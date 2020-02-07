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ТОП 6 нужных и полезных гаджетов от Xiaomi, которые можно купить на Aliexpress: бесконтактный термометр, лазерный дальномер и многое другое

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Бесконтактный термометр

Если у вас есть маленькие дети, то вы прекрасно знаете, как сложно бывает измерить температуру их тела. Особенно актуальна эта проблема для больных детей, которые испытывают неприятные ощущения и не способны понять важность процедуры. Сегодня решить эту проблему может бесконтактный термометр. Устройство оснащено инфракрасным датчиком, что позволяет ему определять температуру тела с невероятной точностью. Производитель заявляет об отклонении не более чем в 0.1 градус. Расстояние, на котором проводится измерение, составляет 3 сантиметра. Прибор долговечный и работает от обычной батарейки, которую легко заменить. Вся информация выводится на ЖК-дисплей. Производитель полагает, что работать с термометром настолько легко и весело, что измерение может превратиться в весёлую игру. 

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Цена: US $ 21.54
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Зубная щётка SOOCAS SO WHITE EX3

Перед вами одна из самых продвинутых зубных щёток. Кроме водонепроницаемого корпуса и прочной конструкции она обладает тремя режимами работами, самый быстрый из которых имеет частоту вращения 31 тысячу раз в минуту. Щётка ультразвуковая. Она получила новый мотор, что делает её ещё более эффективной и качественной. От одного заряда устройство может работать 25 дней, очищая зубы два раза в день по две с половиной минуты. Первые два режима обеспечивают чистоту зубов с различной скоростью вращения. Третий нацелен на массаж полости рта, что будет полезно для восстановления дёсен. Щётка обладает режимом памяти. Это делает ежедневную чистку удобной и простой, ведь устройство помнит последние команды и самостоятельно будет переключать режимы так, как вы делали это в последний раз.

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Цена: US $13.84 - 27.54
Ссылка на товар.  

 

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Цифровой датчик температуры и влажности

Показатели влажности и температуры – одни из важнейших для человека. Именно поэтому так важно знать, сколько градусов в вашей квартире. Новый цифровой датчик чрезвычайно точен. Отклонение не превышает 0.1 градус. Термометр имеет приятный дизайн и отлично впишется в ваш интерьер. При помощи специального приложения можно подключить термометр к смартфону, где появится возможность отслеживать изменения в вашей квартире за полгода. От одной батарейки прибор способен проработать до одного года. Кроме температуры присутствует контроль влажности, который также крайне важен для здоровья всей семьи. 

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Цена: US $7.39 - 14.86
Ссылка на товар.  

 

 Лазерный дальномер

Этот прибор незаменим во время ремонта, когда нужно по много раз измерять расстояние от одного объекта до другого. Также не стоит недооценивать его пользу в быту, ведь нам то и дело нужно знать длину различных объектов.  Благодаря конструкции, лазерный дальномер оказался чрезвычайно точен. Он быстро посчитает расстояние от стены до стены, площадь комнаты и многие другие показатели. Всего заявлено 11 различных функций. Большим преимуществом является то, что прибор мал и компактен. Это позволяет спрятать его в карман, не прибегая к услугам неудобных и громоздких линеек или других измерительных приборов. Производитель заявляет о длительном сроке автономной работы. При этом вы в любой момент можете зарядить дальномер от обычного USB-кабеля. 

Цена: US $14.61 - 18.47
Ссылка на товар.  

 

Набор насадок с отвёрткой от Xiaomi 

В хозяйстве каждого настоящего мужчины должна быть хорошая качественная отвёртка. Однако, в последнее время появилось столько различных приборов, что приходится под каждый покупать отдельную отвёртку. Проблему берётся решить Xiaomi. Она предлагает вам 24 насадки, которые позволят не беспокоиться о том, что вам может попасться болтик, который не удастся раскрутить. Всё это красиво упаковано и поставляется с прочным ключом. Насадки выполнены из прочной хром-молибденовой легированной стали. Для того, чтобы было легко найти нужную насадку, производитель окрасил их в разные цвета, исходя из формы головки. Немаловажно, что все насадки покрыты магнитным слоем, что очень сильно упрощает работу с металлическими предметами. 

Цена: US $ 13.49
Ссылка на товар.  

 

Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

Большинство увлажнителей воздуха имеют простую конструкцию, что приводит к неравномерному распределению влаги. Предлагаемый товар лишён всех конструктивных недостатков своих конкурентов. Первое, что нужно запомнить –  он ультразвуковой. Это делает прибор бесшумным. К тому же позволяет одновременно проводить дезинфекцию влаги, которая проходит через диффузор. Размер распыляемой влаги составляет всего 2.5 микрона. Это меньше, чем способен увидеть человеческий глаз. Как только уровень влажности достигнет требуемого значения, прибор автоматически прекратит работу. Ещё одним преимуществом устройства является наличие светодиодного светильника, который позволяет одновременно освещать комнату во время увлажнения. И не стоит забывать о дизайне. Ультразвуковой увлажнитель воздуха выполнен в виде оленя. Это понравится вашим детям, которые будут с удовольствием засыпать под мягкий свет, не задумываясь, что этот прибор делает воздух в их комнате чистым и влажным. 

Цена: US $ 11.61
Ссылка на товар.  



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