Приходя в магазин за новым компьютером многие пользователи первым дело обращают внимание на процессор. Когда геймеры рассказывают друг другу о своём системном блоке, то часто начинают именно с базовых деталей. Например, «… мой ПК построен на базе процессора AMD». Кто-то может сказать в таком духе: «… я выбрал мощный камень Intel Core i7-14700К, который тенет не только игры, но и демонстрирует рекордные показатели в синтетических тестах». Что бы там ни говорили геймеры, суть от этого не меняется, ведь именно производительный процессор определяет потенциал всей сборки. И вот здесь и начинаются проблемы, ведь заменить процессор крайне сложно. Виной всему производители, которые регулярно обновляют сокет на материнских платах, сильно ограничивая возможности для апгрейда.

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Предположим, вы имеете вполне годный системный блок, в котором располагается достаточно оперативной памяти, твердотельный накопитель большого объёма и актуальная видеокарта. Для полного счастья не хватает только процессора, который позволит прибавить 20-30% по сравнению с находящимся у вас в руках устаревшим экземпляром. И вот тут и выясняется, что для апгрейда нужно купить новую материнскую плату, заменить оперативную память и сам процессор. Как вы могли догадаться, стоит такая процедура довольно дорого, поэтому многие геймеры вынуждены экономить, оставаясь на старых процессорах. В сети есть тесты, авторы которых доказывают одну простую истину: между процессором за 10 тысяч и 50 тысяч рублей существует огромная разница в производительности. И всё бы ничего, но такие тесты вызывают сомнения, ведь эксперты использую в качестве доказательной базы крайне дорогие компоненты. Например, видеокарту за 400 тысяч рублей или оперативную память с ультимативными тактовыми частотами и таймингами.

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В итоге различия между процессорами становятся до неприличия большими, подталкивая геймеров к расточительности. Сегодня мы разберём любопытный тест, который был проведён на канале Tech YES City. Никаких рекордов, ведь эти ребята взяли Intel Core i5-11400F, а после сравнили его с AMD Ryzen 5 5600. Всё так, как мы и писали выше. В наличии много оперативной памяти, хороший твердотельный накопитель и солидная видеокарта. Никаких флагманов за 200 тысяч в сборке нет, хотя претензия на высокую скорость обработки текстур всё же присутствует. Итак, давайте разберёмся в том, насколько оба процессора хорошо справляются со своими задачами в 2025 году, а также подумаем об альтернативных решениях. Выше вы можете увидеть несколько скриншотов, позволяющих выявить потенциал каждого из участвующих в тесте камней. Что же, Core i5-11400F ожидаемо оказался на втором месте, но в целом камень Intel показывает себя неплохо. Ryzen 5 5600 заметно быстрее, но есть сценарии, где определить разницу между процессорами не удаётся.

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И вот здесь и начинается самое интересное. Как видите, есть игры, которые решительно игнорируют потенциал процессора. Глубоко копать нет никакого смысла, ведь результаты явно доказывают одну простую вещь: сегодня решающее значение имеет видеокарта, тогда как даже дорогой камень за 50 тысяч может не дать вам никакого преимущества. Например, в Warhammer: Space Marine 2 с использованием разрешения 4К разница отсутствует не только между двумя указанными чипами, но и даже если установить более мощные решения актуальных поколений. В 2К всё становится на свои места, но помнить о проблеме высокого разрешения всё же нужно. Примерно такая же ситуация и в Final Fantasy 16, а в целом мы рекомендуем подходить к выбору процессора исходя из нескольких ключевых переменных. Начнём с сокета и материнской платы. Всё дело в том, что Intel решительно игнорирует потребности геймеров. Эти ребята через каждый год выпускают новый сокет, делая апгрейд невозможным.

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Core i5-11400F построен на базе LGA 1200, тогда как даже LGA 1700 не считается самым новым сокетом. Материнские платы под LGA 1200 были выпущены давно и не включают важных технологий, которые могут пригодиться. Например, даже бюджетные чипсеты с LGA 1700 содержат PCIe 4, ну а этот интерфейс напрямую влияет на скорость работы видеокарты. Если поставить хорошую видеокарту на материнскую плату с PCIe 3, то можно на ровном месте потерять 10 и более процентов чистой скорости. Именно поэтому мы советуем обратить внимание на Core i5-12400F. Это не самый новый камень, но в аспекте сказанного выше, он остаётся более выгодным выбором. Доплатить придётся всего тысячу рублей, но если вы планируете покупку максимально эффективной сборки без мощного процессора, то брать Core i5-11400F всё же не стоит. Скорее всего, Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F будут примерно равны в большинстве игровых сценариев, но на этом потенциал для выбора не заканчивается.

Причина в том, что AMD придерживается совершенно другого подхода к выпуску процессоров. Указанный выше Ryzen 5 5600 работает на сокете АМ4, ну а данная платформа оставалась в строю больше семи лет. Предположим, что пять или шесть лет назад вы купили игровую сборку, на каком-то Ryzen 5 1600. Сегодня вы оставляете внутри материнскую плату и даже систему охлаждения, заменяя только сам процессор. Потребуется обновить BIOS, после чего Ryzen 5 5600 продолжить выполнять задачи, обеспечивая прибавку от 50% и выше. Как вы уже догадались, заметить такую разницу удастся не во всех играх, но в целом смысла апгрейда всё же есть.

Несколько лет назад AMD перешла на новый сокет, и теперь все актуальные материнские платы поддерживают только АМ5. Здесь есть как минусы, так и плюсы. Положительная сторона вопроса кроется в том, что данный сокет останется актуальным до 2027 года. Это хорошо, поскольку у Intel ничего подобного нет и не будет. Вот только абсолютно все материнские платы с новым сокетом поддерживают исключительно последнее поколение оперативной памяти. DDR5 даже спустя несколько лет после появления на рынке стоит дорого, а в итоге геймерам приходится доплачивать за возможность перехода на новую архитектуру. Если вы готовы вложиться в потенциал, то мы рекомендуем остановиться на Ryzen 5 8400F. Камень не понравится тем, кто любит синтетические тесты. Там он сильно уступает мощным производительным моделям, но в играх остаётся конкурентным решением. Ryzen 5 8400F быстрее Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F, но вы уже догадались, что в некоторых сценариях разницу придётся искать с помощью лупы. Всё это значит, что переход на новую платформу может вызвать интерес только в том случае, если вы приобретаете компьютер в сборке, либо устали от тормозов старой материнской платы с заросшим мхом процессором. Как вы уже заметили, значительной разницы в цене между процессорами нет, поэтому исходите из стоимости дополнительных комплектующих, выбирать которые следует внимательно.

Что до видеокарты, то авторы теста использовали Radeon RX 9070 XT. К сожалению, сегодня новинка AMD находится в дефиците. Как видите, за неё просят 95 тысяч рублей, а это в 2 раза выше рекомендованной в США стоимости. На европейском рынке цена немного выше, но даже это не оправдание. Всё просто, ведь видеокарт мало, а Radeon RX 9070 XT пришла на российский рынок с опозданием и присутствует в ограниченном количестве. Согласно тестам, видеокарта уверенно себя чувствует во всех играх, где может выдавать приличное качество графики в разрешении 4К. Очевидно, что более оптимальным для Radeon RX 9070 XT является монитор с разрешением 2К, но брать такую видеокарту мы пока не рекомендуем.

Если вы хотите остановиться именно на продукции AMD, но при этом не готовы терять в быстродействии, то самое время вспомнить о существовании Radeon RX 7900 ХТ. Видеокарта имеет 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Это полезно для сложных сценариев, а Radeon RX 9070 XT демонстрирует примерно аналогичное быстродействие. Такой выбор позволяет сэкономить 9 тысяч рублей, при этом не теряя в количестве кадров в секунду. Многие наши читатели предпочитают продукцию NVIDIA, но иногда нужно немного осмотреться, ведь на прилавках могут лежать более выгодные решения.

Очевидно, что 85 тысяч на видеокарту могут потратить единицы. Это 1000 долларов, а значит большая часть геймеров выбирает продукцию с менее агрессивными ценниками. Даже 54 тысячи назвать видеокарту недорогой сложно, но для любителей наиболее выгодных предложений мы рекомендуем именно Radeon RX 7700 XT. Вполне возможно, что по мере насыщения рынка новинками актуального поколения, эта видеокарта перестанет считаться выгодной, но проблема дефицита не уходит, а стоимость недавно выпущенных видеокарт слишком высокая. Radeon RX 7700 XT предлагает 12 Гб видеопамяти, что позволяет чувствовать себя уверенно не только в народном 1080р, но и в более интересном 2К. Указанные выше тесты доказывают, что от того, какой вы купите процессор, зависит не очень много, а вот видеокарта позволяет получить заметную прибавку. Учитывайте это во время апгрейда. Возможно, есть смысл пересидеть ещё пару лет на старом камне, вложив деньги в новенькую видеокарту. Такой шаг позволит увеличить фрамрейт, а в некоторых случаях прибавка позволит побаловать себя графикой максимального качества.

P.S. Согласно тестам, Core i5-11400F определённо уступает Ryzen 5 5600 в плане потребления энергоресурсов. Разница выглядит солидно, но в реальности видеокарта всё равно сжигает больше ресурсов. Именно поэтому такие мелочи не имеют никакого значения и не должны учитываться при выборе того или иного процессора конечным пользователем.

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