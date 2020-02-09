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ТОП 7 лучших и полезных находок от Xiaomi, которые нам удалось найти на Aliexpress: зубная щётка Xiaomi Mijia T100, триммер для носа и ушей и многое другое

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Зубная щётка Xiaomi Mijia T100

Если вы задумывались об электрической зубной щётке, то Xiaomi Mijia T100 будет отличным выбором для новичков. Прибор ультразвуковой, что обеспечивает отличную чистоту зубов после чистки. Благодаря продвинутому механизму головка вращается со скоростью 16500 оборотов в минуту. Корпус полностью защищён от воды, это означает, что зубную щётку можно мыть после каждой чистки. Прибор оснащён двумя скоростями, что позволяет выбрать наиболее оптимальный режим чистки. Производитель заявляет, что от одного заряда щётка будет работать не менее 30 дней при стандартном использовании несколько раз в день по две с половиной минуты. Прибор имеет небольшой вес и сменные головки, что позволяет держать щётку в хорошем состоянии, поскольку даже самые качественные волокна подвержены износу. Рекомендуем присмотреться к набору, в котором много сменных головок. Зарядка осуществляется через обычный USB-порт. 

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Цена: US $9.48 - 26.59
Ссылка на товар.    

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Планшет для рисования

Современные дети разучились рисовать. Они целые дни проводят за смартфоном, играя в игры и смотря мультфильмы. Сделайте вашему ребёнку оригинальный подарок. Планшет для рисования с ЖК-дисплеем позволяет развить творческие способности ваших детей. В комплекте идёт специальная ручка, которая крепится на планшет, позволяя начать рисовать в любой подходящий для этого момент. Ещё одно применение, о котором заявляет производитель, это использование планшета в качестве обучающего приспособления. Любую написанную информацию можно легко удалить, научив вашего ребёнка правильно писать и рисовать фигуры. Кроме того, планшет можно использовать в весёлых интеллектуальных играх для большой компании. Производитель заявляет о том, что ручка способна проработать на одном заряде до 100 дней.

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Цена: US $14.26 - 24.69
Ссылка на товар.    

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 Триммер для носа и ушей

Главными особенностями этого полезного устройства является его удобство, прочность и качество бритья. Триммер не вырывает волоски, а мягко срезает их у снования, не вызывая болезненных ощущений у владельца. Режущую головку можно мыть, однако сам триммер не имеет герметичных заглушек, а значит его нельзя полностью погружать в воду. Режущая часть сделана из прочной стали, которая долго не затупится. Стержень приятный на ощупь. Устройство работает от одной пальчиковой батарейки. Скорость вращения стержня заявлена на уровне 10 тысяч раз в минуту. 

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Цена: US $3.67 - 9.95
Ссылка на товар.    

Потоковый термометр для измерения температуры воды

Очень часто нам нужно знать температуру воды, которая течёт из крана. Большинство людей наливают жидкость в специальную ёмкость, а после проводят измерения при помощи термометра. После приходится доливать горячую воду или холодную, ведь подобрать на глаз правильную температуру просто невозможно. Новый потоковый термометр сделает все лишние движения за вас. Устройство полностью защищено от влаги и не требует батарейки, работая от энергии, получаемой от проточной воды. Монтаж можно осуществить без помощи сантехника при наличии у вас времени и желания. Прибор способен измерять температуру от 0 (нуля) до 100 градусов Цельсия. Дисплей вращается на 360 градусов. После того, как вы установите потоковый термометр, проблема подбора нужной температуры воды исчезнет из вашего дома раз и навсегда. 

Цена: US $ 11.19
Ссылка на товар.    

Умная лампа Xiaomi Yeelight E27

Многие слышали и даже видели эту великолепную лампу, однако далеко не все решаются на её покупку. Устройство потребляет всего 10 Вт, обеспечивая яркость в 800 люмен. Это новая версия лампы, которая обладает улучшенными характеристиками. Яркость, цветовая температура и многие другие характеристики можно регулировать вручную. Это позволит настроить устройство под себя, что недоступно для всех остальных приборов с подобной функциональностью. Управление осуществляется посредством пульта или специального приложения на смартфоне. Производитель сообщает, что за первые 9 000 часов работы яркость снизится всего на 8%. Заявлена совместимость с мобильными операционными системами Apple iOS, Android 4.4 выше. Лампа является частью устройств «умного дома», что позволяет объединять их в единую сеть, которая превратит обычную квартиру в настоящий праздник цвета. 

Цена: US $8.99 - 20.99
Ссылка на товар.    

 

Небулайзер Xiaomi Mijia Jiuan Andon 

При простуде самое лучшее средство – ингаляции. Существуют десятки травяных настоек, которые обладают лечебными свойствами не нанося вред организму. Это также полезно при заболеваниях ЛОР-органов и при многих других болезнях. Небулайзер от Xiaomi – это качественное и простое в использовании устройство. Он имеет простую конструкцию. Его легко держать в руке. Кроме того, в нём есть защита от проливания, которая не позволит горячей жидкости выйти наружу. Устройство распыляет лечебную настойку, равномерно распределяя жидкость. Перед вами качественный высокотехнологичный прибор. В отличие от большинства устройств, которые используют пар, этот небулайзер позволяет регулировать подачу распыляемой жидкости посредством отдельной кнопки. Производитель рекомендует тщательно мыть прибор после каждой ингаляции.

Цена: US $ 30.98
Ссылка на товар.    

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Электробритва S500 

Несмотря на небольшую цену для устройств подобного класса, эта бритва считается одной из самых продвинутых на рынке. Она полностью моется, что позволит вам поддерживать прибор в чистоте на протяжении всего срока эксплуатации. Три бритвенных головки изготовлены из высококачественного металла, которые, по заявлению производителя, не тупятся. Устройство оснащено светодиодным экраном, на котором отображается уровень заряда и другая служебная информация. Лезвия чрезвычайно острые, однако они не выдёргивают волоски, обеспечивая чистое мягкое бритьё. От аккумулятора бритва может проработать до одного часа. Бритвенные головки продаются отдельно, что также обеспечит вашему прибору длительную эксплуатацию. 

Цена: US $ 31.62
Ссылка на товар.    


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