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Интеллектуальный программируемый щенок

Если ваши дети просят собаку, а у вас на неё аллергия или просто вы не хотите лишних проблем, купите им интеллектуального щенка. Он умеет петь песни, танцевать и даже рассказывать сказки. Кроме того он выполняет следующие функции: умеет сидеть, вставать, ложиться и лаять по требованию. У робота есть одна программируемая кнопка, на которую можно записать одно интересное действие. Пульт чувствителен к нажатию и выполнен в виде косточки. Не содержит шероховатостей и острых углов. Отличный подарок вашему ребёнку. Производитель заявляет, что щенка сложно сломать, ведь он сделан из прочного пластика. Достаточно полезной может быть функция светодиодного фонарика, который будет освещать комнату со спящим ребёнком.

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Цена: US $ 28.87

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BB-8

Все, кто смотрел фильм Звёздные войны, втайне хотели бы получить собственного дроида. Китайская промышленность исполняет желания. Робот BB-8 точная копия своего голливудского коллеги. Голова дроида закреплена на специальных магнитах, которые не позволяют ей отсоединяться от туловища, одновременно с этим позволяя ей скользить во время езды. Робот очень быстрый. При этом он достаточно мобильный, что позволяет ему ловко огибать препятствия. Расстояние, с которого можно осуществлять управление, составляет до 30-ти метров. Время автономной работы составляет 30 минут. Дроид оснащён яркой подсветкой и умеет копировать во время езды оригинальные звуки и саундтреки из фильма.

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Цена: US $ 17.59

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Летающая акула на управлении

Вы когда-то видели, как акулы летают? Самое время испытать этот невероятный опыт. Игрушка представляет собой надувную рыбу, внизу которой крепится специальное приспособление, позволяющее вашей домашней акуле летать. К покупке прилагается пульт управления, при помощи которого можно спокойно двигаться по комнате. А можно выгуливать свою акулу на улице. Прохожие будут очень удивлены. Игрушка поставляется в виде небольшого конструктора. Все части нужно собрать самостоятельно. Это позволит ребёнку почувствовать, что он сам принимал участие в создании летающей акулы, заинтересовав его творческим процессом. В комплекте идёт баллон с гелием. Этот газ позволит акуле долго не приземляться, самостоятельно летая по вашему дому.

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Цена: US $ 17.39

Интеллектуальный робот-конструктор

Если вы решили воспитать юного техника, то этот робот станет самым лучшим подарком. В комплекте множество частей, собрав который вы получите полнофункционального робота. Все части умной игрушки подвижны. Голова наклоняется в разные стороны, руки вращаются и поднимаются вверх и вниз. Робот стоит на гусеницах, которые позволяют ему вращаться на месте, а также ездить по неровной поверхности. Всё это работает при помощи пульта дистанционного управления. Производитель сообщает, что детали очень прочные и могут мыться в воде, кроме тех, что непосредственно отвечают за электронику. Робот состоит из более чем четырёхсот деталей, собрав которые вместе со своими детьми вы почувствуете себя настоящим конструктором.

Цена: US $ 39.79

Ссылка на товар.

Робот-компаньон

Этот милый робот предназначен для детей, которые хотят завести себе друга. Он умеет танцевать, петь и даже шутить. Игрушка откликается на команды и повторяет за своим владельцем слова. Попросите робота станцевать или спеть, и он обязательно вас послушает. Главное не кричите на него громко, он может испугаться и выключится. Робот имеет сенсорное управление и очень милый вид. Детям нравится его смешной голос, которым он любит всех передразнивать. Есть режим записи голоса. Робот контактный, это означает, что некоторые его места можно потрогать или потереть. Обязательно почешите у него за ушком. Малыш полон сюрпризов. Производитель сообщает, что материал игрушки безопасен и подходит для самых маленьких. Обратите внимание, что в продаже есть русские версии робота-компаньона. Купив такую, вы будете точно знать, что малыш от вас хочет. На выбор предлагается три цвета: красный, оранжевый и зелёный.

Цена: US $ 23.95

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Интеллектуальный робот

Ещё один робот, который вам придётся собрать самостоятельно. Однако, на этот раз игрушка сложнее и работает по другому принципу. После кропотливой сборки ваш робот будет уметь огибать препятствия, следовать за рукой хозяина и идти туда, куда вы ему указали. Благодаря особенностям конструкции он может двигаться в любом направлении. Производитель сообщает, что наиболее интересным является режим исследования. Если вы построите из книжек длинную дорожку с препятствиям, коридорами и лабиринтами, то сможете долгое время наблюдать, как малыш пытается найти выход. Ещё одной особенностью малыша является то, что он очень милый и послушный. Высота робота составляет 17 сантиметров.

Цена: US $ 20.45

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Мастер на все руки

У этого малыша скучное название R4, которое не отражает его умений. На самом деле перед вами невероятно продвинутый механизм. Управлять роботом можно при помощи программируемого пульта, посредством голосовых команд и сенсорного управления. R4 имеет множество сценариев использования. Например, его можно использовать в качестве личного официанта. Кроме того, робот умеет танцевать и петь. Благодаря программируемому пульту R4 можно научить и другим весёлым командам. Внутри робота можно хранить монетки. По мнению создателей, это научит ваших детей бережливости и разумной трате денег. От одной зарядки R4 может проработать до 60 минут. Игрушка оснащена яркими огоньками, которые превращают неживой предмет в настоящего друга и весёлого помощника в детских делах.

Цена: US $ 41.80

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