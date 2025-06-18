14 октября 2025 года Windows 10 завершит свой жизненный цикл и из числа актуальных перейдёт в разряд устаревших. Удивительно, но значительная часть пользователей ничего не знает об этой проблеме. Представители Microsoft сообщили о своём решении несколько лет назад, ну а с тех пор количество тех, кто использует стремительно уходящую с рынка операционную систему, продолжает оставаться высоким.

У нас есть данные портала Statcounter, где можно получить наиболее свежую и актуальную информацию. Что же, несмотря на непрекращающееся давление (о чём мы поговорим ниже), только 43.22% всех подключённых к интернету компьютеров работают на базе Windows 11. Если учитывать, что Windows уже через несколько месяцев перейдёт в разряд устаревших, то 53.19% ПК на базе этой ОС выглядят тревожно.

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Прежде всего аналитики напоминают, что уже совсем скоро Microsoft прекратит рассылку обновлений безопасности. Это не только исправления накопившихся ошибок, но и патчи для антивируса. Сотни миллионов пользователей не имеют на ПК дополнительной антивирусной защиты, а значит, окажутся беззащитны перед хакерами. Угроза реальна, а риски будут становиться только выше, ведь заплаток для старой операционной системы разработчики выпускать больше не намерены.

Опаснее всего ситуация выглядит для бизнеса и корпоративного сегмента, но для этих ребят Microsoft готова пойти на уступки. Ещё три года под Windows 10 будут выходить обновления безопасности, но за это время придётся выложить больше 400 долларов. За такую сумму можно купить полноценный системный блок с оригинальной Windows 11, но у многих просто нет выбора.

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Старое программное обеспечение иногда не имеет аналогов. Кроме того, базы данных копировать ещё сложнее, когда речь заходит о ПО, созданном 15 и более лет назад. Статистика кажется угрожающей, ведь сегодня больше половины всех ПК работают на системе, жизненный цикл которой почти завершён. Неясно, какая часть крупных компаний перейдёт на Windows 11, а какая заплатит за дополнительные обновления безопасности. Очевидно, что будут и те, что решат сэкономить, ну а в результате данные миллионов пользователей могут оказаться под угрозой взлома.

Эксперты полагают, что до массового перехода на новую операционную систему осталось недолго. Середина октября 2025 станет настоящим триггером, но проблема шире, чем может показаться на первый взгляд. Обратите внимание на статистику Steam. Всё дело в том, что геймеры считаются наиболее активной частью сообщества пользователей. У этих ребят раньше всего появляются мощные процессоры, видеокарты с большим количеством памяти и новые интерфейсы на материнских платах. Именно здесь сосредоточены ключевые инновации, а руководство Microsoft делало и делает акцент на игровом потенциале Windows 11.

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К сожалению, ничего подобного в реальности нет, ведь игры на обеих ОС идут почти одинаково, а в какой-то момент широкая рекламная компания натолкнулась на разочарование. Как видите, в Steam сегодня 61.08% геймеров используют Windows 11, тогда как 38.76% остаются на Windows 10. Что примечательно, за последний год цифры почти не изменились. Пользователи, которые хотели перейти на новую ОС, уже это сделали, ну а небольшой процент прироста у Windows 11 говорит о подключении новых ПК и ноутбуков, приходящих на смену старой технике.

Эксперты отмечают, что ничего интересного рядовой пользователь в Windows 11 так и не нашёл, а разработчики сделали всё для дискредитации имиджа своей операционной системы. Многие пишут о высоких системных требованиях, но на самом деле это не самая большая проблема. 4 Гб оперативной памяти имеется на всех актуальных ПК, а вот особенности поддержки оборудования вызывают вопросы.

Дело в том, что Microsoft внесла изменения в работу алгоритмов Windows 11, а в итоге процессоры с устаревшими механизмами защиты не поддерживают запуск актуальной ОС. Понадобится процессор, выпущенный после 2018 года, а также некоторые ключевые технологии на материнской плате. Подробности рядовому пользователю не очень интересны, но именно невозможность установки новой ОС на старые ПК препятствует широкому распространению Windows 11 в корпоративном сегменте. Здесь покупка оборудования обходится слишком дорого, ведь нужно не только установить ОС, но и перенести базы данных, обучить сотрудников и решить массу других проблем. Иногда заплатить 400 долларов за три года дополнительной поддержки выгоднее, ну а это осложняет массовый переход на Windows 11. Рядовые пользователи меняют процессоры чаще, но даже они не спешат устанавливать на свои ПК новую операционную систему. Что примечательно, переход с Windows 10 на Windows 11 полностью бесплатный, но воспользовались предоставленной возможностью не так много людей, как ожидалось.

В сообществе геймеров почти 40% используют быстро устаревающую операционную систему, а значит, Microsoft будет переходить к более радикальным средствам убеждения. Всё это мы уже видели, когда происходил стремительный отказ от Windows 7. Вначале разработчики игр перестали выпускать новинки под старую ОС. После этого подтянулась Google, которая отказала пользователям в поддержке браузера. Не отставали и разработчики популярного программного обеспечения, ну а в итоге за год количество тех, кто сидит на «Семёрке», снизилось более чем на порядок. В арсенале Microsoft есть средства для давления на пользователей, но инсайдеры обращают внимание на тот факт, что Windows 11 кажется сильно устаревшей. Проблема в том, что умные алгоритмы всё теснее интегрируются в смартфоны, благодаря чему мобильные платформы лидируют с большим отрывом. Согласно прогнозам, через несколько лет ИИ станет неотъемлемой частью Android и iOS, где возьмёт на себя ключевые функции, от безопасности до запуска приложений.

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Всё это можно интегрировать и в Windows 11, но пока подобные инициативы буксуют. Ещё в 2024 появились утечки о разработке Windows 12, которая должна получить более тесную интеграцию с умными алгоритмами. Фактически, речь уже идёт не о привычной нам операционной системе, а о полноценной нейросети, которая получила полный контроль над всеми элементами ПК. Увы, но информации о Windows 12 больше не поступало, а мнения экспертов разделились. Некоторые пишут, что Microsoft приняла решение отказаться от релиза ОС следующего поколения, сосредоточившись на Windows 11. Другие эксперты уверены, что в актуальную ОС интегрировать нейросеть не выйдет. Такой большой свободы и гибкости, как у разработчиков Android и iOS, у Microsoft нет. Кроме того, сотни миллионов ПК работают в корпоративном сегменте, а всё это чрезвычайно консервативная среда. В то же время смартфоны созданы для рядовых потребителей, для которых появление новых функций – это обыденность, а не очередной вызов.

На этом фоне неясно только, когда Microsoft перейдёт к решительным действиям. До сих пор разработчики ограничивались всплывающими сообщениями, несуразной рекламой и тому подобными мелочами. Похоже, до осени 2025 года большая часть тех, кто использует старую ОС, будет находиться в режиме ожидания. Эксперты советуют не медлить. Если возможность перейти на Windows 11 есть уже сегодня, то лучше сделать это без принуждения. Доступен поэтапный и полностью контролируемый процесс с сохранением большей части программного обеспечения. Вы сможете и дальше играть в игры, а многие из них даже не потеряют пройдённые этапы. Ну а те, кто упрямо цепляются за Windows 10, просто обязаны скачать дополнительный антивирус.

Скорее всего, как минимум год большая часть игр будет поддерживать две операционные системы, но переход случится быстрее, чем можно было бы ожидать. Причина в финансовой заинтересованности, ведь оптимизация контента под две ОС обходится дороже. Кроме того, работа только с Windows 11 гарантирует меньше багов, ну а это обязательно понравится геймерам. Скорее всего, крупные разработчики ПО будут выпускать свои продукты и под Windows 10 ещё пару лет, а значит у пользователей есть достаточно времени для принятия единственно верного решения. Оставаться на Windows 10 глупо, но некоторые не могут этого сделать из-за несовместимости оборудования. В таком случае стоит задуматься о покупке нового ПК, либо искать способы заработать на актуальный процессор с материнской платой. Повторим ещё раз: спешить не стоит, но и забывать о ключевом событии 2025 также не нужно. Смена ОС сегодня превратилась в настоящее испытание..И всё же при правильном подходе вы не заметите никаких последствий, ведь всё ваше ПО будет работать с минимальными изменениями.