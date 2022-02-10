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День святого Валентина – это не только шоколад и цветы, но и полезные гаджеты. Нет никаких сомнений, что лучшим подарком в наше время является компьютер. Если вас или вашу жену перевели на удалённую работу, то самое время обзавестись современным ноутбуком, который позволит вам выполнять все задачи без риска заразиться коронавирусом в транспорте или в душном офисе. Аналогичная ситуация и с вашими детьми, которые сидят дома вместо походов в школу или в университет. Многие тратят несколько тысяч долларов на дорогостоящее железо, но не уделяют внимания программному обеспечению. В последнее время участились случаи, когда в сборках на торрентах содержатся скрытые майнеры, а программы-шпионы прячутся внутри стандартных файлов.

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Магазин Keysoff предлагает нашим читателям эксклюзивные скидки ко Дню святого Валентина. К примеру, официальная стоимость Microsoft Office 2021 равняется 439.99 доллара, тогда как благодаря специальным купонам и дисконтной программе здесь эту лицензию можно купить всего за 35.08 доллара. Ниже можно увидеть самые выгодные предложения, приуроченные ко Дню святого Валентина.

Windows 11 Professional в дисковой версии (CD-KEY) – это полноценная лицензия, которая аналогична той, что вы можете найти на полке обычного магазина. ОС легко перенести на другой компьютер, а стоит она всего 15.60 доллара.

в дисковой версии (CD-KEY) – это полноценная лицензия, которая аналогична той, что вы можете найти на полке обычного магазина. ОС легко перенести на другой компьютер, а стоит она всего 15.60 доллара. Windows 11 Home CD-KEY лучше покупать для установки на компьютер вашего ребёнка. Стоит лицензия 16.63 доллара, что позволит вам в будущем не только обновлять отдельные компоненты компьютера, но и купить абсолютно новое железо, сохранить ключ на многие годы.

CD-KEY лучше покупать для установки на компьютер вашего ребёнка. Стоит лицензия 16.63 доллара, что позволит вам в будущем не только обновлять отдельные компоненты компьютера, но и купить абсолютно новое железо, сохранить ключ на многие годы. Windows 10 Professional остаётся бестселлером. Цена в 7.40 обязывает, ведь это самая недорогая версия на рынке.

остаётся бестселлером. Цена в 7.40 обязывает, ведь это самая недорогая версия на рынке. Windows 10 Professional (2 ключа) пригодится в том случае, если вам нужно установить операционную систему сразу на два компьютера. Два ключа стоят 11.50 доллара, а один всего 5.75 доллара. Пожалуй, это самый выгодный способ получения лицензии.

(2 ключа) пригодится в том случае, если вам нужно установить операционную систему сразу на два компьютера. Два ключа стоят 11.50 доллара, а один всего 5.75 доллара. Пожалуй, это самый выгодный способ получения лицензии. Microsoft Office 2016 Professional Plus подойдёт тем, кто не гонится за новинками. В данном случае перед вами проверенный временем продукт, который не подведёт ни дома, ни в офисе. Цена ключа равняется 21.75 доллара.

подойдёт тем, кто не гонится за новинками. В данном случае перед вами проверенный временем продукт, который не подведёт ни дома, ни в офисе. Цена ключа равняется 21.75 доллара. Microsoft Office 2019 Professional Plus – это более продвинутая версия, но и стоит она дороже. За полноценную лицензию придётся выложить 28.93 доллара.

– это более продвинутая версия, но и стоит она дороже. За полноценную лицензию придётся выложить 28.93 доллара. Microsoft Office 2021 Professional Plus прекрасно подходит для тех, кому нужна самая последняя версия офисного ПО. Стоит такое удовольствие 35.08 доллара, но может полностью оправдать каждый вложенный доллар в руках специалиста.

прекрасно подходит для тех, кому нужна самая последняя версия офисного ПО. Стоит такое удовольствие 35.08 доллара, но может полностью оправдать каждый вложенный доллар в руках специалиста. Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей). Если вы решили оборудовать домашний офис, то лучше брать сразу 5 лицензий. Пакет будет вам стоить 74.02 доллара, ну а один ключ в отдельности обойдётся в 14.80 доллара. Это гораздо дешевле, чем брать несколько штук, а после ещё докупать в случае необходимости. Другие продукты в магазине Keysoff.

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(2 ключа) пригодится в том случае, если вы собираете сразу два компьютера или купили два ноутбука для своих детей. Стоимость пакета равняется 13.57 доллара. Windows 10 Enterprise 2019 LTSC не пользуется популярностью у обычных пользователей, но предлагает целый ряд преимуществ тем, кто знает, где эти самые преимущества искать. Лицензия на один компьютер обойдётся вам в 9.13 доллара.

не пользуется популярностью у обычных пользователей, но предлагает целый ряд преимуществ тем, кто знает, где эти самые преимущества искать. Лицензия на один компьютер обойдётся вам в 9.13 доллара. Windows Server 2019 Standard пригодится в том случае, если вам нужен домашний сервер. Причин для этого может быть множество, но самое главное – выбрать правильную лицензию. В данном случае ключ стоит 16.06 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.

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В некоторых случаях вам может понадобиться и офисное программное обеспечение, и операционная система. В таком случае выбирайте пакеты, которые идут по скиде 60%. Не забывайте о необходимости ввести купон «SOLE60». Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – это один из самых ходовых и недорогих пакетов. Он отлично подойдёт как для учёбы, так и для удалённой работы и стоит всего 34.38 доллара.

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus будет интересен тем, кто хочет опробовать самую новую версию офисного ПО, но не спешит с обновлением до одиннадцатой версии ОС. Цена пакета установлена на отметке 43.05 доллара.

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Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – напротив подойдёт любителям новых операционных систем. Отличный выбор всего за 41.41 доллара.

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В магазине Keysoff есть масса полезных утилит, которые в рамках Дня святого Валентина подешевели до 90%. Лучшей возможности купить нечто подобное в будущем может уже и не быть.

В задачи FilePane входит создание удобного рабочего пространства на компьютере под операционной системой macOS. Разработчики обещают простоту использования и широкие возможности, ну а стоит всё это каких-то 6.14 доллара.

входит создание удобного рабочего пространства на компьютере под операционной системой macOS. Разработчики обещают простоту использования и широкие возможности, ну а стоит всё это каких-то 6.14 доллара. OmniPlayer можно использовать в качестве обычного плеера под macOS, но в руках продвинутых пользователей эта небольшая утилита способна раскрыть свои возможности на полную, позволяя создавать субтитры, генерировать скриншоты и всё это за 10.24 доллара.

можно использовать в качестве обычного плеера под macOS, но в руках продвинутых пользователей эта небольшая утилита способна раскрыть свои возможности на полную, позволяя создавать субтитры, генерировать скриншоты и всё это за 10.24 доллара. Adguard давно завоевал популярность среди миллионов пользователей. В данном случае мультисистемная версия, которая подходит не только на все современные смартфоны (Android и iOS), но и на операционные системы (Windows и macOS). Стоимость годичной лицензии равняется 10.24 доллара.

давно завоевал популярность среди миллионов пользователей. В данном случае мультисистемная версия, которая подходит не только на все современные смартфоны (Android и iOS), но и на операционные системы (Windows и macOS). Стоимость годичной лицензии равняется 10.24 доллара. Alfred 4 возьмёт на себя задачи автоматизации ноутбуков, компьютеров, планшетов и смартфонов под операционными системами macOS или iOS. Широкий функционал порадует как самых привередливых пользователей, так и тех, кто время от времени хочет использовать возможности продвинутой программы. Полноценная лицензия оценена в 35.86 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.





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Напоминаем, магазин Keysoff предлагает лицензии двух видов: дисковые и ОЕМ. В первом случае вам придётся заплатить больше, поскольку ключ не привязывается к вашему железу и может быть легко перенесён на другой компьютер по вашему желанию. А вот ОЕМ-ключи перенести немного тяжелее, но не невозможно. В остальном разницы между ними нет.