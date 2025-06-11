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Bublik1
Первый инженерный вариант настольного процессора NVIDIA N1X почти догнал геймерский Ryzen 7 9800X3D
N1X отстал в одноядерных тестах, но оказался равен Ryzen 7 9800X3D в тестах многоядерных

Несколько лет назад стало известно, что NVIDIA намерена выйти на рынок настольных процессоров, откусив значительную часть пирога у AMD и Intel. Дела у красных сегодня идут неплохо, тогда как синие сталкиваются с проблемами, основанными на неверных решениях прежнего руководства компании. Все настольные процессоры сегодня построены на архитектуре х86, тогда как ARM продолжает набирать популярность в мобильном сегменте. Опыта проектирования чипов на х86 у NVIDIA нет, а ранние утечки доказывают, что речь будет идти о ноутбуках, где Дженсен Хуанг намерен закрепиться.

В данном сегменте подавляющее большинство графических чипов поставляет именно NVIDIA, ну а вместе с процессорами это будет уже полноценная монополия. Неясно, что на этот счёт думают потенциальные конкуренты, но пока инсайдеры не готовы назвать даже примерные сроки выхода процессоров от дядюшки Хуанга.

А между тем в сети появились утечки, способные испортить настроение Лизе Су. В базу данных Geekbench попали сразу два чипа NVIDIA. Это N1 и его более мощная версия N1X. Не исключено, что первый получит урезанные тактовые частоты, сниженное энергопотребление и сможет работать на ноутбуках, тогда как второй займёт полноценное место в настольном сегменте и станет сердцем персональных компьютеров.

Ниже вы можете увидеть итоги теста. Более мощный N1X набрал 3096 баллов в одноядерном режиме и 18 837 с использованием всех ядер. Это по 10 ядер Cortex-X925 и Cortex-A725 с пиковой тактовой частотой около 4 ГГц. Если учитывать, что современные настольные процессоры способны разгоняться до 6 ГГц, то ситуация кажется ещё более интересной. Поскольку речь идёт о раннем инженерном образце, то можно предположить, что финальный предложит более высокие тактовые частоты. Уже сегодня процессор N1X обходит аналоги AMD, а релизный вариант и вовсе может оказаться настоящим прорывом. 

Указано, что всё это работало на ОС Ubuntu 24, а неизвестный стенд производства HP имел 120 Гб памяти. Эксперты полагают, что всего было установлено 128 Гб памяти, но 8 из них ушли на внутренние потребности графического чипа. Таким образом речь идёт о процессоре, содержащем графическую часть, а это мощная заявка на конкуренцию. Из тестов видно, что N1X в текущем состоянии опережает Ryzen AI МАХ+ 395, быстрее которого в мобильном сегменте у красных ничего нет. В многоядерном режиме камень AMD пока показывает себя лучше, но ближе к анонсу ситуация может измениться.

Эксперты пишут, что N1X может быть основан на базе GB10 Superchip, который сегодня продвигается как инструмент для создания автономных станций для работы с алгоритмами на базе ИИ. Не исключено, что настольный процессор будет основан на том же кристалле, получив 6144 ядра CUDA. Это уровень GeForce RTX 5070, ну а использование уже работающих в сегменте настольной графики технологий позволит инженерам NVIDIA сильно удешевить разработку и производства. Ну а если такой процессор окажется ещё и игровым, то конкурентам действительно придётся несладко. Intel уже давно не способна ничего предложить с прокачанной интегрированной видеокартой, тогда как AMD удерживает сегмент и наращивает отрыв от ключевого конкурента. 

Как уже было сказано, эксперты не готовы назвать даже примерные сроки появления настольных процессоров NVIDIA N1 и N1X. На выставке Computex ничего подобного представлено не было, а значит, не всё идёт гладко. Разработчикам нужно не только обеспечить достаточно высокую производительность, но и сделать так, чтобы продукция была выгодной с финансовой точки зрения. Та же Apple выпускает неплохие процессоры, но стоимость их в несколько раз выше, чем у аналогов AMD. Компьютеры на их базе стоят дороже и пользуются спросом у небольшой группы фанатов и состоятельных пользователей. NVIDIA смотрит в сторону массового сегмента, поэтому не может пойти по пути яблочной компании.

Эксперты пишут, что через несколько лет рынок настольных процессоров превратится в настоящее поле битвы. Традиционные игроки не потерпят появление мощного конкурента, а всё это может привести к окончательному закату Intel. Или нет, ведь руководство американской компании уверяет, что разработка 2-нм технологического процесса завершена, а первые клиенты уже выстроились в очередь. Кстати, в тестах настольные флагманы AMD и Apple демонстрируют уверенный отрыв, тогда как флагманский Ryzen 9 9950X3D находится на недостижимых для актуальных конкурентов высотах.

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#nvidia #процессоры #тесты #ryzen 7 9800x3d #nvidia n1x #n1x
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