Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85

Лучшие приложения этого лета для тех, кто хочет купить лицензионное программное обеспечение со скидками
[ ] для раздела Блоги
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Microsoft ежегодно зарабатывает десятки и даже сотни миллиардов долларов, получая огромную прибыль за счёт роста популярности облачных услуг и продажи программного обеспечения. При этом цены остаются высокими, а в результате многие пользователи вынуждены прибегать к использованию сомнительных способов обхода лицензии, скачивая всё это с пиратских сайтов. Ну а там нас поджидает самая настоящая рулетка, ведь далеко не все подобные ресурсы безопасны, а значит шансы вместе с программной или операционной системой подхватить вирус достаточно велики.

реклама

Что же, если вы думали, что выхода нет, то сегодня самое время отдать предпочтение магазину ключей Keysoff. Там вы найдёте только лицензионную продукцию, которая получена по легальным каналам, ну а итоговая стоимость на 90% меньше таковой на сайте Microsoft. При этом никакого секрета нет, ведь Keysoff закупает большое количество лицензий у крупных компаний, что позволяет реализовывать из со скидками. Давайте рассмотрим наиболее выгодные предложения, некоторые из которых вы можете купить уже сейчас, остановив поток пиратского софта на своём компьютере раз и навсегда. Ну а если возникнут вопросы или проблемы, специалисты Keysoff всегда готовы прийти на помощь, ведь техническая поддержка работает в режиме 24/7.

Офисное ПО

  • Предлагаем начать с пакета Microsoft Office 2021 Pro, который вышел относительно недавно и представляет собой самый внушительный и полный набор офисных программ на все случаи жизни. Доступны не только привычные инструменты для создания текстовых документов и таблиц, но и многие другие программные модули. Полноценная бессрочная версия оценена в 26.25 доллара, но оптовые покупатели могут немного сэкономить. 
  • Так, 2 ключа Microsoft Office 2021 Pro обойдутся вам в 41.25 доллара. 3 ключа стоят 58.25 доллара, ну а сразу 5 ключей оценены в 69.25 доллара или 13.85 доллара за одну лицензию. Это самая низкая стоимость на рынке. 
  • Office 2019 Professional Plus позволит сэкономить пару долларов и включает все необходимые программные модули и подходит для дома и рабочего места. Стоит такая программа 24.25 доллара. А вот Office 2016 Professional Plus является оптимальным решением для школьника, отличаясь выгодной ценой в 20.25 доллара и обширными возможностями для работы и творчества. 
  • За 28.29 доллара можно приобрести Office 2021 Home and Business для macOS. Цена действительно выгодная, ведь данная операционная система не для бедных, а стоимость отдельных программ там в несколько раз выше, чем для Windows. Купив Office 2019 Home and Business для macOS за 27.28 доллара, вы можете сэкономить немного денег. Мелочь, но если вам нужно сразу несколько программ, то скидка будет немаленькой. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Professional Plus  26.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 ключа  41.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 ключа  58.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 ключей 69.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus  24.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus 20.25 Перейти в магазин KeysOff 
Office 2021 Home and Business for Mac  28.99 Перейти в магазин KeysOff 
Office 2019 Home and Business for Mac  27.88 Перейти в магазин KeysOff 

ОС Windows

  • Наряду с офисными программами, пираты чаше всего взламывают операционные системы семейства Windows, ну а в магазине Keysoff всё это стоит не так много, чтобы нужно было рисковать безопасностью личных данных и конфиденциальной информации. Начнём с того, что Windows 10 Professional под редакциями 32 и 64 бита оценена в 7.35 доллара. Это очень выгодное предложение, ведь операционная система включает всё необходимое для создания игрового, рабочего или офисного ПК. Ну а если вы хотите взять сразу два ключа за 12.45 доллара, то заплатите за одну лицензию всего 6.22 доллара, что также является самым выгодным предложением на рынке. 
  • Windows 11 Pro в дисковой версии (CD-KEY) стоит 10.45 доллара и не только считается самой актуальной ОС, но и будет поддерживаться со стороны Microsoft ещё 8 лет. Два ключа обойдутся в 20.65 доллара или 10.32 за лицензию. 
  • Windows 10 Home в дисковой версии обойдётся вам в 7.25 доллара. Данная операционная система лучше подходит для игрового ПК для школьника, поскольку включает расширенные настройки родительского контроля. Сразу два ключа оценены в 12.41 доллара или 6.21 доллара за одну лицензию.
  • Также доступна более новая Windows 11 Home. Она стоит 10.25 доллара и предлагает некоторые новые возможности наряду с более длительной технической поддержкой. 2 ключа Windows 11 Home стоят 20.48 доллара, а значит можно собрать игровой компьютер или систему для обучения без переплат.  
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional 7.35 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional – 2 ключа  12.45 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Professional CD-Key 10.45 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Professional CD-Key – 2 ключа 20.65 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home CD-KEY 7.25 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home CD-KEY – ключа  12.41 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Home 10.25 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Home – 2 ключа  20.48 Перейти в магазин KeysOff 

Пакеты Windows + Office со скидкой 62%

  • В случае, если вы купили новый компьютер или ноутбук, то можно попробовать сэкономить 62%. Сделать это можно благодаря специальным пакетам, доступным на сайте Keysoff. Выбирайте пакет, который вас интересует и не забывайте ввести код купона SKK62. Наиболее популярным предложением является Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus. Пакет стоит 34.99 доллара и включает самые новые версии указанного выше ПО.
  • Пакет Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus оценён в 31.99 доллара и подходит для большинства пользователей. 31.76 доллара стоит пакет Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus, ну а самый недорогой пакет Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus предлагается всего за 28.69 доллара. В этом случае вы экономите деньги, но получаете не самые новые продукты Microsoft.
  • Microsoft Visio Professional 2021 и Microsoft Project Professional 2021 требуются далеко не всем пользователям. Несмотря на это стоят такие продукты дорого, а сегодня в рамках распродажи вы можете купить первый за 22.97 доллара, тогда как второй обойдётся всего в 25.70 доллара. Узнать больше. 
Продукт Код купона Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus SKK62 34.99 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus SKK62 31.99 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus  SKK62 31.76 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus  SKK62 28.69 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Visio Professional 2021 SKK62 22.97 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Project Professional 2021 SKK62 25.70 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 50%

  • Вообще, Microsoft выпускает множество других продуктов, которые плохо знакомы обычным пользователям. Следующие несколько лицензий могут заинтересовать тех, кому нужна высокая стабильность, нестандартные функции и многое другое. Скидка достигает 50%, но получить её можно только в том случае, если ввести код купона SKK50 в нужную строку на сайте во время оформления заказа. Особый интерес вызывает Windows 10 Enterprise LTSC. Операционная система хорошо знакома многим читателям нашего сайта. Версия от 2019 года стоит 9.14 доллара, тогда как более новая от 2021 года оценена в 12.81 доллара. 
  • Windows Server 2019 Standard отлично справляется с задачами построения надёжного сервера и стоит 16.06 доллара. Более продвинутая Windows Server 2022 Standard оценена в немалые 35.36. Узнать больше. 
Продукт Код купона Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SKK50 9.14 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Enterprise 2021 LTSC SKK50 12.81 Перейти в магазин KeysOff
Windows Server 2019 Standard  SKK50 16.06 Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2022 Standard  SKK50 35.36 Перейти в магазин KeysOff 

Утилиты

  • Ну и будет нелишним указать несколько популярных утилит, пользующихся спросом вреди покупателей магазина Keysoff. Например, Advanced SystemCare 16 Pro способна взять на себя заботу о вашей операционной системе, подчищая хвосты после удаления того или иного ПО, а также поддерживая работу на максимуме возможностей. Стоит утилита 20.49 доллара.
  • Ashampoo PDF Pro 3 не нуждается в представлении, поскольку позволяет обеспечить полный доступ к документам в формате PDF. Это создание, редактирование и многие другие операции, которые владельцы этой программы оценят по достоинству. Цена утилиты равняется 16.99 доллара.
  • MacBooster 8 Lifetime предлагает вечную подписку и позволяет увеличить потенциал вашего компьютера, работающего на базе операционной системы macOS всего за 10.24 доллара.
  • CleanMyMac X включает множество компонентов, а также открывает скрытые возможности macOS, делая операционную систему быстрой и удобной. Стоимость (45.70) на этот раз действительно впечатляет, но владельцы сообщают, что каждый доллар потрачен не зря. 
  • DriverMax пригодится тем, кто занимается частой переустановкой операционных систем, а также системным администраторам, имеющим дело с большим количеством различных комплектующих и периферийного оборудования. Полноценный аккаунт с годичной лицензией обойдётся вам в 21.99 доллара. Это далеко не весь перечень утилит, программ и операционных систем, которые доступны по скидке в рамках летней распродажи в магазине Keysoff. Если у вас остались вопросы, переходите по ссылке, где доступно больше продуктов и есть возможность узнать о каждом из них дополнительную информацию. Узнать больше. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Advanced SystemCare 16 Pro  20.49 Перейти в магазин KeysOff
Ashampoo PDF Pro 3 16.99 Перейти в магазин KeysOff 
MacBooster 8 Lifetime Subscription 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
CleanMyMac X  45.70 Перейти в магазин KeysOff 
DriverMax - 1 Account(1 Year) 21.99 Перейти в магазин KeysOff 
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows ключи keysoff лицензионное по
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
128
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
30
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
99
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
7
Пригожин напомнил украинской стороне о долге за военнопленных с Бахмута
3
Китайские производители чипов смогут безбедно жить, выпуская 28-нм продукцию
5
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
16
Украинские военные бросили броневики MaxxPro, соответствующие кадры попали в сеть [Видео]
10
CNN: Атаки дронов по России устраивают благодаря организованной Украиной агентурной сети
4
Пригожин подробно рассказал, кто из МО РФ попытался устроить засаду Вагнеру при выходе из Бахмута
11
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
9
Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ в ходе наступления
7
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
58
TSMC готовит повышение цен на свои услуги на 3-6% со следующего года
1
Китайская компания создала пилотируемую летающую тарелку на электродвигателях
+
Появились кадры с брошенным в ходе наступления ВСУ французским «лёгким танком» AMX-10RC
5
Российский аналог GitHub начал получать первые заявки на вступление
3
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
7
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
8
Intel продаст 35 млн акций Mobileye на сумму $1,5 млрд
+
В Российском МО рассказали об поражённых на южнодонецком направлении 8 танках ВСУ Leopard
12
Каховская ГЭС частично разрушена в результате обстрела ВСУ
7

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
19
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
105
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
16
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
1
Редкие спортивные автомобили Renault
7
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
24
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
+
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
18

Сейчас обсуждают

молочная плитка
15:26
Работа над ошибками
Цены и характеристики видеокарт GeForce RTX 40 SUPER обнародованы инсайдером
Артём Николаев
15:25
А судьи кто?) Все американские президенты, развязавшие десятки войн, тоже прекрасно живут. Зато сколько миллионов людей умерло, грозя кулаком в небо и веря, что когда-нибудь справедливость восторжест...
The Telegraph: Киев выстрелил себе в ногу, сделав наступление в Запорожской области невозможным
Сергей Гришаев
15:23
Им, наверное, виднее, когда обновляется "экономный геймер"...
Как считают в NVIDIA, экономный геймер обновляет видеокарту в среднем раз в три с половиной года
JugadorGL
15:20
А сколько необходимо электроэнергии чтобы запитать компы этих самых менеджеров? А + освещение, холодильники в оффис, лифты на которых они ездят взад назад? И самое главное посчитаем из зарплаты. И уве...
Nvidia анонсировала модель ИИ для создания трехмерных сцен из 2D-видеороликов
BigCar
15:20
С каждым новым поколением чипов общая производительность и производительность на ватт растёт, а ты втираешь про маркетинг, закон Ома и прочий бред. Ты наркоман что ли?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Konstantin
15:20
Всего лишь 1,8 млрд? Это просто смешно.
Обнаружена уязвимость Gmail затрагивающая 1,8 миллиарда пользователей
хахахер
15:16
щас все уже,всё знают,в век информации,тут как не крути,а повтора разрухи СССР уже не будет.Максимум смех,эти истории про наполеона вызывают щас,а вот суды щас будут над многочисленными преступниками ...
The Telegraph: Киев выстрелил себе в ногу, сделав наступление в Запорожской области невозможным
Chimbal
15:15
Учитывая что тест основан на OpenGL и пока ещё весьма необкатанный, ничего странного пока не нахожу, особенно учитывая что у 12700 есть "энергоэффективные" яйца а планировщик вин11 отличался не очень ...
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
Лев корл
15:15
Билайн - пашет
Провайдеры начали блокировать OpenVPN подключения в России
Вячеслав Павлов
15:15
Друг, говорит, что зачастую утилизировать какое-либо оружие бывает существенно дороже, чем его изготовить. Когда началась СВО, это прекрасно поняли в Европе и США и стали отправлять в Украину всякий в...
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем