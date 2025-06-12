Статистика Steam позволяет изучить динамику изменений на рынке видеокарт. Она фиксирует предпочтения геймеров, а также сильно зависит от сезонных факторов. Кроме того, она коррелирует с ключевыми релизами на рынке, а вся эта информация уже не раз обсуждалась экспертами.

В связи с этим можно констатировать, что 2025 год точно не станет лучшим для сегмента пользовательской графики. Многие аналитики уверяют, что актуальное поколение видеокарт не стоит своих денег. Кто-то советует отсидеться, ведь прогресс остановился, не позволяя получить ожидаемого прироста быстродействия даже с высокими инвестициями. Всё так, но не у всех любителей видеоигр имеется хорошая видеокарта, которая позволит смотреть на копошение производителей свысока.

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Приходится выбирать, а сегодня мы посмотрим, на какие графические чипы обращали внимание рядовые геймеры. Заранее отметим, что в статистике указаны также интегрированные графические чипы и мобильные видеокарты, останавливаться на которых нет никакого смысла.

Впрочем, май можно смело назвать периодом застоя, а ожидания экспертов от релиза нескольких перспективных решений явно не оправдались. Добавим, что использовались настройки ранжирования по изменениям за месяц, позволяющие сделать максимально точные выводы о динамике пользовательских предпочтений. Но давайте к фактам.

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Как видите, самым популярным решением в мае стала GeForce RTX 5070. На европейском рынке встретить такую видеокарту можно за 600 евро, тогда как в США цены стартуют с 600 долларов. Рекомендованная заявленная стоимость составляет 550 долларов, но небольшое количество близких к эталонным моделям быстро раскупают.

В России цены никогда не были демократичными, ну а новенькая GeForce RTX 5070 обойдётся вам в 65 тысяч рублей. Это 820 долларов, ну а так дорого за не самый быстрый графический чип NVIDIA не просят нигде. Пожалуй, даже в Японии дешевле, ну а российские геймеры платят ещё и за риски, ведь доставка посредниками приводит к очевидному удорожанию.

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GeForce RTX 5070 идеально подходит для тех, кто хочет получить максимум от разрешения 2К, но имеет небольшой жизненный цикл. Проблема в том, что прирост между поколениями в данном ценовом сегменте фактически остановился. Например, графический чип прошлого поколения GeForce RTX 4070 SUPER всего на 5% медленнее, ну а на фоне него GeForce RTX 5070 не способна предложить ровным счётом ничего. GeForce RTX 5070 покупают от безысходности, а также от осознания того, что ничего лучше за свои деньги не найти. Кстати, за май GeForce RTX 5070 прибавила всего 0.33%, ну а это самая популярная видеокарта по итогам месяца.

Такие низкие цифры свидетельствуют о падении спроса. Когда геймеры действительно отправляются в магазины, то востребованные новинки могут демонстрировать до 1% в месяц, ну а GeForce RTX 5070 никогда не была, и точно не станет самой популярной.

На втором месте GeForce RTX 5060 Ti, но и эта видеокарта вызывает сильное разочарование. В продаже есть версии с 8 Гб и 16 Гб памяти, ну а первая крайне не рекомендуется к покупке. В сети можно встретить тесты актуальных игр в разрешении 2К, где заметны просадки фрамрейта при использовании сложных сценариев. В этом случае именно небольшое количество видеопамяти выступает в качестве сдерживающего фактора. Стоит такое чудо инженерной мысли 42 тысячи рублей, ну а это 530 долларов. В Европе GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб можно найти до 400 евро, что заметно дешевле.

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Версия с 16 Гб памяти ощутимо лучше, но и стоит она дороже. На российском рынке за GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб просят 52 тысячи рублей, что превышает 650 долларов. В той же США свободно на прилавках лежат аналоги за 450 долларов, ну а ценовые перепады в российской рознице вызывают неподдельное любопытство. Похоже, ниже определённой стоимости ритейлеры ставить видеокарты не могут, а в результате часть графических чипов оказывается не в своей ценовой категории. Брать GeForce RTX 5060 Ti или нет, решать вам, но в целом это вторая за май месяц по популярности видеокарта на глобальном рынке.

Если не учитывать мобильные и встроенные графические чипы, то третью позицию занимает GeForce RTX 5070 Ti, но рекомендовать такую видеокарту сложно. И вот здесь проблема кроется не в скоростных показателях. На самом деле GeForce RTX 5070 Ti действительно быстрая, но цена откровенно кусается. Даже в Европе встретить такую видеокарту дешевле 900 евро будет сложно, ну а в российской рознице она предлагается за 100 000 рублей. Это 1250 евро, что также переводит нас в более высокий ценовой сегмент. GeForce RTX 5070 Ti не может быть такой дорогой.

Впрочем, прибавка 0.11% за месяц говорит о востребованности этой видеокарты гораздо лучше любых рекомендаций экспертов. Поскольку цены высокие, а предложения не самые лучшие, то геймеры стараются переждать, однако часть любителей видеоигр лишена выбора, поэтому даже GeForce RTX 5070 Ti за немыслимые 100 000 рублей находит своего покупателя.

Следом благополучно разместилась Radeon RX 7800 XT. Видеокарта AMD порядком устарела, но статистика доказывает, что она ещё никогда не была такой популярной. Учитывая прирост в 0.09% за месяц, это скорее критика, чем комплимент, но в последнее время у красных дела на рынке настольной графики идут не лучшим образом. Radeon RX 7800 XT имеет 16 Гб памяти и стоит 57 тысяч рублей. Она ощутимо быстрее указанной выше GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб, поэтому мы рекомендуем изучить предложения в российской рознице. Главным минусом такой видеокарты остаётся отсутствие поддержки новой версии технологии масштабирования FSR 4.0, но в целом даже прошлое поколение отлично справляется со своими задачами.

Несколько месяцев назад инсайдеры писали, что производство Radeon RX 7800 XT остановлено или сильно снижено, поэтому совсем скоро видеокарты на базе этого графического чипа из продажи исчезнут. На место им пришла серия Radeon RX 9070, но спрос на обе видеокарты (Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ) остаётся низким. Пожалуй, Radeon RX 7800 XT можно назвать единственной видеокартой, которую мы вам можем порекомендовать, учитывая соотношение показателей быстродействия и цены.

На пятом месте, если говорить исключительно о полноценных дискретных графических чипах, разместилась GeForce RTX 5080. Здесь всё те же 0.09%, что и у видеокарты AMD выше, а в целом GeForce RTX 5080 слишком дорогая даже для зажиточных европейских геймеров. За неё просят от 1100 евро, тогда как в России вам придётся заплатить 130 тысяч рублей и дороже. Выходит 1600 долларов, за которые можно получить частичный доступ к играм в 4К.

Именно частичный, ведь сегодня нет ни одного графического чипа, который был бы способен обеспечить графику максимального качества в сверхвысоком разрешении со стабильными 60 кадрами в секунду во всех актуальных играх. Если включить трассировку лучей, то GeForce RTX 5080 точно не справится, хотя на помощь приходит DLSS 4.0. Технология масштабирования четвёртого поколения позволит сделать картинку плавной, но пока не способна обойтись без последствий. Текстуры у персонажей на заднем фоне размываются, хотя если не ставить игру на паузу, то подобные мелочи глаз не замечает.

Странно, но GeForce RTX 5060 так и не попала в список самых популярных. Геймеры ждали этот графический чип давно, но в конечном итоге разочарование взяло верх над красивой рекламой и ложными цифрами на официальных графиках. GeForce RTX 5060 разочаровывает, ведь версии с 16 Гб памяти не будет. Видеокарта примерно на 15% быстрее аналога прошлого поколения, но это слишком мало, чтобы компенсировать острую нехватку мощности и стабильный рост требований у блокбастеров.

GeForce RTX 5060 вам покажется мало для игр в разрешении 2К, ведь удел этой видеокарты – это вытягивать новинки в 1080р на высоких настройках графики. В играх, где нужно больше 8 Гб, вас ждут просадки фреймрейта, но пока такая видеокарта стоит дорого. Согласитесь, что лучше переплатить пару тысяч и купить GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб, которая пусть и имеет столько же памяти, но ощутимо быстрее. GeForce RTX 5060 поступила в продажу 19 мая, и за 10 дней так и не нашла путь на компьютеры геймеров.

А вот Radeon RX 9060 XT вышла в начале июня. Если учитывать, что две ранее выпущенные видеокарты AMD не пользуются спросом, то Radeon RX 9060 XT может ждать аналогичная участь. Инсайдеры пишут, что новинку активно раскупают, ведь она намного быстрее GeForce RTX 5060.

В продаже есть две модели, но даже та, что получила 8 Гб памяти, дешевле GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб и демонстрирует аналогичную скорость. За 60 тысяч в РФ доступна модификация с 16 Гб. Radeon RX 9060 XT@16 Гб разместилась между GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб и GeForce RTX 5070. Если вспомнить, что за вторую просят всего на 4 тысячи рублей больше, то никакого смысла брать AMD у наших читателей нет. В Европе Radeon RX 9060 XT@16 Гб заметно выгоднее, но в последнее время отечественный рынок крайне редко предлагает видеокарты AMD по нормальным ценам. Остаётся только ждать. Ну или обратить внимание на одно из указанных выше предложений. Если ориентироваться только на рублёвые цены, то в целом всё не так уж и плохо.

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