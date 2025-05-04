Уже сегодня очевидно, что PlayStation 5 не сможет продемонстрировать рекордных продаж. Интерес к консоли по всему миру замедляется, что также мешает разработчикам видеоигр. Всё просто, ведь чем меньше на руках у геймеров приставок, тем меньше блокбастеров они станут покупать. Факторов, влияющих на покупательскую способность потребителей, огромное множество. Наш мир погрузился в политическую и экономическую нестабильность, ну а всё это не идёт на пользу сегменту развлечений. За счёт громких релизов 2026 года Sony надеется вернуть интерес к своей продукции, но время играет против японской корпорации.

В 2027 в продажу поступит консоль следующего поколения, а значит жизненный цикл PlayStation 5 стремительно подходит к концу. Это не значит, что нет никакого смысла приобретать приставки актуального поколения. На самом деле под них ещё долго будут выходить новинки, а продукция следующего поколения может оказаться слишком дорогой для массового потребителя. Тема стоимости стоит как никогда остро, ведь сегодня мир сталкивается с высокой инфляцией, а доллар, который остаётся основой для расчётов, становится всё менее дешёвым.

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Как будут развиваться события в конце 2027 года, покажет время, но даже сейчас мы можем увидеть особенности стратегии, способной оказать существенное влияние на рынок развлечений. Для начала изучим актуальные цифры. По состоянию на конец февраля 2025 года все модели PlayStation 5 разошлись тиражом чуть более 74 миллиона единиц. В то же время Xbox Series X/S сильно отстают, ведь Microsoft удалось реализовать немногим менее 32.5 миллиона штук.

При этом аналитики пишут, что в первый год ситуация была такова, что производители не успевали удовлетворять растущий спрос со стороны потребителей. Sony традиционно была немного лучше, но в целом разница между консолями оставалась небольшой. В какой-то момент продажи Xbox остановились, а цифры вы видите выше. Аналитики полагают, что к концу 2027 года Microsoft сможет отгрузить не больше 40 миллионов приставок, тогда как японцы претендуют на 90 миллионов единиц.

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Мало того, всё свидетельствует о том, что американская компания меняет стратегию. Там всё больше говорят об облачных технологиях, но забывают о том, что для этого нужно стабильное соединение, чего у большинства геймеров нет. Даже минимальный разрыв или потеря соединения прервёт сессию, а в итоге играть удалённо массовый геймер пока не готов. Если вы прогуляетесь по магазинам электроники, то сможете заметить крайне любопытную деталь: встретить одну из приставок Xbox Series становится всё труднее. Заказать через интернет консоль можно без проблем, но на прилавках магазинов владельцы предпочитают выставлять более востребованный товар. Никто не хочет брать приставку от Microsoft, но руководство игрового подразделения пытается сделать так, чтобы отвадить последних фанатов, надеющихся на перемены к лучшему. Что же, всё говорит о том, что ожидания были напрасными.

Итак, если вы подумывали о том, чтобы купить новенькую Xbox Series, то самое время сделать это сегодня, либо вообще забыть о таком глупом поступке. Причин несколько. Прежде всего бюджетная Xbox Series S, за которую сегодня в США просят 300 долларов, подорожает до 380, что ставит и без того провальный продукт в крайне странное положение. Учитывайте, что речь идёт о приставке с накопителем на 512 Гб, тогда как другие модели станут ещё дороже. Так, наиболее популярная Xbox Series X с твердотельным накопителем на 1 Тб и приводом для чтения дисков с 500 долларов подорожает до 600 долларов.

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Далее, бюджетная Xbox Series S с SSD ёмкостью 1 Тб теперь будет реализовываться за 430 долларов, тогда как Xbox Series X Digital Edition (без привода для чтения дисков) благополучно подорожает до 550 долларов. Кстати, на американском рынке есть Xbox Series X в цвете Galaxy Black и с накопителем ёмкостью 2 Тб. Так вот, теперь за неё намерены просить 730 долларов. На минуточку, это даже больше, чем стоит PlayStation 5 Pro. А между тем приставка от Sony получила совершенно новую начинку и те же 2 Тб физической памяти. Но и это далеко не всё, ведь дороже станет и контроллер, за который намерены просить 65 долларов.

Беспроводная гарнитура дорожает до 120 долларов, а рост цен коснётся и игр. Ранее поступившие, в продаже останутся без изменений, новинки же будут предлагаться за 80 долларов. Пока речь идёт о блокбастерах от студий, принадлежащих только самой Microsoft, но в данном случае очевидно, что другие разработчики быстро присоединятся к выгодной ценовой стратегии. Как уже отмечалось, спрос на все указанные модели Xbox Series стремительно падает, а новая политика Microsoft приведёт к настоящему кризису, ведь брать дорогие консоли никто не станет.

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Для понимания происходящего самое время изучить ценовую политику в Европе. Стоимость приставок в России вы знаете и сами, а мы посмотрим на рынок Германии, который часто приводится в пример, как наиболее понятный и эталонный. Что же, за самую простенькую Xbox Series S просят 280 евро. Совсем скоро цена поднимется до 360 или дороже. Цифровая модель Xbox Series X с накопителем ёмкостью 1 Тб продаётся за 500, а с приводом для чтения дисков приставка стоит 550 долларов. Иногда происходят распродажи. Кроме того, бывают модели дешевле и дороже, но в целом сегодня найти Xbox Series в Германии сложно.

Что до продукции Sony, то за PlayStation 5 просят около 500 евро. Это стандартная версия с SSD на 825 Гб, но в данном случае нам важно лишь то, что это полноценная модель с дисковым приводом. PlayStation 5 Digital Edition оценивается в 450 евро, тогда как самую мощную PlayStation 5 можно взять за 800 евро. Если держать в уме, что Xbox Series есть только в онлайне, а геймеры обходят консоль стороной, то можно сделать простой вывод: Microsoft сознательно убивает продажи. Мы сомневаемся, что в такой крупной корпорации за ключевые решения отвечают глупцы. Обычно всё это происходит путём сложных согласований, а за каждым долларом стоят серьёзные аналитики. Провал актуального поколения Xbox Series очевиден.

Возможно, американцы расчищают почву для чего-то масштабного, вот только и здесь есть вопросы. Каждое новое поколение PlayStation опирается на находящиеся в продаже приставки. Геймеры получают высокую совместимость и приемлемую ценовую политику. Если потерять основу, то придётся начинать чуть ли не с нуля, а это ставит ещё не анонсированные продукты Microsoft в уязвимое положение. У Sony всё рассчитано на годы вперёд, а их американские конкуренты явно запутались. Софтверный гигант пытается найти новую нишу, сталкиваясь с ожесточённым сопротивлением конкурентов.

Портативный сегмент занят Nintendo, которая также повысила цены на видеоигры. Вот только у Microsoft нет фактора новизны и миллионов фанатов, готовы покупать за любые деньги всё, на чём виднеется эмблема Марио и Зельды. Учитывая высокий спрос на Switch 2, продажи Xbox Series обречены. С такими высокими ценами ждать ничего хорошего не приходится.