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Учёные выяснили, что 10% самых богатых жителей Земли ответственны за 66% глобального потепления

Цифра кажется фантастической, но именно состоятельные люди потребляют основную часть ресурсов планеты
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Давно известно, что примерно 99% всего ценного на нашей планете принадлежит группе лиц, составляющей около 5% от общего населения. Аналитики утверждают, что ничего подобного никогда не было, а расслоение общества достигло своего пика. При этом количество миллиардеров продолжает расти, что приводит к ещё более заметной концентрации богатства в руках небольшой части людей.

На этом фоне проводятся самые различные исследования, одно из которых и было недавно опубликовано в журнале Nature Climate Change. Авторы сообщают, что с 1990 года 10% самых обеспеченных людей мира ответственны за две трети глобального потепления (66%). Эта группа, включающая лиц с доходом выше 42 980 евро в год, оказывает непропорционально большое влияние на изменение климата. Более того, 1% самых богатых и 0.1% ультра-богатых ответственны за 20% и 8% глобального потепления соответственно.

Если вы за последние пять лет были в Европе, посещая Норвегию, Швецию, Данию или хотя бы Германию, то могли заметить серьёзные сдвиги в общественном мнении. Местные жители буквально одержимы заботой об экологии. Они готовы терпеть неудобства, рассказывая о личной ответственности перед природой. Доходит до абсурда, вот только всё это становится необязательным, когда дело касается богатых и знаменитых.

Одним из ярких примеров того, насколько неэффективными являются «зелёные» инициативы, считается использование частных самолётов. С 2019 по 2023 год количество полётов на частных самолётах увеличилось на 46%, а выбросы углекислого газа от них достигли 17,2 миллиона тонн в 2023 году. На минуточку, это эквивалентно годовому выбросу 67 миллионов жителей Танзании. Примечательно, что почти половина этих полётов была короче 500 километров, а 900 000 рейсов и вовсе пролетели менее 50 километров. Проще говоря, политики и миллионеры могли бы воспользоваться такси, но предпочли не утруждать себя неудобствами. В сети множество примеров того, как элиты игнорируют свои же законы и правила.

Так, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес и сенатор Берни Сандерс были замечены, когда они прилетели на частном самолёте стоимостью около 15 000 долларов в час на серию митингов под лозунгом «Борьба с олигархией», что тут же вызвало обвинения в лицемерии, учитывая их публичную критику богатства и заботу об экологии.

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Грешат подобным политики из партии «Зелёных» в Европе, ну а ситуация становится всё более пугающей. В ходе указанного выше исследования удалось предпринять попытку не просто подсчитать, кто сколько ресурсов потребляет тот или иной миллиардер, но и связать экономическое положение с конкретными климатическими последствиями. Это могут быть засухи, тепловые волны и другие экстремальные погодные явления. По словам Сары Шенгарт, ведущего автора исследования и специалиста Швейцарской высшей технической школы Цюриха, это качественно новый подход. Учёные не ограничились привычным анализом выбросов, напрямую связав поведение богатейших людей с конкретными климатическими бедствиями.

Выяснилось, что только 1% самых обеспеченных граждан мира оказал влияние на появление экстремальных тепловых волн в 26 раз больше, чем среднестатистический житель планеты. Ну а вклад миллиардеров в дело засухи в бассейне Амазонки оказался в 17 раз выше, чем у других людей.

Особенно заметна эта картина в США и Китае, на долю которых приходится почти половина всех выбросов углекислого газа. Исследование показало: 10% самых богатых граждан этих стран увеличили частоту экстремальных температур до трёх раз. Причина в том, что богатые не просто потребляют больше, но и инвестируют в разрушение экологии. Инвестиции в углеродоёмкие отрасли (нефтегаз, транспорт, тяжёлая промышленность) только усугубляют ситуацию. То есть вред для климата исходит не только от личных самолётов и яхт, но и от того, куда направляются миллиарды долларов.

Сжигание ископаемого топлива и масштабная вырубка лесов уже привели к росту средней температуры на планете на 1,3 градуса. И основной скачок произошёл за последние три десятилетия. Но важно в данном случае также и то, кто за всё это платит. Карл-Фридрих Шлейсснер, один из соавторов исследования и глава группы по комплексному анализу климатических последствий в Международном институте прикладного системного анализа (IIASA), отмечает, что климатическая политика, игнорирующая роль богатейших слоёв общества, теряет один из самых действенных рычагов влияния.

Речь идёт о прогрессивных налогах на имущество и инвестиции в высокоуглеродные активы. Этот подход, как показали более ранние исследования, считается справедливее, чем прямое налогообложение выбросов, поскольку последние чаще всего ударяют по наименее обеспеченным слоям населения. Тем не менее международные инициативы по введению налогов для сверхбогатых буксуют. Предложение Бразилии на саммите G20 ввести 2% налог на состояния свыше 1 млрд долларов было встречено сдержанно. Хотя формально страны G20 и договорились совместно работать над эффективным налогообложением сверхдоходов, реальные шаги пока откладываются.

Похожая история и с налогом для транснациональных корпораций: в 2021 году 140 стран пообещали ввести минимальную ставку налога на прибыль от 15%. Вот только процесс застопорился. Между тем, как отмечает Forbes, только в США проживает почти треть всех миллиардеров мира, что больше, чем в Китае, Индии и Германии вместе взятых.

По данным Oxfam, за последнее десятилетие 1% самых богатых людей мира сосредоточил в своих руках 42 триллиона долларов нового богатства. Это заметно больше, чем совокупное состояние 95% жителей Земли. Таким образом, неравенство – это не только социальная, но и климатическая проблема. Пока большинство населения мира расплачивается за глобальное потепление своим здоровьем, безопасностью и будущим, малый процент продолжает накапливать состояние и усугублять климатический кризис. И без признания этой диспропорции бороться с изменением климата всерьёз просто невозможно.

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