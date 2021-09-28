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Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff

Стартовала большая осенняя распродажа операционных систем, офисного ПО, а также утилит по скидкам до 90% в магазине KeysOff
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Windows 11 на подходе. Новая операционная система предложит целый ряд улучшений, а опробовать всё это можно начиная с 5 октября. При этом цены на лицензионную версию могут неприятно удивить постоянных клиентов. Пожалуй, оптимальным выбором будет покупка официальной Windows 10 в магазине KeysOff, где сейчас проходит большая осенняя распродажа со скидками до 90%.

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Абсолютно все владельцы лицензионных ключей, купленных в KeysOff, получат возможность бесплатного обновления до Windows 11, а значит нет никаких причин переплачивать, а так же искать новую ОС в интернете, где проводятся постоянные распродажи несуществующих ключей и другой подобной продукции. KeysOff реализует только подлинное программное обеспечение, а также множество лицензионных ключей к играм, а качество обслуживания подтверждено клиентами со всего мира. Кроме того, нет никаких проблем с отсылкой и приёмом оплаты, а в чате всегда находятся специалисты, помогающие решить любые возникающие трудности.

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В первую очередь KeysOff предлагает ознакомиться с наиболее популярными предложениями. Это версии Windows 10 и Microsoft Office, в которые уже включены все скидки, а цены стартуют с 8,41 доллара. Стоит учитывать, что есть несколько вариантов активации продукта: по телефону и в режиме онлайн. В первом случае можно сэкономить несколько долларов, на у во втором – сделать всё быстрее. Также стоит принять во внимание, что к данным продуктам не прилагаются купоны и любые другие акции, поскольку в цену уже учтён максимальный дисконт в 90%.

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Professional 8.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Professional (на 2 ПК) 12.51 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus (только по телефону) 22.76 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus (только онлайн) 25.83 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus (только по телефону) 29.33 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus (только онлайн) 33.01 Перейти в магазин KeysOff 

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Многие из клиентов KeysOff предъявляют повышенные требования к операционным системам, поэтому им необходим выбор, который магазин готов предложить прямо сейчас. Мало того, всё это без ограничений, а абсолютно всем и каждому уже приготовлена скидка в объёме 40%. Для этого нужно ввести специальный купон «SOLE40», активация которого позволит снизить конечную цену продуктов до самых низких в сети для лицензионных версий ОС Windows. На выбор предлагается Windows 10 домашняя, а при покупке сразу двух ключей можно сэкономить ещё больше, ведь каждая из лицензий обойдётся вам чуть больше восьми долларов. Особый интерес вызывает Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Эта операционная система зарекомендовала себя свой стабильностью, но подходит далеко не всем, поскольку ориентирована на более продвинутых пользователей. Присутствует также Windows Server 2019 Standard. Данная версия ОС отлично справляется с созданием как домашнего сервера, так и рабочей станции, обладая всеми необходимыми для этого инструментами. 

Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home SOLE40
9.79
Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Home (2 шт.) SOLE40
16.29
Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE40
10.96
Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2019 Standard SOLE40
19.27
Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2016 Standard SOLE40
19.27
Перейти в магазин KeysOff 


Все мы любим скидки, но куда лучше, когда скидки суммируются. Ниже можно купить один из пакетов, включающий как саму операционную систему, так и комплект офисного ПО. Для активации гигантской 55% скидки нужно ввести код купона «SOLE55», ну а всё остальное за вас сделает система. Понадобиться лишь подтвердить транзакцию и внести оплату. Обратите внимание, что дешевле всего стоят версии Office 2016 года, тогда как более новая 2019 года обойдётся вам куда дороже. Делайте выбор самостоятельно. Мы же отметим, что для большинства пользователей принципиальной разницы нет, а вот в некоторых предприятиях существуют свои стандарты. Обратите внимание на комплект Windows 10 Home + Office 2019 Pro. В данном случае при активации купона «SOLE55» он обойдётся вам в 38.74 доллара. Ничего не поделать, ведь у многих клиентов магазина KeysOff уже есть та или иная часть ПО, поэтому покупка комплектом не всегда оправдана. Ожидаемо дороже стоят лицензии для macOS. В данном случае пакетных предложений нет, а за новую версию офисного ПО придётся выложить 116.69 доллара.

Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Professional Plus SOLE55 20.30 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Home + Microsoft Office 2016 Professional Plus SOLE55 29.61 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE55 35.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE55 38.68 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Home + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE55 38.74 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE55 36.89 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE55 50.73 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Business (macOS) SOLE55 69.18 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE55 116.69 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Visio 2019 Professional Plus SOLE55 19.67 Перейти в магазин KeysOff 

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Во время работы на компьютере время от времени могут возникать внештатные ситуации. Можно воспользоваться дорогостоящими услугами мастеров, а можно попытаться решить некоторые из вопросов самостоятельно. В последнем случае KeysOff предлагает целый спектр полезных утилит, от универсальных, до узконаправленных. Ниже собраны наиболее популярные приложения, ну а скидка составила внушительные 90%.

Продукт  Цена в долларах США Ссылка на товар 
Wise Care 365 (годичная лицензия) 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
iBoysoft NTFS Standard 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Advanced SystemCare 14 Pro (годичная лицензия) 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
MacBooster 8 (пожизненный ключ) 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Total Uninstall Standard 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Ashampoo Photo Commander 15.36 Перейти в магазин KeysOff 


  • Wise Care 365 представляет собой комплексное средство профессионального уровня для очистки и настройки компьютера. Что примечательно, всё это представлено в простой форме, а вдохнуть жизнь в свой ПК сможет даже неопытный пользователь. Лицензия предлагается только на год, а благодаря скидке купить её можно немногом больше, чем за 10 долларов.
  • iBoysoft NTFS популярна у обладателей macOS, а её основные функции направлены на корректную работу с NTFS-файлами. Спектр возможностей широк, а многие пользователи используют данное ПО для обмена файлами с владельцами ПК на базе Windows.  
  • Advanced SystemCare 14 Pro – это ещё одна утилита для очистки реестра и уборки мусора на компьютере. Она ориентирована на широкий круг лиц и может предложить больше, чем от неё ожидает даже самый требовательный пользователь.  
  • А вот MacBooster 8 – это аналог предыдущей программы для macOS. Среди ключевых возможностей очистка системы от мусора, вредоносных и потенциально опасных файлов а также рекламных программ и любого другого ПО, призванного испортить жизнь пользователю. На этот раз доступна пожизненная лицензия, что крайне редко встречается сегодня.
  • Total Uninstall Standard не нуждается в представлении, ведь это мощнейший системный инструмент, который знают и ценят многие пользователи. Во время осенней распродажи данное ПО доступно всего за 10.24 доллара, а сроки лицензии не ограничены.
  • Если какая программа и не нуждается в представлении, так это Ashampoo Photo Commander 16. От версии к версии данное ПО получает всё новые возможности, но пользователи ценят её за простую конвертацию изображений, создание коллекции в несколько кликов и невероятные возможности. К примеру, она позволит вам делать GIF-анимации и трёхмерные открытки. Всё это можно снабдить множеством эффектов, а результат зависит только от вашей фантазии.

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Для оформления заказа не нужна регистрация, а покупку можно совершить в несколько кликов. Полная инструкция изложена на изображениях выше. Как видите, вначале нужно добавить товар в корзину, а после обязательно ввести скидочную карту. Проще всего использовать сервис Cwalletco с кошельком для оплаты PayPal. Система работает в автоматическом режиме. Что это значит? Ключ можно купить в любое время дня и ночи, а после подтверждения оплаты, вам на почту придёт письмо, в котором и будет содержаться лицензия. Важно учитывать, что использовать программы необходимо исходя из требований их правообладателей, поскольку магазин KeysOff отвечает только за своевременную доставку купленного товара.

Если вам нужны продукты из двух категорий сразу, на которые действуют различные купоны, то вначале сделайте одну покупку, а после вторую. Товаров можно добавить много, а купон активируется только один. Обязательно обратите внимание на этот нюанс.

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