За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

После того как Microsoft объявила о своём решении уйти с российского рынка, миллионы пользователей хлынули на торренты. Пираты активизировались, но куда более опасны стали мошенники, занимающиеся распространением вредоносного программного обеспечения. Эти ребята и до этого жили неплохо, ведь наивных любителей дармовщины всегда было в достатке. Но с недавнего времени злоумышленники просто купаются в деньгах обычных пользователей.

реклама

Нужно помнить, что мошенники используют массу способов, позволяющих им получить доступ к вашим компьютерам. При этом пострадать могут как конфиденциальные данные, включая переписку и социальные сети, так и цифровые активы, находящиеся на компьютере. Если вы купили новый компьютер, или просто устали искать пиратские копии на сомнительных торрентах, то просто обращайтесь в магазин O2keys. Здесь доступно подлинное программное обеспечение и операционные системы Windows по низким ценам. Например, полноценную Windows 10 можно получить всего за 581 рубль.

Microsoft Office

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке





Давайте перечислим наиболее популярные позиции со скидками до 62%. Самая новая версия Microsoft Office 2021 Professional Plus стоит всего 2005.55 руб. Без данного ПО невозможно наладить работу ни в офисе, ни дома, а простота использования позволяет обучить работе даже школьников. При этом у вас не будет проблем с совместимостью, ведь созданные при помощи этого программного комплекса документы открываются во всех актуальных версиях офисного ПО.

Бывает так, что вам нужно собрать сразу 2 компьютера, ну или наладить работу небольшого офиса. В таком случае берите сразу два ключа Microsoft Office 2021 Pro Plus за 3209.20 руб. Выходит, что каждый ключик обойдётся вам всего в 1604.6 руб.

Есть также пакет на 3 ключа Microsoft Office 2021 Pro Plus. Цена равняется 3844.31 руб. Предложение интересно тем, что каждая лицензия обходится всего в 1281.43 руб.

5 лицензий Microsoft Office 2021 Professional Plus найдут своего покупателя в малом офисе, а цена равняется 5296.20 руб. Вот и выходит, что это действительно выгодное предложение, в рамках которого можно получить ключ всего за 1059.24 руб.

Для дома мы рекомендуем купить Microsoft Office 2019 Professional Plus. Эта версия имеет минимальные отличия от новинки, но стоит всего 1925.68 руб.

Ну и для экономистов предусмотрена скидка на Microsoft Office 2016 Pro Plus, купить который можно всего за 1462.86 руб.

Microsoft Windows

Скидки на офисное ПО – это прекрасно, а вот без операционной системы вы и вовсе не сможете ничего запустить. Самое выгодное предложение для дома и офиса – это ключ Windows 10 Pro. Он (как и все последующие) включает на выбор 32-битную или 64-битную версию и стоит всего 581.07 руб.

Все указанные выше ключи относятся к так называемым ОЕМ и после активации привязываются к номеру материнской платы. Отвязать их всё ещё можно, но потребуется звонить в технологическую поддержку. Куда проще взять дисковую версию. Новая Windows 11 Pro поставляется в виде CD-KEY и стоит всего 801.91 руб.

За 635.89 рубля вы можете стать владельцем Windows 10 Home CD-KEY. В данном случае важна не только цена, но и функционал. Мы рекомендуем такую версию ОС для родителей, поскольку доступные настройки позволят обезопасить своих детей во время нахождения в интернете.

Два ключа Windows 10 Professional стоят уже 992.21 рубля, а значит каждая лицензия обойдётся всего в 496.10 руб.

Ну а сразу 5 ключей Windows 10 Professional подойдут для школы или малого офиса. Цена пакета равняется 2407.29 руб. Каждый ключик в итоге стоит 481.45 руб.

Windows + Office

Если вы купили новой компьютер или ноутбук, то берите комплект из операционной системы и офисного ПО. Это и дешевле и проще, ну а скидка составит 62%. Главное не забыть ввести купон «OKLE62» перед оплатой покупки. Например, Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional стоит всего 2406.26 руб.

Ощутимо сэкономить можно купив пакет Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus за 2165.81 руб. Здесь вас ждут не самые последние версии ПО, но ведь и цена значительно ниже.

За Windows 11 Home + Microsoft Office 2021 Professional Plus просят 2302.10 руб. Помните о том, что это версия для дома, что позволить вам настроить полноценный родительский контроль компьютера.

Microsoft Office 2019 Home and Business для Windows стоит 3740.62 руб. Эта специальная версия для бизнеса, поэтому для дома выбирайте что-то другое.

Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac традиционно стоит дорого. Так, за ключик придётся заплатить 5277.33 руб.

Ну а версия Microsoft Project Professional 2021 оценена в 2012.85 руб. Данное ПО известно небольшой части пользователей, выполняя специфические задачи. Больше информации.

Windows со скидкой 50%

реклама





Следующие несколько продуктов идут с 50% скидкой, а во время оформления покупки обязательно укажите код купона «OKLE50». К примеру, за 2 ключа Windows 10 Home придётся отдать 697.75 руб. Мало ли, вдруг у вас сразу два ребёнка, которые требуют постоянного контроля в интернете.

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 отлично себя зарекомендовала, а многие пользователи наотрез отказываются переходить на обычные версии. Если вы один из таких людей – то за 697.75 рубля эта операционная система станет вашей.

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC стоит немного дороже – 1002.78 руб.

ОС Windows Server 2022 Standard стала следующим шагом на пути создания полноценного сервера. Здесь вы получите максимальную поддержку и удобство, к которым привыкли всего за 2046.28 руб.

Windows Server 2019 Datacenter позволяет немного сэкономить и стоит 1805.08 руб. Хотя, дело может быть в привычке. Больше информации.

Утилиты





В некоторых случаях можно обойтись инструментарием операционной системы, но иногда лучше получить более профессиональное ПО. Ниже можно ознакомиться с популярными программами, цены которых не могут не радовать. Ashampoo PDF Pro 3 предлагает новый уровень удобства в управлении и созданием документов в формате PDF. Расширенные возможности позволят открыть новые грани привычного формата, а цена в 2005.55 рубля не является неподъёмной для бюджета офиса.

MacBooster 8 Lifetime прекрасно справляется с задачей оптимизации операционной системы macOS настройкой и даже удалением вредоносных файлов. Потратив всего 801.91 рубля, вы сможете очистить вашу ОС от мусора, расширив объём доступной памяти.

IObit Driver Booster 9 Pro используют те, кто не хочет забивать себе голову поиском драйверов в интернете. Просто купите это программное обеспечение за 1283.52 рубля, сделав установку операционной системы простой как никогда.

Программа Adguard for Windows/Mac/Android/iOS прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с всплывающей рекламой и навязчивыми ссылками. Утилита универсальна, что позволяет установить её на любую актуальную операционную систему и стоит всего 801.91 руб.

Ccleaner Professional решает множество проблем на компьютере, ведь со временем операционная система начинает давать сбои. За 1861.46 рубля вы избавитесь от всех этих сложностей, ведь данное ПО отлично справляется с оптимизацией персонального компьютера.