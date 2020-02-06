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Сушилка для обуви Mijia Deerma HX10

Наши читатели прекрасно знают, что ни в коем случае нельзя носить мокрую обувь. Но что делать, если на улице дождь и слякоть? Многие пытаются сушить обувь на батарее, используют фен и многие другие ухищрения. Не стоит придумывать велосипед. Xiaomi давно решила эту проблему. Интеллектуальная сушилка для обуви Mijia Deerma HX10 позволит забыть о мокрых ногах. Сушилка имеет приятный дизайн и прекрасно справляется с работой благодаря выдвижной конструкции. Кроме сушки она способна осуществлять стерилизацию. Этот процесс убивает микробы, которые быстро размножаются во влажной среде. Благодаря специальным насадкам можно сушить одновременно как одну, так и две пары обуви. Кроме того, есть возможность быстро высушить ваши носки. Устройство оснащено четырьмя режимами, каждый из которых имеет свои особенности. К примеру, есть возможность убрать неприятные запахи, которые могут появляться в обуви, которая часто используется.

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Цена: US $35.44 - 36.11

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Магнитный куб от Xiaomi

Перед вами настоящий шедевр. Этот кубик должен быть у всех настоящих ценителей кубика Рубика, а тем более у тех, кто называет себя спидкубером. У кубика есть несколько ключевых фишек. Качество сборки превосходит большинство аналогов, выводя кубик в высшую лигу, позволяя уменьшить время сборки на несколько секунд. Кубик очень быстрый, но ещё важнее, что он магнитный. Это позволяет вам не задумываться о доводке стороны, поскольку она сама возвращается в нужное положение. Но самым большим преимуществом кубика является его начинка. Внутри кубик оснащён гироскопом и цифровым модулем, которые синхронизируется со смартфоном. После этого все ваши достижения будут фиксироваться умной программой. Кроме того, там есть режим обучения, который позволит улучшить навыки сборки на скорость. А ещё Xiaomi придумала несколько игр, которые превращают ваш кубик в геймпад, вращая стороны которого вы совершаете те или иные действия. Возможности кубика настолько огромны, что многие пользователи говорят, что даже спустя месяцы не смогли освоить все фишки крутого кубика от Xiaomi.

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Цена:US $37.91 - 42.65

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Мячик для собаки Xiaomi Mijia Pet

Собаководы заявляют, что давать вашему питомцу шарики для игры в теннис неправильно. Они портят прикус и содержат вредные вещества, от которых у собаки могут развиться болезни. Лучше всего купить специальную прочную игрушку, которая будет не только полезна, но и безопасна. Шарик от Xiaomi чрезвычайно прочен. Он также издаёт звуки, от которых азарт вашего питомца только усиливается. Пёс будет часами гонять шарик. Игрушка заменяет зуботочилку, в результате чего ваша мебель останется целой, а деньги и нервы в полном порядке. Игрушка создана из специального полимера, который не навредит собаке, даже если она умудрится откусить он него часть.

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Цена: US $ 4.23

Электрическая отвёртка от Xiaomi

Обычные отвёртки созданы с одной целью: закручивать и откручивать болты. Они имеют непритязательный дизайн. Кроме того, отвёртка должна быть прочной и служить как можно дольше. Все эти качества есть у электрической отвёртки от Xiaomi. Вот только там, где преимущества у большинства аналогов заканчиваются, новинка только начинает показывать себя во всей красе. Отвёртка поражает своим дизайном. Можно даже сказать, что она элегантна. Внутри прибора скрыт мощный мотор, который позволяет открутить любой болт. Также в комплекте идут 12 стержней на все случаи жизни, изготовленные из прочнейшей стали. Производитель заявляет, что в режиме автономной работы прибор может функционировать до 180 минут. Зарядка осуществляется при помощи обычного USB-кабеля. Кнопка «Пуск» чувствительна к нажатию, что даёт возможность не использовать максимальную мощность там, где она не нужна.

Цена: US $ 37.52

Ссылка на товар.

Вечная точилка для ножей

Для того чтобы ножи были острые, их нужно точить. Тупой нож не способен отрезать даже кусочек хлеба, не говоря уже о чём-то более твёрдом. Лучше всего с делом заточки справляется точилка от Xiaomi. Производитель заявляет, что перед вами практически вечное устройство. Можно точить как крупные предметы, такие как ножницы, так и обычные ножи. Внизу устройство крепится при помощи присосок к гладкой поверхности, а также удерживается во время работы за специальную ручку. Производитель сообщает, что даже спустя долгие годы точилка будет в рабочем состоянии. У вас просто не будет повода от неё избавиться.

Цена: US $ 8.57

Ссылка на товар.

Дальнобойный фонарик с функцией внешнего аккумулятора

Если вы будете использовать этот товар только в качестве фонарика, то разрядить его вам скорее всего не удастся. Дело в том, что внутри у него портативная батарея на 3000 мАч, которая позволит вашему прибору работать неделями без перерыва. Однако, многофункциональные вещи покупают не только чтобы они работали в одном режиме. При помощи кабеля можно зарядить смартфон или любое другое устройство. Фонарик имеет три режима, включая аварийный сигал SOS. Можно использовать как велосипедный светильник. Позволяет видеть сквозь туман и дождь на достаточном для безопасного управления велосипедом расстоянии. Прибор изготовлен из металла. Батарейка литий-полимерная. Продукт очень компактный, легко помещается в карман или женскую сумочку.

Цена: US $9.85 - 22.67

Ссылка на товар.



