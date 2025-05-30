Несмотря на то, что производители полупроводников и видные эксперты обещали человечеству доступ к высоким технологиям по бросовым ценам, счастливое будущее так и не наступило. Выпуск процессоров и видеокарт становится с каждым годом дороже, а оставшиеся в строю компании то и дело повышают стоимость своей продукции. Если 16-нм технологический процесс освоили больше пяти компаний, то добраться до 3-нм удалось лишь двоим. При этом TSMC выступает здесь в роли лидера, активно расширяя рынки сбыта. На самом деле тайваньская компания является заложницей американских властей, вливая десятки миллиардов долларов в строительство новых заводов в США. Ну а поскольку всё это требует колоссальных расходов, то нет ничего удивительного в закономерном подорожании полупроводниковой продукции. Аппетиты растут, ну а платить за всё это придётся рядовым потребителям.

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Intel активно пытается вернуть утерянное место в тройке лидеров, ну а на пятки наступают китайские компании. Опасаться конкуренции со стороны Поднебесной в ближайшие несколько лет не стоит, но повышенное давление со стороны США на КНР и триллионы долларов, которые в полупроводники вливает правительство Китая, в итоге приносит плоды. До конца текущего десятилетия у Китая появится 3-нм технологический процесс, что позволит снизить энергопотребление и добиться поразительных результатов. Или не получится, ведь на карте есть ещё Samsung, сталкивающаяся с масштабными проблемами. По данным знакомых с ситуацией отраслевых инсайдеров, полупроводниковую компанию номер 2 в мире преследуют неудачи, а в настоящее время она пытается избавиться от проблем, оказывающих остро негативное влияние на доходность. Как оказалось, уже почти три года подряд Samsung не может справиться с чрезвычайно высоким уровнем брака при выпуске микросхем. Речь идёт о наиболее современном на сегодняшний день техпроцессе на уровне 3 нанометров. Это направление, ещё недавно обещавшее компании лидерство в высокотехнологичной гонке, сегодня становится её самой уязвимой точкой. По крайней мере, так пишут аналитики. Давайте разберёмся в вопросе детальнее.

Что же, 3-нм технология считается пиком инженерной мысли, ведь кроме Samsung такой высокий уровень освоила только TSMC. Разница лишь в том, что у тайваньских инженеров производственный процесс отлажен почти до идеала, а доля брака не превышает скромные 10%. В то же время корейские коллеги пока не могут похвастать аналогичными достижениями, ведь процент брака здесь намного выше. Согласно информации издания Chosun Daily, до половины кремниевых пластин, произведённых Samsung, уходит в утиль из-за технических дефектов. Очень часто каждая вторая пластина отбраковывается, а ситуация зашла в тупик, поскольку на кону не временные трудности, а системная проблема, оказывающая негативное влияние не только на доходы, но и на репутацию на мировом рынке. Бизнес в сфере контрактного производства микросхем крайне чувствителен к доверию заказчиков. Очень часто цена имеет второстепенное значение, ведь заказчики хотят быть уверенными в своевременном получении нужного им количества продукции с заявленным качеством. Важна стабильность и массовость в строго определённые сроки. Ну а часть этих требования Samsung выполнить пока не может, что приводит к тому, что клиенты обращаются к услугам TSMC. Выяснилось, что одним из первых совместную разработку свернул американский IT-гигант Google. Изначально корпорация планировала производить у Samsung свой новый 3-нм чип Tensor G5, но в итоге предпочла более надёжного подрядчика в лице TSMC.

За Google последовала AMD, ну а это один из ключевых игроков на рынке x86-процессоров. Не имея собственных заводов, AMD передала выпуск всех своих новейших продуктов тайванцам, исключив Samsung из числа возможных подрядчиков. Даже Intel, имеющая собственные фабрики, частично пользуется услугами TSMC, поскольку её мощности не позволяют выйти за пределы 10-нм техпроцесса, тогда как современные процессоры требуют литографии уровня 4-нм и ниже. Обошла вниманием корейцев и Qualcomm, которая занимает место беспрекословного лидера на рынке мобильных процессоров. Подобных случаев множество, а за гигантами потянулись и менее крупные компании. Samsung больше не воспринимается как надёжный производственный партнёр в сфере передовых техпроцессов, что играет на руку TSMC. Ну а аналитики отмечают, что кризис доверия напрямую связан с неспособностью предложить клиентам то, что они хотят получить. Инсайдеры пишут, что Samsung намерена пойти на определённые риски, начав финальную стадию тестирования на одном из собственных продуктов. Речь идёт о мобильном процессоре Exynos 2500. Он будет выпускаться на самой новой версии 3-нм норм и станет сердцем флагманских смартфонов следующего поколения. По мнению экспертов, если корейцы не смогут вернуть доверие клиентов, то им грозит встреча с китайскими конкурентами, наступающими на пятки. Как уже отмечалось выше, случится это не в ближайшие несколько лет, но ситуация опасная.

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Не исключено, что этого может оказаться недостаточно, чтобы вернуть утраченные позиции на внешнем рынке. Так, китайская SMIC, несмотря на американские санкции и ограниченный доступ к передовому оборудованию, освоила 7-нм техпроцесс и в настоящее время доводит до приемлемого уровня 5-нм технологические нормы. SMIC уже начала выпуск 5-нм чипов для Huawei. Особенно интересно, что находящаяся под мощнейшими санкциями компания, отрезанная от доступа к современному оборудованию и кадровой базе, двигается вперёд быстрее, чем Samsung, у которой нет ни ограничений, ни внешнего давления. На фоне этих событий всё больше компаний, особенно из Азии, предпочитают размещать заказы у SMIC, а не у Samsung. Как отмечает один из сотрудников корейской компании в комментарии Chosun Daily, бурный рост китайского конкурента может дополнительно осложнить привлечение новых клиентов из региона, особенно если корейцы продолжат буксовать на передовой технологической линии. Не внушает оптимизма и тот факт, что текущий кризис не возник на пустом месте. Проблемы с выходом годной продукции у Samsung фиксируются с 2022 года, и за три года корпорация так и не смогла добиться значимых улучшений. В условиях, когда конкуренты не просто развиваются, а уже закрепились в статусе технологических лидеров, каждая недоработанная пластина для Samsung это не только производственный убыток, но и шаг назад в глобальной гонке.

Положение корейской компании кажется уязвимым, но эксперты пишут, что свет в тёмном туннеле уже виден, а помощь пришла из неожиданного источника. Речь о том, что игровая приставка Switch 2 содержит чип, выпуск которого доверен Samsung. Разработчиком выступает американская NVIDIA, но подробностей о Tegra T239 не так много. Некоторые источники пишут, что речь идёт о 5-нм технологии 5LPP Samsung, тогда как другие уверяют, что чип производится по 8-нм нормам. Как бы там ни было, но корейская компания в ближайшие годы будет в буквальном смысле завалена заказами. Согласно предварительным прогнозам, до 2030 года Nintendo реализует порядка 80 миллионов Switch 2 (и приблизительно 150 миллионов за 8 лет), на у это большие деньги, которые напрямую получит Samsung. Не исключено, что всё это пойдёт на пользу корейцам. Эксперты уверены, что без конкуренции цены на продукцию TSMC станут ещё выше, а отсутствие выбора делает полупроводниковый рынок уязвимым.