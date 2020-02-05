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ТОП 7 самых интересных машинок на управлении с AliExpress: прыгающий автомобиль, антигравитационная гоночная машина и многое другое

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Прыгающий автомобиль

Если вам уже надоели привычные машины на управлении, уверяем вас, эта модель способна удивить даже самого искушённого покупателя. Машина имеет необычную конструкцию, благодаря чему может преодолевать самые высокие препятствия, буквально прыгая через них. Автомобиль оснащён видеокамерой, которая позволяет в реальном времени видеть всё, что снято вашей машиной. Аккумулятор позволяет проработать около 20-ти минут. Если  вы не стеснены в средствах, мы бы вам рекомендовали купить запасной аккумулятор. Благодаря этому возможности автономного использования возрастут в два раза. Расстояние от пульта управления до вашей машины составляет до 30-ти метров. Скорость до 7 километров в час. Производитель заявляет об использовании прочного пластика, который делает автомобиль надёжным.

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Цена: US $ 25.24-45.28
Ссылка на товар.  

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Багги-вездеход

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Забудьте всё, что вы знали о машинках на управлении. Перед вами самый крутейший багги, который может передвигаться практически по любой местности: песок, грязь, вода – всё что угодно. Вездеход может уехать на максимальное расстояние в 50 метров. В нём нет встроенной камеры, но здесь она и не нужна. Двойной привод на задние и передние колёса недвусмысленно намекает, что перед вами не покоритель ровных дорог, а настоящий монстр бездорожья. Автомобиль оснащён резиновыми шинами с отдельным приводом на каждое колесо. В комплекте удобный пульт и аккумулятор. Багги сделан из сверхпрочного пластика, что позволяет не думать о том, что какая-либо деталь выйдет из строя.

Цена: US $ 28.18-28-39
Ссылка на товар.  

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Антигравитационная гоночная машина. 

Перед вами что-то невообразимое. Бывают машины гоночные, бывают такие, которые умеют прыгать, некоторые не боятся бездорожья, а другие оснащены камерами, позволяя почувствовать себя за рулём болида. Но ни одна из других машин не умеет ездить по стенам. Для того, чтобы опробовать её необычный функционал, вам нужно только найти ровную поверхность и запустить своё авто вверх. Больше всего антигравитационная машина любит гонять по стёклам. Достаточно показать это чудо вашим знакомым, и они будут долго вспоминать невероятную игрушку, которая ездит по стенам. Кстати, если вы хотите добить своих друзей, возьмите модель–трансформер, которая во время езды превращается в робота, продолжая гонять по стенам. 

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Цена: US $ 8.38-18.10
Ссылка на товар.  

Машина-телепат с деформирующейся подвеской.

Если вы думали, что видели всё, уверяем вас, это только начало. Перед вами машина, которая слушается вас, словно умеет читать ваши мысли. На руку одевается специальный пульт с гироскопом, который позволяет, двигая кистью, менять направление движения, скорость и вообще делать с машиной просто невероятные вещи. Машинка умеет ездить вперёд, назад, влево и вправо. Кроме того, она крутится вокруг своей оси и быстро гоняет по дорогам. У неё низкий клиренс, и машинка может застрять в песке. Если бы у вас была обычная машина, вам бы пришлось вызволять её из плена. И только машинка-телепат имеет деформирующуюся подвеску, превращая скоростной болид в вездеход и обратно. Уверены, говорить об её невероятной прочности не стоит. Производитель побеспокоился, чтобы вы долго наслаждались качественным товаром.

Цена: US $ 47.29
Ссылка на товар.  

Машинка-перевёртыш.

В этой машине нет ничего примечательного. Она умеет быстро разгоняться, врезаясь в препятствия, отталкиваясь от которых продолжает движение. У неё большие резиновые колёса, которые позволяют ей проехать почти везде. Словом, её можно было бы назвать самой обыкновенной, если бы не один небольшой нюанс: её левые или правые колёса умеют вращаться во время езды. Мало того, у машинки нет низа и верха. Ударившись о стену, она делает несколько пируэтов и прыгая и вращаясь на месте летит в обратную сторону. Машина очень прочная. Она отлично справляется с прыжками со ступенек. Одним словом, остановить эту машину практически невозможно. Очень крутой и недорогой подарок, управлять которым захотят как дети, так и взрослые.

Цена: US $ 8.88-13.31
Ссылка на товар.   

Внедорожный багги-скалолаз. 

Эта модель похожа на деформирующийся автомобиль, однако, вследствие некоторых конструктивных особенностей эта машина стоит гораздо дешевле. Машина лишилась чувствительного пульта, который одевают на кисть, однако получила деформирующуюся подвеску, которая позволит чувствовать себя уверенно на любой трассе. Отличительной фишкой этой модели является режим скалолазания. Передние колёса оснащены вращательным механизмом, которые позволяет делать множество необычных трюков. В дополнение ко всему заметим, что, если перед машинкой слишком высокое препятствие, она умеет становиться на дыбы и ехать в обратном направлении. Производитель заявляет о 30-ти минутах автономной езды, однако мы советуем взять комплект с двумя аккумуляторами, это увеличит время ваших развлечений ровно в два раза. 

Цена: US $ 21.59
Ссылка на товар.  

Трюковая танцующая машина

Если вы думали, что нам нечем вас больше удивить, то вы очень заблуждаетесь. Кажется, сегодня мы видели просто невероятные автомобили, однако, среди них не было ни одной танцующей машины. Трюковая машинка создана для быстрой езды и танцев. В любой момент можно поставить её на задние колёса, весело вращая и сверкая разноцветными огнями. Дополнительной прыгучести ей придают тонкие резиновые колёса,  которые позволяют гонять с невероятной скоростью. Производитель заявляет, что машина от одного заряда может ездить не более 15-ти минут. Мы со своей стороны советуем взять дополнительную батарею. Также ответим, что машина очень прочная и будет долго вам служить. 

Цена: US $ 20.08-26
Ссылка на товар.  

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