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Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%

В магазине ключей O2keys вы можете купить лицензионные ключи к актуальным операционным системам и офисному ПО с большими скидками до 62%
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Количество пользователей пиратских версий настольных операционных систем и офисного программного обеспечения в России растёт. В связи с этим приходится констатировать, что особо активны стали мошенники, использующие пиратские сайты для распространения вирусов. Вы можете месяцами работать на компьютере и даже не знать о том, что злоумышленники копаются в ваших личных данных, пытаясь получить доступ к цифровым деньгам или криптовалютам. Мошенники придумали множество хитроумных способов объёма денег у наивных пользователей, а наиболее активны скрытые майнеры. Это значит, что часть производительности вашего компьютера становится недоступна и направляется на добычу Монеро или других анонимных альткоинов.

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Если вы не хотите стать жертвой мошенников, то мы настоятельно советуем обратить внимание на большую распродажу ключей, которая прямо сейчас проходит в магазине O2keys. Перед вами несколько вариантов лицензий. ОЕМ – это цифровой ключ, который имеет только один недостаток: он привязывается к материнской плате компьютера, после чего для переноса его на другую систему требуется совершить звонок в технологическую поддержку. Дисковые версии имеют аналогичный функционал, но не требуют участия специалистов Microsoft в переносе лицензии. Первые стоят ощутимо дешевле, но вы можете выбрать ту, которая больше подходит вам. Кстати, в рамках распродажи доступны несколько интересных предложений. Например, можно получить Office 2021 всего за 13.52 доллара, ну а операционная система Windows доступна со скидкой 62%. Кроме того, в продаже можно встретить полезные утилиты (Ashampoo PDF Pro 3, IObit Driver Booster 9 Pro и MacBooster 8 Lifetime Subscription), которые доступны по скидке до 90%.

 Microsoft Office

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Office 2021 Professional Plus 25.61 Перейти в магазин O2keys
2 ключа Office 2021 Professional Plus 40.98 Перейти в магазин O2keys
3 ключа Office 2021 Professional Plus 49.09 Перейти в магазин O2keys
5 ключей Office 2021 Professional Plus 67.63 Перейти в магазин O2keys
Office 2019 Professional Plus  24.59 Перейти в магазин O2keys
Office 2016 Pro Plus 18.68 Перейти в магазин O2keys
  • Один из наиболее популярных лотов – это новая версия программы Office 2021 Professional Plus. Здесь есть абсолютно всё, что может потребоваться для работы с документами, созданием таблиц и множество других функций. У вас не будет проблем с открытием документов на другом компьютере, поскольку абсолютно все актуальные версии обладают обратной совместимостью, ну а конечная цена за одну лицензию составляет 25.61 доллара.
  • Бывает так, что вам требуется установить офисную программу на несколько компьютеров. К примеру, ваши дети пошли в школу, а значит самое время не только защитить их от пиратского программного обеспечения, но и неплохо сэкономить. Давайте считать: пакет на 2 ключа стоит 40.99 доллара, а в итоге одна лицензия обойдётся вам в 20.49 доллара. Ещё выгоднее пакет на 3 ключа. Стоимость его равняется 49.09 доллара, а каждая из лицензий выходит по 16.36 доллара. Но самое выгодное предложение этой осени – это 5 ключей Office 2021 Pro Plus. Пакет оценён в 67.63 доллара, а каждая лицензия стоит всего 13.52 доллара.
  • Если вам нужен только 1 ключ, но вы хотите немного сэкономить, то смело берите Office 2019 Professional Plus. Отличия между версиями незначительны, а стоит лицензия 24.59 доллара. Ну или обратите внимание на Office 2016 Pro Plus. Продукт отлично впишется в рабочее место школьника, а вы потратите всего 18.68 доллара.

Microsoft Windows  

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Pro Key (32/64 Bit) 7.42 Перейти в магазин O2keys
MS Windows 11 Pro CD-KEY 10.24 Перейти в магазин O2keys
MS Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) 8.12 Перейти в магазин O2keys
MS Windows 10 Professional (32/64 Bit) /2 PC 12.67 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Professional- 5 Keys 30.74 Перейти в магазин O2keys
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 

  • Отличным решением для тех, кто купил новый компьютер может стать Windows 10 Pro. Операционная система включает все самые востребованные функции и может использоваться как в домашних целях, так и для в качестве бизнес-решения. Версию (32 или 64 бита) выбирайте согласно своим требованиям, а стоит ключ всего 7.42 доллара. Учтите, что в случае соответствия вашего процессора требованиями Windows 11, есть возможность бесплатно обновиться до более новой ОС.
  • Не всем нравится совершать дополнительные движения, рисковать потерей учётной записи и личными данными. Если вы хотите получить из коробки самую новую операционную систему, то Windows 11 Pro доступна всего за 10.24 доллара. Учитывайте, что это уже полноценный CD-KEY, а значит проблем с привязкой оборудования к ОС не будет.
  • Если вы купили компьютер для школьника младших классов, то мы рекомендуем присмотреться к Windows 10 Home. Эта операционная система имеет расширенные настройки родительского контроля, что будет весьма кстати для тех родителей, которые беспокоятся о безопасности своего чада в интернете. CD-KEY оценён в 8.12 доллара.
  • Собираете в школу или университет сразу двух детей – тогда вам стоит обратить внимание на пакет из 2 ключей Windows 10 Professional, который стоит 12.67 доллара, а значит одна лицензий обойдётся всего в 6.33 доллара. Ну и на закуску есть сразу 5 ключей Windows 10 Professional за 30.74 доллара (6.14 доллара один ключ). Такой пакет подойдёт для тех, кто планирует организовать малый офис и задумывается о безопасности работы и не хочет связываться с пиратским программным обеспечением.

Windows + Office 

Продукт Купон  Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Pro + Office 2021 Professional Plus OKLE62 30.73 Перейти в магазин O2keys
Windows 11 Pro + Office 2019 Professional Plus OKLE62 28.68 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Pro + Office 2021 Professional Plus OKLE62 29.70 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Pro + Office 2019 Professional Plus OKLE62 27.66 Перейти в магазин O2keys
Windows 11 Home + Office 2021 Professional Plus OKLE62 30.42 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Home + Office 2021 Professional Plus OKLE62 29.40 Перейти в магазин O2keys
Office 2019 Home and Business for PC OKLE62 47.77 Перейти в магазин O2keys
Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac OKLE62 68.77 Перейти в магазин O2keys
Microsoft Project Professional 2021 OKLE62 25.70 Перейти в магазин O2keys
  • Высокой популярностью пользуются пакеты, состоящие из операционной системы и офисного пакета. Специально для наших читателей доступна скидка в размере 62%, получить которую можно с помощью ввода купона OKLE62 во время покупки. Если у вас есть немного лишних денег, мы настоятельно советуем присмотреться к пакету Windows 11 Pro + Office 2021 Professional Plus. Стоит такое предложение 30.73 доллара и включает самые версии ОС и офисного ПО.
  • С пакетом Windows 11 Pro + Office 2019 Professional Plus можно сэкономить, заплатив 28.68 доллара.
  • Windows 10 Pro + Office 2021 Professional Plus предлагает компромисс, ведь вы получаете самый новый пакет офисного ПО и проверенную временем ОС всего за 29.70 доллара.
  • Windows 10 Pro + Office 2019 Professional Plus оценён и 27.66 доллара и позволяет ещё немного сэкономить.
  • Пакет Windows 11 Home + Office 2021 Professional Plus прекрасно подходит для школьника и стоит 30.42 доллара.
  • Пакет Windows 10 Home + Office 2021 Professional Plus можно купить всего за 29.40 доллара.
  • Office 2019 Home and Business для ОС Windows стоит 47.77 доллара и имеет более узкое предназначение.
  • Более новая версия Microsoft Office 2021 Home and Business для MacOS оценена в 68.67 доллара.
  • Специализированная программа Microsoft Project Professional 2021 оценена в 25.70 доллара. Больше информации. 

 Windows со скидкой 50%

Продукт Купон  Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home Key 32/64-Bit (2 PCs) OKLE62 12.38 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Enterprise LTSC 2019  OKLE62 8.91 Перейти в магазин O2keys
Windows 10 Enterprise 2021 LTSC  OKLE62 12.81 Перейти в магазин O2keys
Windows Server 2022 Standard OKLE62 26.13 Перейти в магазин O2keys
Windows Server 2019 Datacenter OKLE62 23.05 Перейти в магазин O2keys
  •  Следующие версии ОС можно купить по скидке 50%. Не забудьте ввести подарочный купон OKLE50. Два ключа Windows 10 Home на 32 или 64 бита оценены в 12.38 доллара.
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 в последнее время набирает популярность. Стоит лицензия 8.91 доллара.
  • Более новая версия Windows 10 Enterprise 2021 LTSC оценена в 12.81 доллара.
  • Windows Server 2022 Standard ужа давно считается золотым стандартом для создания полноценных серверов. Стоит 1 ключ 26.13 доллара.
  • Windows Server 2019 Datacenter оценён в 23.05 доллара. Больше информации. 

Утилиты

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Ashampoo PDF Pro 3 25.61 Перейти в магазин O2keys
IObit Driver Booster 9 Pro 16.39 Перейти в магазин O2keys
MacBooster 8 Lifetime Subscription 10.24 Перейти в магазин O2keys
  • Для покупки следующего ПО не нужно вводить никаких кодов, ведь скидка в размере 90% уже включена в цену. Многие пользователи оценили преимущества многофункционального пакета Ashampoo PDF Pro 3. Купить его сегодня можно всего за 25.61 доллара.
  • IObit Driver Booster 9 Pro стоит всего 16.39 доллара и предлагает продвинутые возможности для настройки и управления операционной системой.
  • MacBooster 8 Lifetime Subscription отлично справляется с оптимизацией операционной системы MacOS и предлагается к покупке всего за 10.24 доллара. Больше информации. 
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