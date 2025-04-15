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Bublik1
NVIDIA и AMD заявили о планах переноса производства чипов в США, на сотни миллиардов долларов
Только NVIDIA планирует инвестировать за 4 года 500 миллиардов

Первые 100 дней на посту Трампа подходят к концу, а значит совсем скоро президента спросят о том, чего он успел добиться за такой значительный срок. Мнения относительно того, насколько успешным с точки зрения рядового американца является Трамп, сильно расходятся. Некоторые полагают, что президент не способен справиться с возложенными на него обязанностями. Трампа называют популистом, который вводит электорат в заблуждение. Он много говорит, но мало делает. Отдельные аналитики указывают на то, что политика Трампа хаотична, но есть все основания полагать, что за всеми действиями президента стоит холодный расчёт. Издания по всему миру пытаются представить Трампа в качестве обезьяны с гранатой. Якобы, политик и сам не осознаёт последствий своих действий, но недавние события доказывают, что это не так. Простой пример, после стремительного падения акций технологических компаний курс акций резко пошёл вверх. Специалисты пишут, что на каждую 1000 правильно вложенных долларов можно было получить десятки и даже сотни тысяч сверху, но в тот момент рисковать было крайне опасно. 

Трамп и его окружение прекрасно понимало, к чему приведут те или иные решения, а в итоге в карманы избранных стали толще на сотни миллиардов долларов. Возможно, некоторые действия Трампа вызывают удивление, но за президентом стоит команда крупных аналитиков, большая часть из которых представлена успешными бизнесменами. Это не теоретики, сопровождавшие Байдена и Обаму, а значит сомневаться в продуманности плана не приходится. В настоящее время США пытаются вернуть в страну производство. Давление оказывается на все ключевые отрасли, включая автомобилестроение, фармацевтику и многие другие. Пожалуй, самое крупное сражение будет происходить в рамках полупроводников, где сосредоточены триллионы долларов. Трамп заявляет об огромных инвестициях, ну а сегодня мы видим, как стремительно меняются настроения у руководителей технологических компаний. Так, за последние дни NVIDIA и AMD дали мощный сигнал, говоря о смене парадигмы в области производства чипов. Долгое время эти и другие компании размещали заказы на Азиатских рынках, но сегодня вынуждены обратить внимание на потенциал внутри США. 

Ну а учитывая всё сказанное выше, это не просто технологический сдвиг, а стратегическое решение, в котором переплелись геополитика, тарифные войны и стремительно растущий спрос на ИИ. Не так давно представители Apple заявили, что намерены инвестировать в производство чипов в Америке 500 миллиардов долларов. Цифра огромна, но точных данных о том, куда уйдёт деньги, не указывается. При этом руководство яблочной компании признаёт, что вынуждено выпускать смартфоны и компоненты в Китае, поскольку внутренний рынок не обладает нужным количеством специалистов, технологии и даже производственными мощностями. Построить всё это с нуля невозможно, вот только власти хотят получить деньги здесь и сейчас. Похоже, Дженсен Хуанг не намерен отставать от Тима Кука, поскольку вчера было объявлено, что NVIDIA также инвестирует в производство чипов на территории США 500 миллиардов долларов. Якобы, в настоящее время идёт подготовка к построению полноценной инфраструктуры, включающей заводы по производству чипов Blackwell AI и суперкомпьютеров. Выпуск чипов будет налажен на площадке TSMC в Финиксе, штат Аризона, а сборка серверов начнётся на предприятиях Foxconn и Wistron в Техасе. Ожидается, что запуск новых мощностей состоится в течение ближайших 12-15 месяцев.

И вот здесь нужно понимать, что Трамп ко всему этому не имеет никакого отношения. Тайваньские производители уже много лет строят заводы в США, а всё это инициатива прошлой администрации. Аналитики пишут, что озвученные цифры явно преувеличены. У NVIDIA нет такого количества свободных средств, а сроки кажутся нереалистичными. И всё же, даже если инвестиции окажутся меньше заявленного, суть происходящего ясна, ведь речь идёт о глобальной переориентации цепочек поставок и усилении технологического суверенитета США. Сегодня производственные мощности на Тайване перегружены. TSMC буквально купается в деньгах, постоянно повышая цены на свои услуги. Америка называет тайваньские технологии своими собственными, требуя от TSMC полного повиновения по всем вопросам. Даже до начала торговой таможенной войны власти острова не спешили оспаривать право США на свои технологии, ну а сегодня предпочитают отмалчиваться. Всё это происходит на фоне ожесточённой борьбы США и Китая за технологическое лидерство. 

Сегодня Вашингтон не готов к полноценной войне, но крупные инвестиции способны решить большую часть проблем в области технологического суверенитета. Белый дом не только рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт микросхем, но и уже начал исключать из пошлин смартфоны и электронные компоненты, понимая, насколько критична для экономики стабильность в этой отрасли. Такой выборочный подход демонстрирует осознание власти: тарифная дубина, без должной точности, может ударить по самим американцам, уже уставшим от инфляционного давления. Ну а поскольку курс уже очерчен, то выбора у технологических гигантов нет. Ещё до прихода к власти Трампа Дженсен Хуанг заявлял, что в долгосрочной перспективе компания действительно рассматривает перенос производства в США. Похоже, NVIDIA ускоряет события. Ну а поскольку за указанными выше решениями стоит большая политика, то требуется как можно быстрее принять правильную сторону. Вчера представители AMD заявили о намерении выпускать процессоры в США. Речь идёт об указанном выше заводе в Аризоне, вот только доступные мощности там явно не резиновые. 

В пресс-релизе говорят о новом поколении EPYC. Это самые скоростные процессоры для дата-центров, которые до этого выпускались на заводе TSMC на Тайване. Генеральный директор AMD подтвердила, что Америка становится всё более значимой частью цепочки поставок. Лиза Су уточнила, что Тайвань остаётся критически важным звеном. В дополнение к этому AMD завершила сделку по приобретению ZT Systems. Это крупный американский производитель серверов, а такой шаг позволит компании укрепить собственные позиции на рынке. Аналитики констатируют, что технологические гиганты пытаются адаптироваться к новой реальности, в которой геополитика диктует условия бизнеса. Приятие требований Трампа – это не только отличный способ застраховаться от тарифных рисков, но и явное заигрывание с властями. Такой шаг также позитивно скажется на логистических поставках, но в целом ничего хорошего конечному потребителю не принесёт. Из-за таможенных тарифов чипы из-за границы станут дороже, чем те, что будут выпускаться в США. Вот только, если сравнивать с актуальными ценами, то подорожание не избежать. 

Даже если такие проекты не сразу окупятся финансово, они несут репутационные и стратегические дивиденды. Появление американских фабрик означает тысячи новых рабочих мест, снижение зависимости от Азии и готовность отвечать на вызовы будущего, где ИИ станет центральной технологией в экономике. Пока о желании выпускать чипы на фабрике в Аризоне заявили NVIDIA, AMD и Apple, но скоро к ним подтянутся и другие компании. Одновременно с этим TSMC строит в США несколько новых заводов, уже совсем скоро США станут не просто потребителем, но и одним из центров глобального производства полупроводников. Такой шаг приведёт к резкому снижению доходов тайваньских заводов, а значит отразится на финансовом положении острова. Как уже было сказано выше, выбора Тайваню Трамп не оставляет, ну а сражение с Китаем ещё впереди. Сегодня обе страны наращивают потенциал, рассчитывая на долгое противостояние за ресурсы и миллиарды потребителей. 

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#amd #nvidia #полупроводники
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