лицензию что также является самым выгодным предложением на рынке. Windows 11 Pro в дисковой версии (CD-KEY) стоит 10.45 доллара и не только считается самой актуальной ОС, но и будет поддерживаться со стороны Microsoft ещё 8 лет. Два ключа обойдутся в 20.65 доллара или 10.32 за лицензию.

в дисковой версии (CD-KEY) стоит 10.45 доллара и не только считается самой актуальной ОС, но и будет поддерживаться со стороны Microsoft ещё 8 лет. Два ключа обойдутся в 20.65 доллара или 10.32 за лицензию. Windows 10 Home в дисковой версии обойдётся вам в 7.25 доллара. Данная операционная система лучше подходит для игрового ПК для школьника, поскольку включает расширенные настройки родительского контроля. Сразу два ключа оценены в 12.41 доллара или 6.21 доллара за одну лицензию.

в дисковой версии обойдётся вам в 7.25 доллара. Данная операционная система лучше подходит для игрового ПК для школьника, поскольку включает расширенные настройки родительского контроля. Сразу два ключа оценены в 12.41 доллара или 6.21 доллара за одну лицензию. Также доступна более новая Windows 11 Home. Она стоит 10.25 доллара и предлагает некоторые новые возможности наряду с более длительной технической поддержкой. 2 ключа Windows 11 Home стоят 20.48 доллара, а значит можно собрать игровой компьютер или систему для обучения без переплат.

Пакеты Windows + Office со скидкой 62%

В случае, если вы купили новый компьютер или ноутбук, то можно попробовать сэкономить 62%. Сделать это можно благодаря специальным пакетам, доступным на сайте Keysoff. Выбирайте пакет, который вас интересует и не забывайте ввести код купона SKK62 . Наиболее популярным предложением является Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus . Пакет стоит 34.99 доллара и включает самые новые версии указанного выше ПО.

. Наиболее популярным предложением является . Пакет стоит 34.99 доллара и включает самые новые версии указанного выше ПО. Пакет Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus оценён в 31.99 доллара и подходит для большинства пользователей. 31.76 доллара стоит пакет Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus , ну а самый недорогой пакет Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus предлагается всего за 28.69 доллара. В этом случае вы экономите деньги, но получаете не самые новые продукты Microsoft.

оценён в 31.99 доллара и подходит для большинства пользователей. 31.76 доллара стоит пакет , ну а самый недорогой пакет предлагается всего за 28.69 доллара. В этом случае вы экономите деньги, но получаете не самые новые продукты Microsoft. Microsoft Visio Professional 2021 и Microsoft Project Professional 2021 требуются далеко не всем пользователям. Несмотря на это стоят такие продукты дорого, а сегодня в рамках распродажи вы можете купить первый за 22.97 доллара, тогда как второй обойдётся всего в 25.70 доллара. Узнать больше.

ПО со скидкой 50%

Вообще, Microsoft выпускает множество других продуктов, которые плохо знакомы обычным пользователям. Следующие несколько лицензий могут заинтересовать тех, кому нужна высокая стабильность, нестандартные функции и многое другое. Скидка достигает 50%, но получить её можно только в том случае, если ввести код купона SKK50 в нужную строку на сайте во время оформления заказа. Особый интерес вызывает Windows 10 Enterprise LTSC. Операционная система хорошо знакома многим читателям нашего сайта. Версия от 2019 года стоит 9.14 доллара, тогда как более новая от 2021 года оценена в 12.81 доллара.

в нужную строку на сайте во время оформления заказа. Особый интерес вызывает Операционная система хорошо знакома многим читателям нашего сайта. Версия от 2019 года стоит 9.14 доллара, тогда как более новая от 2021 года оценена в 12.81 доллара. Windows Server 2019 Standard отлично справляется с задачами построения надёжного сервера и стоит 16.06 доллара. Более продвинутая Windows Server 2022 Standard оценена в немалые 35.36. Узнать больше.

Утилиты

Ну и будет нелишним указать несколько популярных утилит, пользующихся спросом вреди покупателей магазина Keysoff. Например, Advanced SystemCare 16 Pro способна взять на себя заботу о вашей операционной системе, подчищая хвосты после удаления того или иного ПО, а также поддерживая работу на максимуме возможностей. Стоит утилита 20.49 доллара.

способна взять на себя заботу о вашей операционной системе, подчищая хвосты после удаления того или иного ПО, а также поддерживая работу на максимуме возможностей. Стоит утилита 20.49 доллара. Ashampoo PDF Pro 3 не нуждается в представлении, поскольку позволяет обеспечить полный доступ к документам в формате PDF. Это создание, редактирование и многие другие операции, которые владельцы этой программы оценят по достоинству. Цена утилиты равняется 16.99 доллара.

не нуждается в представлении, поскольку позволяет обеспечить полный доступ к документам в формате PDF. Это создание, редактирование и многие другие операции, которые владельцы этой программы оценят по достоинству. Цена утилиты равняется 16.99 доллара. MacBooster 8 Lifetime предлагает вечную подписку и позволяет увеличить потенциал вашего компьютера, работающего на базе операционной системы macOS всего за 10.24 доллара.

предлагает вечную подписку и позволяет увеличить потенциал вашего компьютера, работающего на базе операционной системы macOS всего за 10.24 доллара. CleanMyMac X включает множество компонентов, а также открывает скрытые возможности macOS, делая операционную систему быстрой и удобной. Стоимость (45.70) на этот раз действительно впечатляет, но владельцы сообщают, что каждый доллар потрачен не зря.

включает множество компонентов, а также открывает скрытые возможности macOS, делая операционную систему быстрой и удобной. Стоимость (45.70) на этот раз действительно впечатляет, но владельцы сообщают, что каждый доллар потрачен не зря. DriverMax пригодится тем, кто занимается частой переустановкой операционных систем, а также системным администраторам, имеющим дело с большим количеством различных комплектующих и периферийного оборудования. Полноценный аккаунт с годичной лицензией обойдётся вам в 21.99 доллара. Это далеко не весь перечень утилит, программ и операционных систем, которые доступны по скидке в рамках летней распродажи в магазине Keysoff. Если у вас остались вопросы, переходите по ссылке, где доступно больше продуктов и есть возможность узнать о каждом из них дополнительную информацию. Узнать больше.