Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
После того как Microsoft объявила о своём решении уйти с российского рынка, миллионы пользователей хлынули на торренты. Пираты активизировались, но куда более опасны стали мошенники, занимающиеся распространением вредоносного программного обеспечения. Эти ребята и до этого жили неплохо, ведь наивных любителей дармовщины всегда было в достатке. Но с недавнего времени злоумышленники просто купаются в деньгах обычных пользователей.
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Нужно помнить, что мошенники используют массу способов, позволяющих им получить доступ к вашим компьютерам. При этом пострадать могут как конфиденциальные данные, включая переписку и социальные сети, так и цифровые активы, находящиеся на компьютере. Если вы купили новый компьютер, или просто устали искать пиратские копии на сомнительных торрентах, то просто обращайтесь в магазин O2keys. Здесь доступно подлинное программное обеспечение и операционные системы Windows по низким ценам. Например, полноценную Windows 10 можно получить всего за 581 рубль.
Microsoft Office
|Продукт
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Office 2021 Professional Plus
|2005,55 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|2 ключа Office 2021 Professional Plus
|3209,20 руб.
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|3 ключа Office 2021 Professional Plus
|3844,31 руб.
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|5 ключей Office 2021 Professional Plus
|5296,20 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Office 2019 Professional Plus
|1925,68 руб.
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|Office 2016 Pro Plus
|1462,86 руб.
|Перейти в магазин O2keys
- Давайте перечислим наиболее популярные позиции со скидками до 62%. Самая новая версия Microsoft Office 2021 Professional Plus стоит всего 2005.55 руб. Без данного ПО невозможно наладить работу ни в офисе, ни дома, а простота использования позволяет обучить работе даже школьников. При этом у вас не будет проблем с совместимостью, ведь созданные при помощи этого программного комплекса документы открываются во всех актуальных версиях офисного ПО.
- Бывает так, что вам нужно собрать сразу 2 компьютера, ну или наладить работу небольшого офиса. В таком случае берите сразу два ключа Microsoft Office 2021 Pro Plus за 3209.20 руб. Выходит, что каждый ключик обойдётся вам всего в 1604.6 руб.
- Есть также пакет на 3 ключа Microsoft Office 2021 Pro Plus. Цена равняется 3844.31 руб. Предложение интересно тем, что каждая лицензия обходится всего в 1281.43 руб.
- 5 лицензий Microsoft Office 2021 Professional Plus найдут своего покупателя в малом офисе, а цена равняется 5296.20 руб. Вот и выходит, что это действительно выгодное предложение, в рамках которого можно получить ключ всего за 1059.24 руб.
- Для дома мы рекомендуем купить Microsoft Office 2019 Professional Plus. Эта версия имеет минимальные отличия от новинки, но стоит всего 1925.68 руб.
- Ну и для экономистов предусмотрена скидка на Microsoft Office 2016 Pro Plus, купить который можно всего за 1462.86 руб.
Microsoft Windows
|Продукт
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Windows 10 Pro Key (32/64 Bit)
|581,07 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|MS Windows 11 Pro CD-KEY
|801,91 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|MS Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit)
|635,89 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|MS Windows 10 Professional (32/64 Bit) /2 PC
|992,21 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Windows 10 Professional- 5 Keys
|2407,29 руб.
|Перейти в магазин O2keys
- Скидки на офисное ПО – это прекрасно, а вот без операционной системы вы и вовсе не сможете ничего запустить. Самое выгодное предложение для дома и офиса – это ключ Windows 10 Pro. Он (как и все последующие) включает на выбор 32-битную или 64-битную версию и стоит всего 581.07 руб.
- Все указанные выше ключи относятся к так называемым ОЕМ и после активации привязываются к номеру материнской платы. Отвязать их всё ещё можно, но потребуется звонить в технологическую поддержку. Куда проще взять дисковую версию. Новая Windows 11 Pro поставляется в виде CD-KEY и стоит всего 801.91 руб.
- За 635.89 рубля вы можете стать владельцем Windows 10 Home CD-KEY. В данном случае важна не только цена, но и функционал. Мы рекомендуем такую версию ОС для родителей, поскольку доступные настройки позволят обезопасить своих детей во время нахождения в интернете.
- Два ключа Windows 10 Professional стоят уже 992.21 рубля, а значит каждая лицензия обойдётся всего в 496.10 руб.
- Ну а сразу 5 ключей Windows 10 Professional подойдут для школы или малого офиса. Цена пакета равняется 2407.29 руб. Каждый ключик в итоге стоит 481.45 руб.
Windows + Office
|Продукт
|Купон
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Windows 11 Pro + Office 2021 Professional Plus
|OKLE62
|2 406,26 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Windows 10 Pro + Office 2019 Professional Plus
|OKLE62
|2165,81 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Windows 11 Home + Office 2021 Professional Plus
|OKLE62
|2302,10 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Office 2019 Home and Business for PC
|OKLE62
|3740,62 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac
|OKLE62
|5377,33 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Microsoft Project Professional 2021
|OKLE62
|2012,85 руб.
|Перейти в магазин O2keys
- Если вы купили новой компьютер или ноутбук, то берите комплект из операционной системы и офисного ПО. Это и дешевле и проще, ну а скидка составит 62%. Главное не забыть ввести купон «OKLE62» перед оплатой покупки. Например, Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional стоит всего 2406.26 руб.
- Ощутимо сэкономить можно купив пакет Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus за 2165.81 руб. Здесь вас ждут не самые последние версии ПО, но ведь и цена значительно ниже.
- За Windows 11 Home + Microsoft Office 2021 Professional Plus просят 2302.10 руб. Помните о том, что это версия для дома, что позволить вам настроить полноценный родительский контроль компьютера.
- Microsoft Office 2019 Home and Business для Windows стоит 3740.62 руб. Эта специальная версия для бизнеса, поэтому для дома выбирайте что-то другое.
- Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac традиционно стоит дорого. Так, за ключик придётся заплатить 5277.33 руб.
- Ну а версия Microsoft Project Professional 2021 оценена в 2012.85 руб. Данное ПО известно небольшой части пользователей, выполняя специфические задачи. Больше информации.
Windows со скидкой 50%
|Продукт
|Купон
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Windows 10 Home Key 32/64-Bit (2 PCs)
|OKLE62
|969,50 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Windows 10 Enterprise LTSC 2019
|OKLE62
|697,75 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Windows 10 Enterprise 2021 LTSC
|OKLE62
|1002,78 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Windows Server 2022 Standard
|OKLE62
|2046,28 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Windows Server 2019 Datacenter
|OKLE62
|1805,08 руб.
|Перейти в магазин O2keys
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- Следующие несколько продуктов идут с 50% скидкой, а во время оформления покупки обязательно укажите код купона «OKLE50». К примеру, за 2 ключа Windows 10 Home придётся отдать 697.75 руб. Мало ли, вдруг у вас сразу два ребёнка, которые требуют постоянного контроля в интернете.
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 отлично себя зарекомендовала, а многие пользователи наотрез отказываются переходить на обычные версии. Если вы один из таких людей – то за 697.75 рубля эта операционная система станет вашей.
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC стоит немного дороже – 1002.78 руб.
- ОС Windows Server 2022 Standard стала следующим шагом на пути создания полноценного сервера. Здесь вы получите максимальную поддержку и удобство, к которым привыкли всего за 2046.28 руб.
- Windows Server 2019 Datacenter позволяет немного сэкономить и стоит 1805.08 руб. Хотя, дело может быть в привычке. Больше информации.
Утилиты
|Продукт
|Цена в долларах США
|Ссылка на товар
|Ashampoo PDF Pro 3
|2 005,55 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|MacBooster 8 Lifetime
|801,91 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|IObit Driver Booster 9 Pro
|1283,52 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Adguard for Windows/Mac/Android/iOS
|801,91 руб.
|Перейти в магазин O2keys
|Ccleaner Professional 1 PC/1 Year
|1861,46 руб.
|Перейти в магазин O2keys
- В некоторых случаях можно обойтись инструментарием операционной системы, но иногда лучше получить более профессиональное ПО. Ниже можно ознакомиться с популярными программами, цены которых не могут не радовать. Ashampoo PDF Pro 3 предлагает новый уровень удобства в управлении и созданием документов в формате PDF. Расширенные возможности позволят открыть новые грани привычного формата, а цена в 2005.55 рубля не является неподъёмной для бюджета офиса.
- MacBooster 8 Lifetime прекрасно справляется с задачей оптимизации операционной системы macOS настройкой и даже удалением вредоносных файлов. Потратив всего 801.91 рубля, вы сможете очистить вашу ОС от мусора, расширив объём доступной памяти.
- IObit Driver Booster 9 Pro используют те, кто не хочет забивать себе голову поиском драйверов в интернете. Просто купите это программное обеспечение за 1283.52 рубля, сделав установку операционной системы простой как никогда.
- Программа Adguard for Windows/Mac/Android/iOS прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с всплывающей рекламой и навязчивыми ссылками. Утилита универсальна, что позволяет установить её на любую актуальную операционную систему и стоит всего 801.91 руб.
- Ccleaner Professional решает множество проблем на компьютере, ведь со временем операционная система начинает давать сбои. За 1861.46 рубля вы избавитесь от всех этих сложностей, ведь данное ПО отлично справляется с оптимизацией персонального компьютера.
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