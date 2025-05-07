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Bublik1
Из-за таможенных тарифов Трампа AMD недосчитается $1.5 млрд в 2025 году
AMD уверяет, что сможет перекрыть потери за счёт активного развития спроса на умные технологии

По мнению экспертов, таможенные ограничения Трампа и продолжение торговой войны с Китаем приведёт к серьёзным потерям по обе стороны океана. При этом в минусе останется не только Поднебесная, ведь крупные полупроводниковые компании из США уже сегодня пытаются выбить для себя преференции. Определённые уступки Вашингтон сделал, но современные компьютеры, ноутбуки и смартфоны включают так много компонентов, что цены в любом случае пойдут вверх. Кто за это заплатит, пока неясно, но хороших сценариев развития ситуации становится всё меньше.

Вчера сообщалось, что NVIDIA была вынуждена прекратить производство GeForce RTX 5090D. Речь идёт о видеокарте, которая была создана для Китая, поскольку актуальный флагман запрещён к ввозу в КНР. Новых графических чипов производители больше не получат, ну а в США и вовсе призывают удалённо блокировать видеокарты и графические ускорители, завезённые в Китай с нарушением экспортных ограничений. 

Никто не знает, как далеко зайдёт противостояние между странами, ведь запрет также касается России, Ирана и некоторых других государств. Потери NVIDIA могут измеряться десятками миллиардов долларов ещё и потому, что китайские компании активно разрабатывают альтернативные решения, но в целом аналитики пока не готовы называть точных цифр.

Похоже, ситуация ухудшается не только для NVIDIA, ведь сегодня о проблемах сообщило руководство AMD. Оказывается, из-за экспортных ограничений компания потеряет около 1.5 миллиарда долларов, это довольно существенная часть от общей прибыли. При этом мы имеем дело с первичными прогнозами, поскольку глобальным рынком полупроводников правит неопределённость. Никто не знает, каким будет следующий шаг Трампа, что вызывает состояние турбулентности и может привести к ещё более значительным потерям. При этом американский чипмейкер предупредил о том, что новые ограничения на экспорт чипов в Китай обойдутся компании только в 2025 году в 1.5 миллиарда долларов. Можно предположить, что дальше будет ещё хуже, но таких данных представители красных не дают. Речь идёт о введённых в апреле правилах, по которым для поставки передовых AI-процессоров в Китай теперь требуется отдельная лицензия от властей США. 

А поскольку показывать плохие цифры сегодня не принято, компания решила подсластить пилюлю, обещая инвесторам рекордную выручку за второй квартал, превзойдя ожидания аналитиков и вызвав умеренный рост акций после закрытия торгов. Представители AMD уверены, что даже в новых условиях смогут показать впечатляющий рост в AI-направлении. Генеральный директор компании заявила, что основной негативный эффект придётся на второй и третий кварталы текущего года, но подчеркнула, что выручка от продажи AI-чипов для дата-центров всё равно вырастет. Лиза Су уверена, что рост окажется двузначным, но не стала называть точных цифр. По её словам, это «встречный ветер», с которым компания умеет справляться благодаря диверсифицированному бизнесу и растущему спросу на вычислительные мощности. AMD уже ранее сообщала, что в связи с пошлинами отразит в отчётности разовый убыток в размере 800 миллионов долларов. Теперь стало ясно, что общий ущерб от новых экспортных правил достигнет 1.5 миллиарда. Несмотря на это, компания сохранила прогноз по валовой марже на уровне 43%, хотя это и ниже на 11 процентных пунктов по сравнению с результатами без учёта влияния пошлин.

Инвесторы пока настроены сдержанно оптимистично. Акции AMD просели на 1%, хотя 6 мая и колебались в диапазоне от -3.5% до +6%. Аналитики связывают позитивный квартальный прогноз с тем, что крупные заказчики стараются закупиться впрок, пока правила поставок ещё не окончательно вступили в силу. По мнению экспертов, лучше ускорить закупки, чем играть в лотерею с экспортными лицензиями. Такой сценарий даст краткосрочную передышку, но крайне опасен с точки зрения долговременных оценок. Сегодня клиенты покупают чипы впрок, но уже завтра спрос на продукцию AMD снизится, что приведёт к падению акций и другим негативным последствиям. Всё дело в том, что Китай остаётся для AMD важным рынком. Даже учитывая экспортные ограничения и снижение спроса, сюда экспортируется около 25% от всей продукции компании. По оценкам аналитиков, новые ограничения могут стоить AMD почти 5% от ожидаемого объёма годовой выручки, а падение прибыли продолжится в 2026 году. 

Как уже отмечалось выше, спасает тот факт, что спрос на продукцию AMD остаётся высоким. Клиентам требуются новые центры обработки данных, что позволяет даже при значительных потерях получать прибыль. Но что случится, когда рынок ИИ насытится, не знает никто. Пока же технологические гиганты продолжают активно инвестировать в развитие AI-инфраструктуры, а чипы AMD играют в этом процессе ключевую роль. На фоне общего оптимизма компания объявила, что ожидает выручку во втором квартале на уровне 7.4 миллиарда долларов, тогда как прогноз аналитиков составлял 7.25 миллиарда. Продажи в сегменте дата-центров выросли сразу на 57%, до 3.7 миллиарда, превысив ожидания Уолл-стрит. Общая квартальная выручка AMD подскочила на 36%, до 7.44 миллиарда, а скорректированная прибыль составила 96 центов на акцию (на 2 цента выше прогноза).

Аналитики отмечают, что конкуренты AMD также столкнулись с трудностями: Marvell Technology перенесла День инвестора на 2026 год из-за неопределённости в экономике, а Super Micro снизила прогноз по выручке на 2025 год, что вызвало резкое падение их акций на 4.5% и 5% соответственно.

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#amd #полупроводники #трамп
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