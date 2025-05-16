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Bublik1
В Китае появился полноценный конкурент AMD и Intel – серверный процессор Hygon C86-5G
C86-5G по некоторым характеристикам обходит ведущие разработки AMD и Intel

Несколько дней назад китайская компания Hygon представила новое поколение процессорной логики. Особое внимание привлёк серверный процессор C86-5G, построенный на обновлённой архитектуре и обладающий целым рядом продвинутых технических новшеств. Что любопытно, презентация прошла довольно спокойно, а американские издания не уделили ей достаточного внимания. Мнения на этот счёт разделились, поскольку многие аналитики не считают Hygon самостоятельной, указывая на особенности истории возникновения китайской компании.

Что же, не признавать очевидное невозможно. Несмотря на то, что перед нами уже пятое поколение серии настольных процессоров C86, первоначально Hygon была создана при участии AMD, предоставившей партнёрам глубокие наработки в области процессорной логики. Сегодня многие эксперты уверены в том, что это был чуть ли не самый главный провал во внешней политике контроля за распространением технологий, но принятых ранее решений уже не отменить.

Сотрудничество между AMD и Hygon началось ещё до введения санкций, а с тех пор китайские инженеры самостоятельно двигают проект всё дальше от его корней. Проще говоря, это всё ещё архитектура Zen, ставшая основой для процессоров серии Ryzen, но C86 с каждым годом уходит от своих истоков всё дальше. Разработчики делают ставку на уникальные идеи, что позволяет говорить о зрелости технологий, которые доступны Hygon.

Для справки, первый процессор линейки C86-1G основывался на глубоко модифицированной версии архитектуры AMD Zen, получившей внутреннее название Dhyana. Именно с неё началось движение Китая в сторону высокопроизводительных серверных решений. В начальной ревизии было 32 ядра, поддержка DDR4 и базовая двухпоточность. Американцы явно не хотели делиться ключевыми наработками, а после начала торговой войны между странами и вовсе обрубили доступ китайским партнёрам к проекту. Совместная лаборатория была закрыта, а многие в США полагали, что C86 мёртв и никогда больше не получит вторую версию и уж тем более не просуществует так долго.

С тех пор многое изменилось, ведь уже к моменту релиза C86-4G Hygon отказалась от DDR4, перешла на DDR5-4800. Речь о прошлом поколении, которое пусть и получило целых 64 ядра, но всё ещё не могло совершить заметный рывок вперёд за счёт использования сильно устаревшей логики, включая медленную оперативную память. Кроме того, каждое ядро продолжало обрабатывать только два потока, что сильно ограничивало прирост производительности между поколениями.

Если верить китайской прессе, то C86-5G не просто догнал флагманы AMD и Intel, а обошёл их по целому ряду характеристик. Главным козырем новинки называется возможность обрабатывать четыре виртуальных потока на каждое физическое ядро. Таким образом, 128 ядер C86-5G автоматически превращаются в 512 потоков, генерируя невероятную производительность в ключевых тестовых сценариях. Разработчики утверждают, что такой подход не только выводит чип на качественно новый уровень многозадачности, но и отражает переход на уникальную микроархитектуру собственного производства. Особый упор делается на то, что следов Zen здесь почти не осталось, а речь идёт об продвинутом продукте с собственной историей.

Вот несколько ключевых характеристик нового C86-5G. Итак, камень получил поддержку DDR5-5600 и 16-канального контроллера памяти. Для понимания проблемы нужно указать, что актуальные решения Intel и AMD ограничены 12-ю каналами. Детище Hygon поддерживает 128 линий PCIe 5.0, обеспечивает полноценную работу интерфейса CXL 2.0 и инструкций AVX-512, без которых серверный процессор представить уже сложно. Всё это, по мнению китайских экспертов, превращает C86-5G в мощный инструмент для дата-центров, научных вычислений и корпоративных решений.

Сегодня нам остаётся верить разработчикам на слово, ведь полноценных тестов, где C86-5G мог бы показать свою мощь в полный рост, пока не было. Как всегда, есть и некоторые тревожные новости. Например, несмотря на заявленные характеристики, производитель сохраняет интригу вокруг используемой микроархитектуры. Известно и то, что по сравнению с прошлой серией удалось увеличить IPC на целых 17%, ну а это ощутимо выше того, на что способны сегодня инженеры AMD.

На самом деле разработка C86-5G – это не уникальный случай, а закономерность, возникшая несмотря и даже благодаря давлению со стороны США. Китайская индустрия полупроводников набирает обороты, и Hygon – это всего лишь один из наиболее успешных представителей нового поколения разработчиков. К числу наиболее перспективных также относятся:

  • Loongson, которая фокусируется на архитектурах собственной разработки и продвигает серию LoongArch, позиционируя себя как альтернативу x86 и ARM в условиях санкционного давления.
  • Phytium, активно развивающая ARM-решения для серверов и рабочих станций, одновременно с этим показывая стабильный рост производительности и уверенное расширение в корпоративном сегменте.
  • Zhaoxin, способная похвастать партнёрством с VIA Technologies, что позволило создать линейку процессоров на x86-архитектуре, ориентированную на массовый рынок и государственный сектор.

Как уже было сказано выше, несмотря на явные успехи, китайским разработчикам приходится преодолевать серьёзные барьеры. Ключевой из них представляет собой масштабные санкции со стороны США. Вашингтон объявил все ключевые полупроводниковые технологии личной собственностью, запрещая японским, корейским, тайваньским и многим европейским компаниям поставлять свои разработки в КНР. В итоге перекрыт доступ не только к поставкам высокопроизводительных чипов, но и оборудования для их выпуска своими силами.

Существуют ограничения по доступу к обслуживанию уже поставленных литографов, что приводит к постоянным поломкам и удорожанию производства. Абсолютно все китайские чипы, включая C86-5G, создаются в условиях жёсткой нехватки EUV-литографии, что сильно осложняет выпуск чипов на базе техпроцессов ниже 14-нм. Не менее серьёзной проблемой называется и архитектурная незрелость. Хотя Hygon и заявляет о собственной микроархитектуре, путь к полной независимости от иностранных технологий всё ещё далёк от завершения. 

Разработка собственного компиляторного стека, оптимизация под серверные нагрузки, вопросы совместимости – всё это и многое другое требует не просто денег, а времени и кадров. Обладающие опытом инженеры сегодня на вес золота, ну а на появление собственной команды таких специалистов уйдут десятилетия.

И всё же Hygon C86-5G справедливо можно назвать символом китайского технологического суверенитета. Это продукт, который демонстрирует одну непреложную истину: Китай не только научился копировать ключевые технологии, но и способен находить собственные решения, двигая прогресс в правильном направлении. Есть мнение, согласно которому в ближайшие 5–7 лет китайские процессоры могут перестать быть исключительно национальной альтернативой и выйдут на глобальный рынок, становясь полноценными конкурентами для AMD и Intel. Для ведущих американских чимпейкеров такой расклад недопустим, но изменить уже ничего нельзя. Все попытки остановить развитие полупроводниковой отрасли Поднебесной приводят к обратному эффекту и способны лишь немного оттянуть появление полноценных конкурентов.

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#amd #intel #технологии #процессоры #полупроводники #c86-5g
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