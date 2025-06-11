Согласно данным аналитиков, обострение торговой войны между США и Китаем привело к заметным проблемам на мировом рынке. Прежде всего нужно учитывать, что именно Америка была самым крупным потребителем товаров из Поднебесной, ну а на фоне тарифного противостояния, инициированного Трампом, товарооборот между странами сократился на 35%. Если не будет достигнут компромисс, то ситуация может выйти из-под контроля, хотя в КНР уже сегодня встречаются ценовые аномалии. Эксперты пишут, что в стране грядёт волна сокращений, поскольку так много продукции массового потребления никому больше не нужно. Сложно сказать, чем Трамп намерен заменить весь этот импорт, ведь в США аналогичных мощностей пока нет. Известно, что в настоящее время крупные торговые сети распродают уже ранее закупленную продукцию, не пытаясь создавать долговременные запасы.

реклама





На время торговые споры между странами затихли, что позволяет вернуться к торговле, но политические споры разгораются с новой силой, угрожая обеим сторонам огромными потерями. Ну а поскольку проблема нарастала уже несколько месяцев, то в Поднебесной фиксируется снижение заработных плат в некоторых отраслях. Одновременно с этим повышается спрос на люксовые товары, ранее побывавшие в употреблении. Подобная проблема объясняется финансовыми сложностями у тех, кто ранее привык радовать себя чем-то особенным, но сегодня вынужден экономить. Аналитики пишут о надвигающейся эпохе дефляции. К примеру, на внутреннем рынке цены на потребительские товары в мае снизились на 0.1% по сравнению с прошлым годом. На первый взгляд это незначительная мелочь, но если учесть масштабные ценовые войны (от автомобилей до кофе и от маркетплейсов до продуктовых сетей), то тревожный тренд становится очевидным. Спад спроса, переизбыток предложения, падение доходов и многие другие факторы могут надолго загнать экономику КНР в стагнацию, считают аналитики.

Никто не сказал, что в США дела будут идти лучше. Продукция китайских компаний там сильно подорожает, а потребительский спрос заметно снизится, что приведёт к снижению поступлений в бюджет на десятки миллиардов долларов. Представители Capital Economics уверены, что избыток производственных мощностей не позволит Китаю выйти из дефляционного кризиса как минимум до конца следующего года, ну а это крайне неблагоприятный прогноз. Даже если власти обеих стран договорятся, то остановить маховик надвигающихся проблем окажется непросто. В прессе пишут, что на улицах перемены ощущаются не так остро, как в статистических прогнозах. Заведения массово адаптируются к новому потребителю: завтраки по 3 юаня (около 40 центов), экспресс-распродажи несколько раз в день в супермаркетах, растущая армия охотников за скидками и кэшбэком. Парадоксально, но бурный рост демонстрирует именно рынок подержанного люкса. По данным Zhiyan Consulting, в 2023 году он вырос на 20% и продолжает расширяться. Но длиться такое изобилие подержанных товаров вечно не будет, ведь объём новых предложений сокращается.

Сегодня проблема не ощущается, а выход на рынок крупных игроков порождает конкуренцию. Если ещё недавно «секонд-хенд» люкс продавался с уценкой в 30-40%, теперь это 70-90%. Например, сумка Coach Christie, когда-то стоившая 3260 юаней (около 450 долларов), в Super Zhuanzhuan обойдётся всего в 219 юаней (около 30 долларов). А ожерелье Givenchy G Cube, изначально оценённое новым владельцем в 2200 юаней, можно встретить за 187 юаней. И всё же, ажиотаж наблюдается далеко не везде. Если в Пекине и Шанхае ещё есть спрос, то в других регионах дела идут всё хуже. Один из основателей бизнеса по продаже секонд-хенда говорит, что большинство новых магазинов долго не протянут. Всё просто, ведь количество продавцов растёт, а желающих всё это купить точно не станет больше. Из-за тарифных войн средний класс сильно просел по доходам. Такой сдвиг в потребительском поведении выглядит логичным, но он может обернуться ловушкой для экономики. Если бизнесмены продолжат демпинговать, кто-то из них неизбежно разорится, а это приведёт к росту безработицы, спаду потребления, ещё большему давлению на цены. Всё это порочный круг, из которого не так просто выбраться

реклама





Ну а пока китайские потребители всё активнее ищут способы сэкономить даже на люксе, а внутренний рынок переживает период осторожности и замедления, за кулисами мировой экономики разыгрывается сложная партия между властями обеих стран. На этой неделе в Лондоне завершились двухдневные переговоры между представителями США и Китая, в ходе которых стороны смогли договориться о новом рамочном соглашении, которое должно оживить замерший торговый диалог и даже ослабить накалившееся противостояние. Вашингтон и Пекин не стали громко заявлять о достижении прорыва, но сообщили, что заложили основу для дальнейшего смягчения пошлин и снятия экспортных ограничений, в частности касающихся редкоземельных металлов. Эксперты отмечают, что Трампа не очень волнуют пустые полки в магазинах. Он уверен, что на место китайских брендов придут желающие из других стран, а вот взять редкоземельные элементы в нужном объёме пока негде. Крупные производители автомобилей, полупроводников и других высокотехнологичных продуктов оказывают на Вашингтон давление, вынуждая договариваться по самым болезненным темам. Уступки неизбежны, но пока неясно, чем завершиться диалог.

Министр торговли США Говард Латник охарактеризовал достигнутый промежуточный итог как «мясо на костях» прежнего, формального соглашения, достигнутого в Женеве месяцем ранее. С его слов ясно, что новая рамка должна стать технической инструкцией по реализации договорённостей президентов Трампа и Си Цзиньпина. И хотя формальная реализация соглашения всё ещё требует утверждения обоими лидерами, стороны готовы двигаться вперёд. С китайской стороны замминистра торговли Ли Чэнган подтвердил, что речь идёт о предварительном соглашении, которое теперь будет представлено руководству страны. Что важно: речь идёт не просто о сухой торговле, а о стратегических ресурсах. Китайский запрет на экспорт редкоземельных материалов, введённый ранее в этом году, серьёзно встряхнул мировые цепочки поставок. Особенно это заметно в секторе электроники и электромобилей, где такие материалы незаменимы. США ответили зеркально, перекрыв поставки высокотехнологичных компонентов, включая софт для проектирования микрочипов и авиационное оборудование. Теперь же обе стороны готовы ослабить нажим, а торги идут за каждую небольшую уступку.

Ставки остаются высокими: если не удастся достичь детального соглашения до 10 августа, таможенные тарифы вновь поднимутся до крайне высоких уровней (до 145% со стороны США и до 125% со стороны Китая). Это угрожает не только двухсторонним отношениям, но и глобальной стабильности. Фондовые рынки отреагировали на лондонские итоги сдержанным оптимизмом: индекс MSCI по региону Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии) вырос на 0.57%. Тем не менее, эксперты предупреждают о том, что ключевым станет не заголовок, а содержание договорённостей. Например, в какие объёмы будут восстановлены поставки редкоземельных материалов, какие категории американского экспорта вновь получат зелёный свет, и на каких условиях. На этом фоне визит главы ЕЦБ Кристин Лагард в Пекин также оказался неслучайным. В её заявлении прозвучал призыв к пересмотру экономической политики стран, участвующих в конфликте, чтобы избежать ещё большей разбалансировки мировой системы. Любопытно, что новый виток диалога стал возможен после телефонного разговора между главами государств. Именно диалог, по словам Латника, помог «свести в единую линию» женевские договорённости и текущие лондонские инициативы. Бизнес, инвесторы и политические аналитики замерли в ожидании. Остаётся только надеяться на то, что осторожный диалог в Лондоне станет точкой отсчёта к деэскалациию конфликта. Напряжение нарастает, оказывая давление на доллар, ну а это критическая точка, поскольку вся мировая торговля построена на американской валюте.