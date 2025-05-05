Аналитики не исключают того, что курс может составить 60-к-1 за 1 доллар США

С начала года российская валюта заметно прибавила в весе. Так, к доллару рубль укрепился сразу на 26%, но в целом аналогичная картина наблюдается по отношению к другим мировым валютам. Эксперты отмечают, что подобные изменения вызывают значительные риски для российского рынка, указывая на сложности с пополнением бюджета. При этом устойчивый тренд на укрепление рубля заставил экономистов пересматривать прежние прогнозы. Впереди лето, а значит к привычным рискам добавляются новые. Обычно летом курс рубля снижается. Причина в том, что многие люди отправляются за рубеж на отдых, за покупками и просто в туристических целях. Похоже, летом 2025 года на курс национальной валюты решающее влияние снова будет оказывать геополитика.

Аналитики сходятся во мнении, что ближайшие месяцы станут испытанием для рубля. Все будет зависеть от динамики международных переговоров, прежде всего между Россией и США, а также от общей геополитической обстановки. Пока наблюдается определённое потепление, рубль движется вверх. И всё же, любое обострение на внешнеполитической арене может резко изменить курс за считанные недели. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в благоприятном сценарии доллар может опуститься в диапазон 70-80 рублей. Если же диалог с Западом зайдёт в тупик или напряжённость на украинском направлении возрастёт, рубль вновь окажется под давлением, и доллар легко вернётся к значениям 90-100 рублей. Одновременно с этим экономисты отмечают, что курс рубля укрепляется на фоне стабильного торгового профицита, высокой ключевой ставки и распродажи юаней в рамках бюджетного правила. Эти три фактора обеспечивают устойчивую поддержку российской валюте, особенно в условиях ограниченного доступа к западным рынкам.

Сейчас от крепкого рубля выигрывают импортёры, которые могут закупать иностранные товары по более выгодной цене. В какой-то момент преимущества увидели и рядовые граждане, поскольку цены на целые группы товаров начали снижаться. Заметно снизить давление на свой бюджет могут и те, кто планировал поездки за рубеж. Кроме того, сильный рубль помогает сдерживать инфляцию и создаёт предпосылки для снижения ключевой ставки. И всё же, слишком крепкий рубль приводит к проблемам с наполнением бюджета, ну а это ключевой показатель для экономики. При сильной национальной валюте снижаются доходы от экспорта, а с ними падают и поступления в казну. Именно поэтому в случае резкого укрепления до 60-70 рублей за доллар власти начнут активное сдерживание этого тренда. В 2023 году мы уже видели подобную тенденцию, решением которой стало сокращение продаж валюты, ослабление валютных ограничений и многие другие экономические приёмы. На этом фоне аналитики не исключают, что апрель стал пиковым месяцем для рубля. Вполне возможно, что впереди нас ждёт фиксация прибыли и разворот тренда. Тем не менее экономисты не ожидают резких скачков к лету, указывая на то, что текущая «геополитическая премия» в рубле уже понижена.

Другие аналитики (например, Александр Бахтин из «Гарда Капитал») допускает ослабление рубля ближе к лету до 90 за доллар и 12.2 за юань. Подчёркивается, что текущий курс комфортен для покупки валюты особенно с учётом сезонного роста спроса в летние месяцы. Помимо геополитики, важнейшее влияние на рубль оказывают сырьевые рынки. Цена на нефть Brent уже в апреле опустилась в диапазон $60-70 за баррель и вряд ли покажет бурный рост в ближайшее время. Это связано как с политикой ОПЕК+, так и с торговыми спорами, разворачивающимися на мировой арене. Ну а поскольку снижение цен на нефть – это прямой удар по доходам бюджета и курсу рубля, то многие экономисты ожидают разворота тренда. В итоге рубль находится под сильным давлением, спрос на валюту растёт, а экспортные доходы падают. В качестве дополнительного фактора указывается возможное снижение ключевой ставки ЦБ уже в июне. Некоторые эксперты говорят о снижении на 50 базисных пунктов, что станет сигналом к смягчению денежно-кредитной политики и может ослабить поддержку рублю.

По оценке доцента Финансового университета Петра Щербаченко, летом доллар будет колебаться в пределах 76-84 рублей. За евро будут давать 88-96, а за юань – юань – 10.8-11.8 рубля. Экономист Дмитрий Пищальников напоминает: любые прогнозы в текущей ситуации кажутся рискованными. Валютный рынок зависит от целого комплекса факторов (от политических решений в Вашингтоне и Пекине до цен на нефть и бюджета России). При стабильной конъюнктуре рубль способен удержаться в пределах 90-100 за доллар до осени. Но при негативном развитии событий не исключены и более слабые значения до 110-150 рублей. Ну а поскольку на календаре понедельник 5 мая, то самое время оценить, насколько прогнозы аналитиков соответствуют реальному положению вещей. Всё дело в том, что сегодня у российской валюты может появиться ещё один повод для беспокойства. Утром 5 мая цены на нефть резко пошли вниз: стоимость июньских фьючерсов на Brent рухнула на $2.04, или более чем на 3%, до отметки $59,25 за баррель (минимальный уровень с 9 апреля). Американская WTI также подешевела на $2.10 и торгуется за $56.19 за баррель.

Причина кроется в решении стран ОПЕК+ вновь ускорить темпы наращивания добычи нефти. В июне объёмы вырастут на 411 тысяч баррелей в сутки, а за три месяца (апрель-июнь) совокупное увеличение составит 960 тысяч баррелей. Это почти половина того, что удалось сократить в рамках договорённостей от 2022 года. Участники рынка все чаще говорят о возможном избытке предложения на мировом рынке, что может создать устойчивое давление на нефтяные котировки. А это уже тревожный сигнал для рубля. Как уже было сказано выше, доходы бюджета и приток валютной выручки тесно зависят от цен на сырьё. При таком сценарии профицит торгового баланса может сократиться, а вместе с ним ослабнет один из ключевых факторов поддержки рубля. Если тренд на снижение цен на нефть сохранится, национальная валюта рискует утратить часть своих позиций, особенно на фоне сезонного роста спроса на валюту и сохраняющейся геополитической неопределённости.