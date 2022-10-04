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Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г

Все операционные системы полностью легальны, а скидки достигают 62%. Например, цена Microsoft Office 2021 Pro стартует с 1059р
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После того как Microsoft объявила о своём решении уйти с российского рынка, миллионы пользователей хлынули на торренты. Пираты активизировались, но куда более опасны стали мошенники, занимающиеся распространением вредоносного программного обеспечения. Эти ребята и до этого жили неплохо, ведь наивных любителей дармовщины всегда было в достатке. Но с недавнего времени злоумышленники просто купаются в деньгах обычных пользователей.

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Нужно помнить, что мошенники используют массу способов, позволяющих им получить доступ к вашим компьютерам. При этом пострадать могут как конфиденциальные данные, включая переписку и социальные сети, так и цифровые активы, находящиеся на компьютере. Если вы купили новый компьютер, или просто устали искать пиратские копии на сомнительных торрентах, то просто обращайтесь в магазин O2keys. Здесь доступно подлинное программное обеспечение и операционные системы Windows по низким ценам. Например, полноценную Windows 10 можно получить всего за 581 рубль.

 Microsoft Office

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Office 2021 Professional Plus 2005,55 руб.
 Перейти в магазин O2keys
2 ключа Office 2021 Professional Plus 3209,20 руб.
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3 ключа Office 2021 Professional Plus 3844,31 руб.
 Перейти в магазин O2keys
5 ключей Office 2021 Professional Plus 5296,20 руб.
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Office 2019 Professional Plus  1925,68 руб.
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Office 2016 Pro Plus 1462,86 руб.
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  • Давайте перечислим наиболее популярные позиции со скидками до 62%. Самая новая версия Microsoft Office 2021 Professional Plus стоит всего 2005.55 руб. Без данного ПО невозможно наладить работу ни в офисе, ни дома, а простота использования позволяет обучить работе даже школьников. При этом у вас не будет проблем с совместимостью, ведь созданные при помощи этого программного комплекса документы открываются во всех актуальных версиях офисного ПО.
  • Бывает так, что вам нужно собрать сразу 2 компьютера, ну или наладить работу небольшого офиса. В таком случае берите сразу два ключа Microsoft Office 2021 Pro Plus за 3209.20 руб. Выходит, что каждый ключик обойдётся вам всего в 1604.6 руб.
  • Есть также пакет на 3 ключа Microsoft Office 2021 Pro Plus. Цена равняется 3844.31 руб. Предложение интересно тем, что каждая лицензия обходится всего в 1281.43 руб.
  • 5 лицензий Microsoft Office 2021 Professional Plus найдут своего покупателя в малом офисе, а цена равняется 5296.20 руб. Вот и выходит, что это действительно выгодное предложение, в рамках которого можно получить ключ всего за 1059.24 руб.
  • Для дома мы рекомендуем купить Microsoft Office 2019 Professional Plus. Эта версия имеет минимальные отличия от новинки, но стоит всего 1925.68 руб.
  • Ну и для экономистов предусмотрена скидка на Microsoft Office 2016 Pro Plus, купить который можно всего за 1462.86 руб.

Microsoft Windows  

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Pro Key (32/64 Bit) 581,07 руб.
 Перейти в магазин O2keys
MS Windows 11 Pro CD-KEY 801,91 руб.
 Перейти в магазин O2keys
MS Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) 635,89 руб.
 Перейти в магазин O2keys
MS Windows 10 Professional (32/64 Bit) /2 PC 992,21 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Professional- 5 Keys 2407,29 руб. 
 Перейти в магазин O2keys

 

  • Скидки на офисное ПО – это прекрасно, а вот без операционной системы вы и вовсе не сможете ничего запустить. Самое выгодное предложение для дома и офиса – это ключ Windows 10 Pro. Он (как и все последующие) включает на выбор 32-битную или 64-битную версию и стоит всего 581.07 руб.
  • Все указанные выше ключи относятся к так называемым ОЕМ и после активации привязываются к номеру материнской платы. Отвязать их всё ещё можно, но потребуется звонить в технологическую поддержку. Куда проще взять дисковую версию. Новая Windows 11 Pro поставляется в виде CD-KEY и стоит всего 801.91 руб.
  • За 635.89 рубля вы можете стать владельцем Windows 10 Home CD-KEY. В данном случае важна не только цена, но и функционал. Мы рекомендуем такую версию ОС для родителей, поскольку доступные настройки позволят обезопасить своих детей во время нахождения в интернете.
  • Два ключа Windows 10 Professional стоят уже 992.21 рубля, а значит каждая лицензия обойдётся всего в 496.10 руб.
  • Ну а сразу 5 ключей Windows 10 Professional подойдут для школы или малого офиса. Цена пакета равняется 2407.29 руб. Каждый ключик в итоге стоит 481.45 руб.

 Windows + Office 

Продукт Купон  Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Pro + Office 2021 Professional Plus  OKLE62 2 406,26 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Pro + Office 2019 Professional Plus  OKLE62 2165,81 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Windows 11 Home + Office 2021 Professional Plus  OKLE62 2302,10 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Office 2019 Home and Business for PC OKLE62 3740,62 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac OKLE62 5377,33 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Microsoft Project Professional 2021 OKLE62 2012,85 руб.
 Перейти в магазин O2keys
  • Если вы купили новой компьютер или ноутбук, то берите комплект из операционной системы и офисного ПО. Это и дешевле и проще, ну а скидка составит 62%. Главное не забыть ввести купон «OKLE62» перед оплатой покупки. Например, Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional стоит всего 2406.26 руб.
  • Ощутимо сэкономить можно купив пакет Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus за 2165.81 руб. Здесь вас ждут не самые последние версии ПО, но ведь и цена значительно ниже.
  • За Windows 11 Home + Microsoft Office 2021 Professional Plus просят 2302.10 руб. Помните о том, что это версия для дома, что позволить вам настроить полноценный родительский контроль компьютера.
  • Microsoft Office 2019 Home and Business для Windows стоит 3740.62 руб. Эта специальная версия для бизнеса, поэтому для дома выбирайте что-то другое.
  • Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac традиционно стоит дорого. Так, за ключик придётся заплатить 5277.33 руб.
  • Ну а версия Microsoft Project Professional 2021 оценена в 2012.85 руб. Данное ПО известно небольшой части пользователей, выполняя специфические задачи. Больше информации.  

 Windows со скидкой 50%

Продукт Купон  Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home Key 32/64-Bit (2 PCs) OKLE62 969,50 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Enterprise LTSC 2019  OKLE62 697,75 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Enterprise 2021 LTSC  OKLE62 1002,78 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Windows Server 2022 Standard OKLE62 2046,28 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Windows Server 2019 Datacenter OKLE62 1805,08 руб.
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  • Следующие несколько продуктов идут с 50% скидкой, а во время оформления покупки обязательно укажите код купона «OKLE50». К примеру, за 2 ключа Windows 10 Home придётся отдать 697.75 руб. Мало ли, вдруг у вас сразу два ребёнка, которые требуют постоянного контроля в интернете.
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 отлично себя зарекомендовала, а многие пользователи наотрез отказываются переходить на обычные версии. Если вы один из таких людей – то за 697.75 рубля эта операционная система станет вашей.
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC стоит немного дороже – 1002.78 руб.
  • ОС Windows Server 2022 Standard стала следующим шагом на пути создания полноценного сервера. Здесь вы получите максимальную поддержку и удобство, к которым привыкли всего за 2046.28 руб.
  • Windows Server 2019 Datacenter позволяет немного сэкономить и стоит 1805.08 руб. Хотя, дело может быть в привычке. Больше информации.  

 Утилиты

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Ashampoo PDF Pro 3 2 005,55 руб.
 Перейти в магазин O2keys
MacBooster 8 Lifetime 
 801,91 руб.
 Перейти в магазин O2keys
IObit Driver Booster 9 Pro 1283,52 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Adguard for Windows/Mac/Android/iOS
 801,91 руб.
 Перейти в магазин O2keys
Ccleaner Professional 1 PC/1 Year
 1861,46 руб.
 Перейти в магазин O2keys


  • В некоторых случаях можно обойтись инструментарием операционной системы, но иногда лучше получить более профессиональное ПО. Ниже можно ознакомиться с популярными программами, цены которых не могут не радовать. Ashampoo PDF Pro 3 предлагает новый уровень удобства в управлении и созданием документов в формате PDF. Расширенные возможности позволят открыть новые грани привычного формата, а цена в 2005.55 рубля не является неподъёмной для бюджета офиса.
  • MacBooster 8 Lifetime прекрасно справляется с задачей оптимизации операционной системы macOS настройкой и даже удалением вредоносных файлов. Потратив всего 801.91 рубля, вы сможете очистить вашу ОС от мусора, расширив объём доступной памяти.
  • IObit Driver Booster 9 Pro используют те, кто не хочет забивать себе голову поиском драйверов в интернете. Просто купите это программное обеспечение за 1283.52 рубля, сделав установку операционной системы простой как никогда.
  • Программа Adguard for Windows/Mac/Android/iOS прекрасно зарекомендовала себя в борьбе с всплывающей рекламой и навязчивыми ссылками. Утилита универсальна, что позволяет установить её на любую актуальную операционную систему и стоит всего 801.91 руб.
  • Ccleaner Professional решает множество проблем на компьютере, ведь со временем операционная система начинает давать сбои. За 1861.46 рубля вы избавитесь от всех этих сложностей, ведь данное ПО отлично справляется с оптимизацией персонального компьютера.
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