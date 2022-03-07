За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Магазин Keysfan продолжает распродажу, приуроченную к Международному женскому дню. Многие товары пропадают из магазинов, а санкции приводят к тому, что компьютеры и ноутбуки станут в дефиците. Это значит, что часть пользователей захочет купить технику на последние деньги, пытаясь сохранить свои инвестиции. В такой ситуации обычно более активно себя ведут мошенники, которые выкладывают пиратские образы с операционными системами и офисным программным обеспечением в интернет. Пытаясь сэкономить, пользователи получают не только бесплатную программу, но и вирус, который будет заниматься кражей личной информации, показывать рекламу либо скрыто майнить на компьютере. Ну а в результате совсем новая машина превратиться в улитку.

реклама

Сегодня в рамках распродажи магазин Keysfan не только предлагает купить популярное ПО со скидкой до 62%, но и дарит лицензионную версию Windows ко всем офисным пакетам. Никаких сложностей, нужно добавить интересующий вас продукт в корзину, а вместо одного ключа вам придёт на почту сразу два. Ниже можно ознакомиться с наиболее актуальными предложениями, вызывающими повышенный интерес у потенциальных покупателей.

Получить всё и сразу можно вместе с пакетом Microsoft Office 2021 Professional к которому идёт в подарок полностью бесплатная Windows 11 Pro . Только в рамках Международного женского дня ключ стоит всего 46.11 доллара. В данном случае вы получаете самые новые версии существующего ПО, которые будут оставаться актуальными до десяти лет.

к которому идёт в подарок полностью бесплатная . Только в рамках Международного женского дня ключ стоит всего 46.11 доллара. В данном случае вы получаете самые новые версии существующего ПО, которые будут оставаться актуальными до десяти лет. Microsoft Office 2019 Professional вместе с бесплатной Windows 11 Pro стоит немного дешевле, что позволяет сэкономить не потеряв при этом ни в функциональности, ни в актуальности ПО. Отличий между версиями 2021 и 2019 года мало, а цена в 37.91 доллара порадует тех, кто здесь и сейчас находится в поисках выгодных предложений.

вместе с бесплатной стоит немного дешевле, что позволяет сэкономить не потеряв при этом ни в функциональности, ни в актуальности ПО. Отличий между версиями 2021 и 2019 года мало, а цена в 37.91 доллара порадует тех, кто здесь и сейчас находится в поисках выгодных предложений. Лучшим вариантом для бережливых пользователей будет пакет из Microsoft Office 2016 Professional , где в подарок идёт Windows 11 Pro . Брать его для работы в сфере бизнеса не стоит, поскольку старая версия Office может быть не полностью совместима с новыми документами, а вот для дома получить оба пакета за 31.76 доллара – это просто настоящий подарок судьбы.

, где в подарок идёт . Брать его для работы в сфере бизнеса не стоит, поскольку старая версия Office может быть не полностью совместима с новыми документами, а вот для дома получить оба пакета за 31.76 доллара – это просто настоящий подарок судьбы. Если вам не важна самая последняя версия операционной системы, то можно взять пакет Microsoft Office 2021 Professional с бесплатной Windows 10 Pro за 40.99 доллара. В данном случае экономия не так важна, как удобство и уверенность, поскольку десятая версия всё же стабильнее и совместима с самым старым оборудованием. В то же время Windows 11 требует нового железа и не совместима с тысячами периферийных устройств 2000-х годов.

с бесплатной за 40.99 доллара. В данном случае экономия не так важна, как удобство и уверенность, поскольку десятая версия всё же стабильнее и совместима с самым старым оборудованием. В то же время Windows 11 требует нового железа и не совместима с тысячами периферийных устройств 2000-х годов. Microsoft Office 2019 Professional в комплекте с бесплатной Windows 10 Pro – это один из самых популярных лотов, который доступен в рамках распродажи 8 марта. Здесь вы получаете не самую старую версию Office, а при желании через пару месяцев сможете обновить десятую версию операционной системы до Windows 11. Цена за такое предложение действительно выгодная и составляет 30.74 доллара.

в комплекте с бесплатной – это один из самых популярных лотов, который доступен в рамках распродажи 8 марта. Здесь вы получаете не самую старую версию Office, а при желании через пару месяцев сможете обновить десятую версию операционной системы до Windows 11. Цена за такое предложение действительно выгодная и составляет 30.74 доллара. Ну и для любителей считать каждый цент есть Microsoft Office 2016 Professional с бесплатной Windows 10 Pro. Только задумайтесь: два лицензионных ключа за 23.56 доллара. Скажем честно, что мы такого ещё никогда не видели. Нужно брать.

ПО со скидкой 50%

Не нашли для себя ничего подходящего, ну в таком случае мы предлагаем вам присмотреться к некоторым продуктам из списка ниже. Всего они предлагаются со скидкой в 50%. Получить её могут только наши читатели, поскольку специально для них в данном материале публикуется купон «KFLE50». Начнём с самого популярного лота: Windows 10 Professional за 7.59 доллара. Это неумирающая классика, которая будет ещё долго популярна. Учтите, что после того, как появится возможность обновить десятую версию до Windows 11 бесплатно, цена на данный лот может вырасти.

за 7.59 доллара. Это неумирающая классика, которая будет ещё долго популярна. Учтите, что после того, как появится возможность обновить десятую версию до Windows 11 бесплатно, цена на данный лот может вырасти. Аналогичное предложение, но здесь вас ждут два ключа Windows 10 Pro Professional. Если вы решили купить сразу два компьютера или ноутбука, то это оптимальный выбор, ведь стоит такое удовольствие всего 12.43 доллара.

Если вы решили купить сразу два компьютера или ноутбука, то это оптимальный выбор, ведь стоит такое удовольствие всего 12.43 доллара. Поскольку далеко не всем подходят ОЕМ-версии лицензионного ПО, то сегодня магазин Keysfan предлагает несколько дисковых вариантов. Например, Windows 11 Professional CD-Key за 17.71 доллара. Да, это дороже предыдущих версий, но здесь вы сможете легко перенести лицензию на другой компьютер без звонков в службу поддержки и траты драгоценного времени.

за 17.71 доллара. Да, это дороже предыдущих версий, но здесь вы сможете легко перенести лицензию на другой компьютер без звонков в службу поддержки и траты драгоценного времени. Точно такая же дисковая версия, но уже Windows 11 Home CD-Key. Она прекрасно сочетается с домашним компьютером подростка, позволяя защитить его от опасностей интернета. Оптимальный вариант для разумных родителей за 16.91 доллара.

Она прекрасно сочетается с домашним компьютером подростка, позволяя защитить его от опасностей интернета. Оптимальный вариант для разумных родителей за 16.91 доллара. Предыдущая версия Windows 10 Home 32/64-bit и тоже CD-Key стоит 8.16 доллара. Никаких ограничений по функционалу, а в будущем владелец сможет легко перейти на более новую версию бесплатно.

и тоже CD-Key стоит 8.16 доллара. Никаких ограничений по функционалу, а в будущем владелец сможет легко перейти на более новую версию бесплатно. Ну а здесь просто два ключа Windows 10 Home 32/64-bit и то же в версии CD-Key. Если у вас двое детей, то вы знаете, что делать, ну а стоит пакет всего 13.57 доллара.

ПО со скидкой 62%

Следующее программное обеспечение поставляется со скидкой в 62% и предназначается как для домашних компьютеров, так и для офисных рабочих станций. Обязательно введите код «KFLE62» по время покупки. Начнём с пакета из пяти лицензионных ключей Microsoft Office 2021 Professional Plus . С ними можно легко открыть настоящий офис, что будет крайне выгодно, поскольку если посчитать цену только одной лицензии, то выйдет всего 15.58 доллара за 5 ключей и 77.90 за пакет.

. С ними можно легко открыть настоящий офис, что будет крайне выгодно, поскольку если посчитать цену только одной лицензии, то выйдет всего 15.58 доллара за 5 ключей и 77.90 за пакет. Для тех, кто решил порадовать свою вторую половинку компьютером на базе macOS (производства Apple) есть Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac. Это недешёвое удовольствие даже с огромной скидкой стоит 68.66 доллара.

Это недешёвое удовольствие даже с огромной скидкой стоит 68.66 доллара. Если вы просто не можете жить без Project и Visio, то в магазине Keysfan можно купить Project Professional 2021 за 25.70 доллара, ну а Visio Professional 2021 за 22.97.

за 25.70 доллара, ну а за 22.97. Аналогичные версии ПО, но 2019 года стоят немного дешевле, но главное их преимущество состоит в том, что они поставляются в дисковых вариантах. Вы уже знаете, что это позволяет легко распоряжаться своими лицензиями даже в случае, если техническая поддержка находится вне досягаемости. Project Professional 2019 CD-Key – 22.15 доллара, ну а Visio Professional 2019 CD-Key – 19.37 доллара.

– 22.15 доллара, ну а – 19.37 доллара. Microsoft Office 2019 Home and Student традиционно пользуется спросом у студентов и школьников. Здесь масса уникальных функций, ну а цена зафиксирована на уровне 31.15 доллара.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр





Магазин Keysfan строго контролирует каждый продаваемый ключ. В случае, если у вас возникнут проблемы, специалисты выслушают вас и вышлют аналогичный ключ бесплатно. Работает круглосуточный чат, а при оплате товара убедитесь, что вы верно ввели электронную почту, поскольку ваша лицензия может улететь на деревню к дедушке. В конечном итоге решить можно даже это, но всем будет куда спокойнее, если вы всё сделаете правильно.