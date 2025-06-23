Пожалуй, ни один металл в истории человечества не окутан таким количеством легенд, страстей и алчности как золото. По оценкам учёных (которые вполне могут быть ошибочными или неточными), за всё время существования цивилизации люди добыли от 206 до 238 тысяч тонн этого благородного металла. По сути, если собрать всё это золото в один монолитный куб, он занял бы на футбольном поле лишь 22 метра по каждому краю. Некоторым такое количество кажется большим, вот только в масштабах планеты – это крошечный объём, ведь из некоторых других металлов люди строят целые города. Что же, из-за такого крошечного количества золота человечество веками начинало войны, в результате чего разрушались и строились целые империи. Предполагается, что сегодня в недрах доступно примерно 60-70 тысяч тонн, но оценки могут быть неверными, поскольку основаны на виртуальных моделях. В любом случае осталось не так много, как может показаться, а современные технологии способны выжать все соки из планеты за считанные десятилетия.

реклама





Назвать точную даты, когда человек впервые обратил внимание на золото, не могут даже исследователи. Пожалуй, это невозможно по целому ряду причин. Если основываться на фактах, то археологические находки указывают на то, что интерес к этому металлу зародился ещё 6-7 тысяч лет назад. Изначально золото находили в рассыпном виде. Именно так, ведь оно миллионы лет лежало в руслах рек, в гальке и просто на поверхности земли. Не нужно было шахт и взрывов, чтобы собрать первые блестящие самородки. Их ценили за необычный цвет, блеск и невосприимчивость к коррозии. Золото не тускнело, не ржавело и сохраняло форму, что в конечном итоге сделало его идеальным символом власти и долговечности. Добыча золота с тех пор претерпела невероятные изменения. Если раньше люди полоскали песок в поисках золотых крупиц, то позже начали рыть шахты, использовать ртуть и цианиды, то теперь применяют целые фабрики и химические технологии. Но мотивация осталась прежней: жажда обладания и сохранения богатства.

Когда испанские завоеватели прибыли в Новый Свет, они были одержимы поисками золота. То, что происходило в XVI-XVII веках, можно сравнить с настоящим ограблением континента. За пару столетий из Южной и Центральной Америки в Европу было вывезено порядка 180 тонн золота. По другим оценкам называются даже более впечатляющие цифры. Примерно 16 000 тонн составляло серебро, которое также активно вывозилось конкистадорами. Галеоны, гружёные золотыми слитками, монетами и драгоценностями, курсировали между Новым Светом и Старым, пока не становились жертвами бурь, пиратов или технических катастроф. Сегодня на дне Атлантики покоятся десятки затонувших судов, в трюмах которых (по самым скромным подсчётам) может находиться золота на десятки миллиардов долларов. Что любопытно, некоторые из них уже нашли. Например, легендарный «Сан-Хосе», затонувший у берегов Колумбии в 1708 году. По предварительным оценкам, на его борту было до 11 миллионов золотых песо и тысячи слитков.

Согласно наиболее достоверным данным, из всего добытого человечеством золота около 45% ушло на ювелирные украшения. Почти 22% хранятся у частных инвесторов в виде слитков, монет и других драгоценных изделий. Ну а примерно 17% размещено в национальных резервах, под охраной центральных банков. Остатки, ну а это порядка 16%, нашли себе применение в промышленности, включая медицинскую технику, нанотехнологии и особенно электронику. Именно так, ведь золото оказалось незаменимым элементом, без которого создать умный гаджет почти невозможно. Благодаря своей высокой проводимости, коррозионной стойкости и способности обеспечивать стабильный сигнал, золото активно используется в микросхемах, материнских платах, процессорах, разъёмах, датчиках и даже в спутниковой аппаратуре. Каждый современный смартфон содержит около 30-50 миллиграммов золота, а в сложной электронике количество этого металла может быть на порядок выше. Производство одного миллиона мобильных телефонов требует до 30 килограммов золота. Именно поэтому переработка старой электроники становится всё более актуальной и прибыльной. К слову, организаторы Олимпиады 2020 в Японии изготовили все медали исключительно из переработанных гаджетов. Они собрали более 47 тысяч тонн техники и извлекли из неё 32 килограмма золота, 3.5 тонны серебра и 2.2 тонны бронзы. Это наглядный пример того, как важным становится вторичное использование редких металлов. Или нет, ведь порой вред для окружающей среды при повторной добыче оказывается даже более губительным, чем при копании глубоких шахт.

реклама





Сегодня спрос на золото продолжает увеличиваться. Агрессивная политика целого ряда стран делает финансовые системы нестабильными, вынуждая всё больше государств инвестировать в золото, что приводит к постоянному его удорожанию. Аналитики полагают, что цены продолжат расти, поскольку глобальная нестабильность никуда не денется. На этом фоне высказываются крайне опасные предложения, способные привести к катастрофическим последствиям. Всё дело в том, что примерно 99.5% от всего золота на Земле находится ближе к ядру или в самом центре планеты. Когда Земля формировалась, тяжёлые элементы, в том числе золото, погрузились ближе к центру в процессе дифференциации. То, что осталось на поверхности – это мизерные 0.5%, появившиеся здесь благодаря космическим метеоритам, активно падавшим на Землю до формирования полноценной атмосферы. Также золото выносит на поверхность в ходе извержений вулканов, но даже это количество невелико. Ещё недавно считалось, что золото останется в ядре, но технологии шагают вперёд, а значит самые невероятные идеи уже не кажутся абсурдными.

Учёные уверены: если человечество каким-то образом доберётся до ядра и извлечёт оттуда всё золото, то общий объём достигнет 1.6 квадриллиона тонн. Для понимания – это почти в 7 миллионов раз больше, чем мы добыли за всю историю. Но есть нюанс, ведь такая добыча физически невозможна. Даже теоретические попытки проникновения в нижние слои мантии, не говоря уже о ядре, обернулись бы колоссальными рисками для всей планеты: от невообразимых температур и давления до изменения геологических процессов. Многие учёные уверены, что уже на начальном этапе добычи мы встретим ожесточённый отпор со стороны планеты, а после Земля и вовсе может погибнуть, как это часто происходит в фантастических фильмах. Кроме того, выброс такого количества золота на рынок обрушил бы его стоимость. Сегодня золото ценится не только за физические свойства, но и за ограниченность. Если убрать этот фактор, то золото станет просто блестящим металлом. Инфляция, обрушение рынков, крах банковских систем, откат и пересмотр ключевых инвестиционных стратегий – всё это только начало, ведь реальные последствия могут оказаться куда более разрушительными.

Скорее всего, если такая страна, как США получит в руки нужные технологии, то остановить её уже будет невозможно. Люди так и не создали международные органы, способные влиять на решения суверенных государств и контролировать опасные действия тех или иных правителей. Это значит, что от разрушительных последствий нас отделяет только неспособность человека пробить толщу мантии здесь и сейчас. Когда мы получим нужные технологии, пока неясно, но рано или поздно подобные возможности окажутся в наших руках. Пока же можно констатировать, что золото – это не только драгоценный металл жёлтого цвета. Это история, символика, наука и геополитика, переплетённые в один блестящий узел. От первых самородков в речной гальке до золотых чипов в смартфонах, от затонувших галеонов до фантазий о добыче из ядра Земли – оно продолжает влиять на ход цивилизации. Даже несмотря на стремительный технический прогресс, золото по-прежнему остаётся одним из ключевых символов богатства и стабильности.