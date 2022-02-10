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Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%

Windows 11 Professional в дисковой версии стоит всего 15.60 доллара, что является самой низкой ценой на рынке
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День святого Валентина – это не только шоколад и цветы, но и полезные гаджеты. Нет никаких сомнений, что лучшим подарком в наше время является компьютер. Если вас или вашу жену перевели на удалённую работу, то самое время обзавестись современным ноутбуком, который позволит вам выполнять все задачи без риска заразиться коронавирусом в транспорте или в душном офисе. Аналогичная ситуация и с вашими детьми, которые сидят дома вместо походов в школу или в университет. Многие тратят несколько тысяч долларов на дорогостоящее железо, но не уделяют внимания программному обеспечению. В последнее время участились случаи, когда в сборках на торрентах содержатся скрытые майнеры, а программы-шпионы прячутся внутри стандартных файлов.

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Магазин Keysoff предлагает нашим читателям эксклюзивные скидки ко Дню святого Валентина. К примеру, официальная стоимость Microsoft Office 2021 равняется 439.99 доллара, тогда как благодаря специальным купонам и дисконтной программе здесь эту лицензию можно купить всего за 35.08 доллара. Ниже можно увидеть самые выгодные предложения, приуроченные ко Дню святого Валентина.

  • Windows 11 Professional в дисковой версии (CD-KEY) – это полноценная лицензия, которая аналогична той, что вы можете найти на полке обычного магазина. ОС легко перенести на другой компьютер, а стоит она всего 15.60 доллара.
  • Windows 11 Home CD-KEY лучше покупать для установки на компьютер вашего ребёнка. Стоит лицензия 16.63 доллара, что позволит вам в будущем не только обновлять отдельные компоненты компьютера, но и купить абсолютно новое железо, сохранить ключ на многие годы.
  • Windows 10 Professional остаётся бестселлером. Цена в 7.40 обязывает, ведь это самая недорогая версия на рынке.
  • Windows 10 Professional (2 ключа) пригодится в том случае, если вам нужно установить операционную систему сразу на два компьютера. Два ключа стоят 11.50 доллара, а один всего 5.75 доллара. Пожалуй, это самый выгодный способ получения лицензии.
  • Microsoft Office 2016 Professional Plus подойдёт тем, кто не гонится за новинками. В данном случае перед вами проверенный временем продукт, который не подведёт ни дома, ни в офисе. Цена ключа равняется 21.75 доллара.
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus – это более продвинутая версия, но и стоит она дороже. За полноценную лицензию придётся выложить 28.93 доллара.
  • Microsoft Office 2021 Professional Plus прекрасно подходит для тех, кому нужна самая последняя версия офисного ПО. Стоит такое удовольствие 35.08 доллара, но может полностью оправдать каждый вложенный доллар в руках специалиста.
  • Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей). Если вы решили оборудовать домашний офис, то лучше брать сразу 5 лицензий. Пакет будет вам стоить 74.02 доллара, ну а один ключ в отдельности обойдётся в 14.80 доллара. Это гораздо дешевле, чем брать несколько штук, а после ещё докупать в случае необходимости. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional CD-Key 15.60 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Home CD-Key 16.63 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional 7.40 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional (на 2 ПК) 11.50 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus 21.75 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus  28.93 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus  35.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей) 74.02 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 50%

  • Следующие несколько продуктов предлагаются со скидкой в 50%. После перехода на сайт вы увидите, что там цены немного отличаются. Обязательно введите эксклюзивный купон «SOLE50». Windows 10 Home стоит всего 8.16 доллара. Это лучший выбор для построения домашней системы для школьника или студента.
  • Windows 10 Home (2 ключа) пригодится в том случае, если вы собираете сразу два компьютера или купили два ноутбука для своих детей. Стоимость пакета равняется 13.57 доллара.
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC не пользуется популярностью у обычных пользователей, но предлагает целый ряд преимуществ тем, кто знает, где эти самые преимущества искать. Лицензия на один компьютер обойдётся вам в 9.13 доллара.
  • Windows Server 2019 Standard пригодится в том случае, если вам нужен домашний сервер. Причин для этого может быть множество, но самое главное – выбрать правильную лицензию. В данном случае ключ стоит 16.06 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home  8.16 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home 2 ключа 13.57 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 9.13 Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2019 Standard 16.06 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

  • Скидка в 50% кажется вам недостаточной? В таком случае держите скидку на 60%. Убедитесь, что ввели код купона «SOLE60», а иначе придётся оплатить всю сумму целиком. Microsoft Office 2016 Pro Plus – это наиболее выгодный выбор, а цена гораздо выше, чем на более новые версии – всего 25.18 доллара.
  • Microsoft Office 2016 Home and Student за 31.48 доллара отлично подойдёт для школьника. Берите не задумываясь, если хотите порадовать своих детей правильным офисным ПО.
  • Microsoft Office 2019 Home and Student включает ряд новых функций и расширенную поддержку. Если считаете, что это стоит переплаты, то берите ключ от 19 года за 32.79 доллара.
  • Microsoft Office 2019 Home and Business for Mac оценивается в 103.73 доллара и может показаться вам дорогим, вот только по меркам macOS – это очень выгодная сделка.
  • Microsoft Office 2019 Home and Business в версии для ОС Windows включает всё необходимое для профессионала. Выбирайте данный продукт только в том случае, если точно уверены в том, что он вам пригодится. Цена лицензии равняется 45.10 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2016 Pro Plus SOLE60 25.18 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE60 31.48 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE60 32.79 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE60 103.73 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE60 45.10 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 60%

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В некоторых случаях вам может понадобиться и офисное программное обеспечение, и операционная система. В таком случае выбирайте пакеты, которые идут по скиде 60%. Не забывайте о необходимости ввести купон «SOLE60». Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – это один из самых ходовых и недорогих пакетов. Он отлично подойдёт как для учёбы, так и для удалённой работы и стоит всего 34.38 доллара.

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus будет интересен тем, кто хочет опробовать самую новую версию офисного ПО, но не спешит с обновлением до одиннадцатой версии ОС. Цена пакета установлена на отметке 43.05 доллара.

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Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – напротив подойдёт любителям новых операционных систем. Отличный выбор всего за 41.41 доллара.

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus мы бы назвали всё и сразу. Хотите получить максимальную поддержку и выход обновлений безопасности на протяжение 10 лет? Тогда с вас 51.49 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.

Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 34.38 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 43.05 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 41.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 51.49 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 90%

В магазине Keysoff есть масса полезных утилит, которые в рамках Дня святого Валентина подешевели до 90%. Лучшей возможности купить нечто подобное в будущем может уже и не быть.

  • В задачи FilePane входит создание удобного рабочего пространства на компьютере под операционной системой macOS. Разработчики обещают простоту использования и широкие возможности, ну а стоит всё это каких-то 6.14 доллара.
  • OmniPlayer можно использовать в качестве обычного плеера под macOS, но в руках продвинутых пользователей эта небольшая утилита способна раскрыть свои возможности на полную, позволяя создавать субтитры, генерировать скриншоты и всё это за 10.24 доллара.
  • Adguard давно завоевал популярность среди миллионов пользователей. В данном случае мультисистемная версия, которая подходит не только на все современные смартфоны (Android и iOS), но и на операционные системы (Windows и macOS). Стоимость годичной лицензии равняется 10.24 доллара.
  • Alfred 4 возьмёт на себя задачи автоматизации ноутбуков, компьютеров, планшетов и смартфонов под операционными системами macOS или iOS. Широкий функционал порадует как самых привередливых пользователей, так и тех, кто время от времени хочет использовать возможности продвинутой программы. Полноценная лицензия оценена в 35.86 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
FilePane 6.14 Перейти в магазин KeysOff
OmniPlayer 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Adguard 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Alfred 4 35.86 Перейти в магазин KeysOff 


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Напоминаем, магазин Keysoff предлагает лицензии двух видов: дисковые и ОЕМ. В первом случае вам придётся заплатить больше, поскольку ключ не привязывается к вашему железу и может быть легко перенесён на другой компьютер по вашему желанию. А вот ОЕМ-ключи перенести немного тяжелее, но не невозможно. В остальном разницы между ними нет.

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Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Алексей Киселёв
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