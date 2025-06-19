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Bitmain, Canaan и MicroBT запустили производственные линии в США для обхода новых тарифов Трампа
Рынок оборудования для добычи биткоина оживился, но правила игры в этой отрасли меняются быстро

Мировой рынок оборудования для майнинга Bitcoin уже много лет находится под полным контролем китайских производителей. Компании Bitmain, Canaan и MicroBT вместе удерживают порядка 90% глобального рынка подобных устройств, оставляя конкурентам из других стран жалкие крохи. Именно эта троица выпускает современное и высокотехнологичное оборудование, тогда как всем остальным приходится довольствоваться мелкими заказами и пытаться выжить в агрессивной среде. По сути, речь идёт о полноценной технологической монополии, способной формировать правила игры для всей индустрии. Аналитики не ожидали заметных изменений на сложившемся рынке, но сегодня мы становимся свидетелями интересных событий, о которых и пойдёт речь в данном материале.

Итак, вся троица активно занимается переносом производства в США. Эксперты уверены, что делается это не по доброте душевной и не от желания занять новую нишу. Всё просто, ведь беспрецедентные шаги продиктованы стремлением выжить, а также откровенными угрозами, поступающими со стороны Белого дома. Ещё совсем недавно китайские производители чувствовали себя на рынке США очень неплохо. Даже несмотря на то, что Китай запретил торговлю и майнинг криптовалют на своей территории, выпускать оборудование в Поднебесной можно. В итоге Bitmain, Canaan и MicroBT продолжили успешно доминировать в производстве железа для генерации криптовалюты. Их продукция представляет собой высокоэффективные и очень мощные компьютеры, заточенные исключительно под обработку криптографических вычислений. Изменения в политике троицы стали заметны весной 2025 года, когда недавно вернувшийся в Овальный кабинет Трамп перешёл к развёртыванию агрессивных торговых пошлин. 

Подобные решения повлияли на весь импорт, ну а тарифы на продукцию из КНР превысили 150%. Похоже, новый раунд торговой войны, начавшейся ещё в 2018 году, обходится китайским гигантам слишком дорого. Ну а поскольку троица не хочет терять деньги, то было принято простое решение: начать выпускать оборудование в Америке. По данным журналистов, становится ясно, что первыми на изменившиеся условия отреагировали в Bitmain. Это самый крупный игрок на рынке. Руководство этой компании держит руку на пульсе, поскольку ещё в декабре 2024 года (всего за месяц после выборов) было принято решение развернуть сборку оборудования в США. Такой шаг называют очевидным, верным и стратегически логичным, позволяющим парировать любые санкции и начать зарабатывать ещё больше денег.

Компания Canaan включилась чуть позже, о чём стало известно весной 2025 года. Пока инженеры тестируют возможности для локального производства, заявляя, что полноценный запуск возможен только при наличии серьёзных инвестиций. Тем временем MicroBT официально объявила о реализации стратегии американской локализации, что прямо указывает на неприятный экономический эффект от пошлин Трампа.

Может показаться, что перенос производства выгоден прежде всего самим американцам, но не всё так очевидно. Подобные решения вызывают у местных политиков и аналитиков озабоченность, о чём активно пишут в американской прессе. С одной стороны, перенос производства на территорию США поможет избежать тарифных барьеров. С другой – порождает опасения в сфере нацбезопасности. Ну а если учитывать масштабы и специфику работы майнингового оборудования, связанного с энергосетями и микросхемами, то опасения уже не кажутся такими незначительными.

И вот здесь стало ясно, что конкуренты намерены использовать единственный шанс, позволяющий обойти тройку лидеров. Местные компании включились в игру, бросая вызов устоявшемуся рынку. К примеру, представители местной компании Auradine уже были замечены за лоббированием своих интересов в Конгрессе. Такие шаги в любой другой стране считаются противозаконными, но в США слово «демократия» понимается иначе. Местные эксперты уверены, что национальные интересы важнее, а значит, нечестная конкуренция в данном случае полностью оправдана. Логика простая: ведь чем меньшую долю займут китайские производители, тем больше останется американцам.

Местные эксперты утверждают, что сегодня наблюдается крайне опасный дисбаланс: более 30% майнинга Bitcoin приходится на Северную Америку, вот только 90% оборудования поставляется из Китая. Сотни тысяч мощных установок уже подключены к электросетям США, а со временем их станет ещё больше. Указывается на потенциальную опасность, шансы взлома и хакерские атаки небывалой мощности. Никаких доказательств не предоставляется, но для того, чтобы расшатать ситуацию, непроверенных вбросов достаточно. На подобные заявления остро реагируют политики, ну а всё говорит о том, что китайским компаниям станет всё сложнее продавать свою продукцию в США. Важно понимать, что всё это не просто рассказы одиночек, ведь подобная риторика точно соответствует уже ставшей национальной антикитайской государственной политике. Власти хотят усилить контроль над технологиями, подмяв под себя все доступные и недоступные ранее ниши.

Напомним, что Китай когда-то был абсолютным лидером в мире криптовалют: в 2020 году на него приходилась большая часть как майнинга, так и криптотрейдинга. Однако в 2021 году, опасаясь за стабильность финансовой системы, власти КНР ввели жёсткий запрет на всю криптодеятельность внутри страны. Майнеры были вынуждены уехать, биржи закрылись или переехали за границу, а само государство сосредоточилось на развитии цифрового юаня и систем внутреннего контроля. И всё же Bitmain, MicroBT и Canaan, благодаря своим инженерным разработкам, остались на плаву. Их основная ставка была сделана на производство, а сегодня троица ищет пути обхода политических противоречий. Так, Canaan уже перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур, а выручка компании на рынке США в 2024 году составила целых 40% от общего объёма. Потерять такой рынок в данном случае равносильно потере значительной части бизнеса, а это не совместимо с целями руководства любой компании.

Эксперты полагают, что история с переездом китайских майнинговых гигантов в США – это не просто эпизод торговой войны. Это маркер того, как глубоко геополитика вмешивается в высокотехнологичные рынки. С одной стороны, китайские компании борются за выживание и стараются сохранить бизнес в условиях растущей изоляции. С другой – США, прикрываясь интересами нацбезопасности, давят на конкурентов, активно подминая традиционные сферы бизнеса под себя. Конкуренты будут выдавливаться и с глобального рынка, ведь у Белого дома всегда в рукаве спрятаны санкции и тому подобные ограничения. Ну а придумать очередной повод для обвинения точно не составит труда.

Сегодня американские политики и представители бизнеса говорят о безопасности и балансе спроса и предложения, но всем очевидно, что за этими словами скрываются другие интересы. Борьба за рынок сбыта, контроль над производством и технологии будущего только начинается, ну а криптовалюты — лишь инструмент в этой войне. Вопрос теперь только в одном: кто одержит победу. Китайские техногиганты быстро адаптируются к новым реалиям. Американский протекционизм мешает бизнесу и превращает традиционные рынки в поле битвы. Впрочем, как показывает история, выживет тот, кто обладает высокой гибкостью и способен найти решение даже самого сложного вопроса. Как это обычно бывает, но в большой игре криптовалюта — это не цель, а средство для давления на конкурентов и достижения не совместимых с честным ведением бизнеса задач.

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#технологии #криптовалюты #bitcoin
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