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Первый месяц весны подходит к концу. Постепенно цены на компьютерную технику возвращаются в норму, а значит всё больше людей захотят купить современный ноутбук или ПК. К сожалению, многие из них предпочтут скачать пиратскую версию с торрента, подвергая опасности не только свой компьютер, но и личные данные. Известно, что мошенники не только внедряют в подобные образы вредоносные объекты, но и давно научились извлекать из этого пользу. Если раньше злоумышленники шифровали файлы, требуя заплатить деньги за дешифровку, то в последнее время набирает популярность скрытый майнинг. Получается, что самый современный и мощный компьютер будет работать намного медленнее своих возможностей, а новый владелец даже не будет знать, что вообще происходит.

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Именно поэтому так важно обезопасить себя при помощи лицензионного программного обеспечения. В рамках финальной распродажи марта магазин Keysoff устраивает настоящий ценопад. Ниде можно увидеть самые востребованные продукты этой весны, а начнём мы с Windows 10 Professional. Это самый настоящий бестселлер, который в последнее время ощутимо подешевел. В итоге сегодня ключ можно купить всего за 7.40 доллара.

Это самый настоящий бестселлер, который в последнее время ощутимо подешевел. В итоге сегодня ключ можно купить всего за 7.40 доллара. Есть возможность сэкономить ещё больше. Для этого нужно купить сразу две лицензии Windows 10 Pro Professional за 11.50 доллара, а в результате один ключ обойдётся вам в рекордные 5.75 доллара. Неясно, сколько ещё времени в магазине Keysoff будет доступно такое выгодное предложение, но оно точно не безгранично.

за 11.50 доллара, а в результате один ключ обойдётся вам в рекордные 5.75 доллара. Неясно, сколько ещё времени в магазине Keysoff будет доступно такое выгодное предложение, но оно точно не безгранично. Для любителей новинок есть дисковый ключ Windows 11 Professional (CD-KEY). Эта лицензия больше подойдёт для тех, кто привык часто покупать новые компьютеры. Удобство данного ключа состоит в том, что вам не придётся согласовывать с сервисным центром перенос его на новую материнскую плату, что экономит время. Стоит такое удовольствие всего 15.60 доллара.

Эта лицензия больше подойдёт для тех, кто привык часто покупать новые компьютеры. Удобство данного ключа состоит в том, что вам не придётся согласовывать с сервисным центром перенос его на новую материнскую плату, что экономит время. Стоит такое удовольствие всего 15.60 доллара. А вот Windows 11 Home в дисковой версии намного больше подходит для тех, кто покупает новый компьютер для ребёнка. В этом случае можно получить доступ к расширенному функционалу с родительским контролем. Все основные возможности здесь аналогичны предыдущей версии, а цена равняется 16.63 доллара.

в дисковой версии намного больше подходит для тех, кто покупает новый компьютер для ребёнка. В этом случае можно получить доступ к расширенному функционалу с родительским контролем. Все основные возможности здесь аналогичны предыдущей версии, а цена равняется 16.63 доллара. Поскольку в работе не обойтись без дополнительного ПО, то магазин Keysoff предлагает присмотреться к самым востребованным офисным приложениям. Самая новая Microsoft Office 2021 Pro Plus оценена в 35.08 доллара. Это последняя версия, включающая несколько удобных функций с интеграцией в облаке и многое другое.

оценена в 35.08 доллара. Это последняя версия, включающая несколько удобных функций с интеграцией в облаке и многое другое. Сразу 5 лицензий Microsoft Office 2021 Pro Plus пригодятся для тех, кто хочет открыть офис. В этом случае можно не только перестать волноваться о вирусах, но и сэкономить, ведь пакет стоит 74.02 доллара, а один ключик всего 14.80 доллара.

пригодятся для тех, кто хочет открыть офис. В этом случае можно не только перестать волноваться о вирусах, но и сэкономить, ведь пакет стоит 74.02 доллара, а один ключик всего 14.80 доллара. Microsoft Office 2016 Professional Plus идеально подойдёт для школьника, ведь он включает все основные функции, которые только могут потребоваться во время обучения. Также эту версию можно использовать и в работе если вам не требуется полная совместимость с некоторыми форматами документов. Цена продукта: 21.75 доллара.

идеально подойдёт для школьника, ведь он включает все основные функции, которые только могут потребоваться во время обучения. Также эту версию можно использовать и в работе если вам не требуется полная совместимость с некоторыми форматами документов. Цена продукта: 21.75 доллара. А вот Microsoft Office 2019 Professional Plus покупают те, кто хочет сэкономить, но не остаться без полной совместимости. Отличный выбор, ну а цена равняется всего 28.93 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.

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Ищите выгоду? Покупайте следующие продукты со скидкой в 50%. Нужно ввести купон «SOLE50» в окошко активации, после чего скидка будет применена. Ну и одна из самых популярных версий – это Windows 10 Home . Благодаря своей цене в 8.16 доллара она подходит для тех, кто собирает бюджетный компьютер для школьника. При этом все основные функции родительского контроля уже включены.

. Благодаря своей цене в 8.16 доллара она подходит для тех, кто собирает бюджетный компьютер для школьника. При этом все основные функции родительского контроля уже включены. Если у вас сразу двое детей, и вы решили купить новый компьютер каждому из них, то берите две лицензии Windows 10 Home . Заплатить придётся 13.57 доллара.

. Заплатить придётся 13.57 доллара. Если вы хотя бы раз попробовали Windows 10 Enterprise 2019 LTSC , то уже успели оценить все его преимущества. Сегодня ключ стоит всего 9.13 доллара, а значит никаких причин оставаться под пиратским флагом нет.

, то уже успели оценить все его преимущества. Сегодня ключ стоит всего 9.13 доллара, а значит никаких причин оставаться под пиратским флагом нет. Ну а Windows Server 2019 Standard не нуждается в представлениях. Если вам нужно создать домашний или рабочий сервер без компромиссов, то просто купите это ПО за 16.06 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.

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60 больше, чем 50! Поэтому, если вы готовы к настоящим скидкам, то с кодом «SOLE60» можно купить несколько программ с 60% дисконтом и только в магазине Keysoff. Прежде всего стоит упомянуть Microsoft Office 2016 Pro Plus за 25.18 доллара. Лучший выбор для экономных и разумных пользователей.

за 25.18 доллара. Лучший выбор для экономных и разумных пользователей. Microsoft Office 2016 Home and Student немного устарела, но всё ещё отлично справляется со своими задачами. В конце концов, зачем вообще переплачивать за незаметные мелочи? Цена ключа равняется 31.48 доллара.

немного устарела, но всё ещё отлично справляется со своими задачами. В конце концов, зачем вообще переплачивать за незаметные мелочи? Цена ключа равняется 31.48 доллара. Microsoft Office 2019 Home and Student стоит 32.79 доллара и предлагает всё тоже, что и указанная выше версия. Выбирайте самостоятельно, ведь у каждой из них есть свои преимущества.

стоит 32.79 доллара и предлагает всё тоже, что и указанная выше версия. Выбирайте самостоятельно, ведь у каждой из них есть свои преимущества. Office 2019 Home and Business for Mac создана для операционной системы macOS. Программа стоит немалых 103.73 доллара и включает всё необходимое для работы с документами на устройствах производства Apple.

создана для операционной системы macOS. Программа стоит немалых 103.73 доллара и включает всё необходимое для работы с документами на устройствах производства Apple. Точно такая же программа (Office 2019 Home and Business for PC), но уже для операционной системы Windows стоит 45.10 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.

ПО со скидкой 60%

Многие постоянные покупатели магазина Keysoff оценили удобство покупки сразу двух ключей: операционная система + офисное ПО. Сегодня эти пакеты получили скидку 60% и требуют для активации купон «SOLE60». Крайне востребован пакет Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus . Он стоит 34.38 доллара и позволяет не отставать от прогресса, не переплачивая за лицензию слишком много.

. Он стоит 34.38 доллара и позволяет не отставать от прогресса, не переплачивая за лицензию слишком много. Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus имеет весомое преимущество в виде более нового офисного пакета. Если вы действительно нуждаетесь в подобном приложении, то вам придётся заплатить за него 43.05 доллара.

имеет весомое преимущество в виде более нового офисного пакета. Если вы действительно нуждаетесь в подобном приложении, то вам придётся заплатить за него 43.05 доллара. Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus почти ничем не отличается от первого пакета, ведь через пару месяцев Microsoft начнёт бесплатное обновление до более новой 11 версии настольной ОС. Если вы не желаете так долго ждать – то купить пакет можно за 41.41 доллара.

почти ничем не отличается от первого пакета, ведь через пару месяцев Microsoft начнёт бесплатное обновление до более новой 11 версии настольной ОС. Если вы не желаете так долго ждать – то купить пакет можно за 41.41 доллара. Ну и самый топовый продукт: Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus. Многие уверены, что он стоит своих денег. Если вы предпочитаете только последние версии программного обеспечения, то безальтернативно платите 51.49 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.

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