Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно

Изменений в Android 15 много, но эксперты уверены, что нужны более радикальные меры, поскольку действующие требования мешают массовому приходу ИИ в мобильный сегмент
[ ] для раздела Блоги
+
+

В последние годы мы неоднократно слышали упрёки в адрес Google, связанные с застоем в разработке мобильной операционной системы. Многие эксперты уверены, что Android не развивается, а в результате не способна предоставить пользователям лучший опыт на рынке смартфонов. На самом деле Apple делает первые несмелые шаги в области интеграции умных алгоритмов в свою операционную систему. Заметных успехов пока нет, но обычно прорывы происходят неожиданно, а значит нужно сделать всё, чтобы не отстать от ключевого конкурента. Одним из главных минусов Android называется небольшой жизненный цикл. Устройства на базе этой операционной системы получают 2-3 года обновлений, тогда как iOS приходит на телефоны Apple целых пять лет, после чего наступает гарантированный срок выхода обновлений безопасности. Ключевые производители смартфонов пытаются увеличить сроки поддержки, но пока подобные инициативы касаются исключительно флагманов. Проще говоря, рядовые потребители не видят изменений, но есть все основания полагать, что мы находимся на пороге чего-то большого. 

реклама



Причина в том, что за последние несколько лет Google незаметно повысила требования к гаджетам, оставляя за бортом заведомо устаревшие решения. Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, Android 10 довольствовалась 512 Мб оперативной памяти, тогда как начиная с Android 13 требуется 2 Гб. При этом в рамках Android 15 впервые озвучены рекомендации по установке 3 Гб ОЗУ, но это не все перемены, которые ждут пользователей и производителей в ближайшие годы. Итак, американский разработчик серьёзно обновил список требований к устройствам, претендующим на сертификацию под Android 15. Нововведения затронули как аппаратную часть, так и программные компоненты, а сегодня мы изучим всё это, а также обсудим потенциальное влияние подобных инициатив на носимую электронику в ближайшем будущем. Пожалуй, одним из ключевых правил стало повышение минимального объёма постоянной памяти: теперь устройства должны оснащаться как минимум 32 Гб. Для сравнения, ранее допустимо было использовать 16 Гб, а такое требование появилась относительно недавно (с релизом Android 13). Таким образом мы видим, что всего за несколько лет требования к физическому накопителю увеличились в 4 раза, а это действительно важная тенденция. В рекомендациях сказано, что после интеграции операционной системы и всех системных компонентов 75 % от общего объёма памяти должны быть доступны для установки пользовательских приложений и хранения любых других данных.

В настоящее время у производителей смартфонов есть небольшая лазейка, позволяющая обходить озвученные выше требования. Так, если в основе той или иной версии ОС лежит условно бесплатная AOSP (операционная система с открытым кодом), то минимальный объём физической памяти никак не регламентируется. По крайней мере пока, ведь требования становятся выше и здесь. Но всё это теория, ведь в реальности обойти правила можно только на планшетах, в которых нет популярного программного обеспечения. Как только речь заходит о Google Mobile Services (GMS), то обойтись без 32 Гб уже не выйдет. Проще говоря, если разработчик того или иного устройства планирует продавать гаджеты вместе с сервисами Google, то придётся следовать указанным выше требованиям. Сюда также включается наличие Google Play Store, а значит на международных рынках продавать бюджетные аппараты станет труднее. А вот в плане скорости использованной памяти никаких требований пока нет. Это означает, что производители без проблем могут использовать устаревшую и медленную eMMC вместо более современной и быстрой UFS. Разница между данными продуктами в ценовом плане значительная и позволяет сэкономить на массовом производстве. 

реклама



Отмечается, что все версии Android 15 и более поздние должны обеспечить возможность для пользователя, делиться данными своих экстренных контактов со службами определения местоположения в случае чрезвычайной ситуации. К примеру, во время вызова экстренной службы или других ситуаций. В данном аспекте особенно важно, что конечный пользователь должен осознавать, какие именно данные передаются, после чего дать согласие на этот процесс. Без получения подтверждения функция работать не будет, ну а разработчики ПО не могут самовольно её включать, нарушая конфиденциальность личных данных. Есть также изменения, которые находятся глубоко внутри операционной системы, но их влияние не менее важно. Выяснилось, что все устройства на базе Android 15 обязаны поддерживать графический API Vulkan версии 1.3 или выше и соответствовать стандартам Android Baseline 2022. Кроме того, начиная с Android 15 (исключение сделано для гаджетов, получивших приставку Go) должны включать библиотеки ANGLE. Подобные программные комплексы позволяют устаревшим приложениям из официального магазина функционировать без проблем за счёт интегрированных эмуляторов. В Android 16 наличие ANGLE станет обязательным, что демонстрирует планы превращения операционной системы в полноценную игровую платформу.

Google также уточнила правила, касающиеся оперативной памяти. Устройства с Android 14, имеющие всего 2 Гб ОЗУ, могут получить сертификацию только при наличии Low-Memory Optimization. Напомним, речь идёт о специальном механизме, который позволяет более эффективно распоряжаться ресурсами даже когда на борту установлено всего 2 Гб. Для того чтобы получить сертификацию под Android 15, понадобиться 3 Гб ОЗУ, но на этом разработчик точно не остановится. Известно, что для стабильной работы умных алгоритмов понадобится 8 Гб оперативной памяти, а значит в ближайшем будущем мы станем свидетелями значительных перемен в области бюджетных смартфонов. В настоящее время устройства с 4 Гб ОЗУ могут обойтись без системной Low-Memory Optimization, но есть все основания полагать, что в Android 16 такое требование станет официальным. Добавим, что кроме обязательных требований, Google озвучила и ряд рекомендаций. В частности, предпочтение стоит отдавать платформам с поддержкой Bluetooth 5.0 и выше, что крайне важно для устройств, взаимодействующих со слуховыми аппаратами через Bluetooth LE по протоколу ASHA. Также рекомендована поддержка DRM-системы Widevine L1 и наличие безопасных декодеров для популярных форматов видео: AVC, HEVC, VP9 и AV1. Эти рекомендации пока не обязательны, но в Android 16 станут стандартом. 

Очевидно, что Android и дальше будет меняться. Аналитики по всему миру говорят о важности умных алгоритмов, способных сделать пользовательский опыт совершенно другим. Сегодня всё больше людей получают информацию напрямую у ИИ, а со временем подобная технология станет центральной частью операционной системы. Но для этого потребуется серьёзно пересмотреть требования к аппаратному обеспечению. Если вы намерены купить телефон, который прослужит 3-5 лет, то смотрите на характеристики. Заведомо слабые устройства получат минимальный жизненный цикл, вынуждая через пару лет снова идти в магазин. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

google android 15
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
47
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
10
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5060 Ti заметили у немецких ритейлеров — цена видеокарты превышает MSRP на 47-79%
3
Radeon RX 9070 XT сравнили в играх с GeForce RTX 5070 Ti в режиме растеризации и с включением RT
17
Kawasaki разработала мотоцикл-робот способный преодолевать бездорожье как живое существо
+
Раскрыты технические характеристики новой Lada Iskra
1
Электровелосипед Explorer 4.3 с запасом хода до 170 км поступает в продажу по цене от 1699 евро
1
Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе скальное образование, состоящее из сферических структур
+
Российские ученые разработали литограф для создания трехмерных микроструктур
+
Опубликован список устройств, владельцы которых могут обновиться до Android 16 beta
+
«Уралвагонзавод»: Вооружение БМПТ обеспечивает «море огня» для уничтожения целей
1
Casio и Surfrider Foundation в 2025 году представят часы G-Shock с солнечной батареей
+
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
3
Audio-Technica представила проигрыватель Hotaru с подсвечивающимся плавающим диском
+
Эксперт "Газинформсервис" предупредила о новых схемах мошенников с ИИ и Android-вирусами
1
Японские технологические гиганты разрабатывают широкополосный оптический SSD
1
Microsoft снимает ещё одну блокировку обновления до Windows 11 24H2
+
Портативная PlayStation 6 получит 3-нм чипсет с энергопотреблением 15 Вт
+
На спутниковых снимках были замечены российские Су-35 в Алжире и новая авиабаза
+
В России в марте открыто 12 уникальных производств
+
Китай освободил от новых пошлин американские компании, у которых нет своих заводов в США
+
ВМС США успешно испытали рой беспилотных надводных аппаратов с новой автономной системой управления
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
1
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
33
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
9
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
24
ТОП-12 самых громких провалов корпорации Apple в XXI веке
9
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
2
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
11
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
52
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
+

Сейчас обсуждают

310
09:32
Может быть, сначала нужно вынести мусор ?
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Рамазан Магомедгаджиев
09:30
Как вы вычитали 67 %???))) лично я высчитал ~40 %))
В Auto.ru выяснили реальный запас хода самых популярных в России электромобилей
310
09:27
Нужна ли наука такому обществу ?
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Расим Рахматуллин
09:21
Это дало бы гига скачок работы для нас, местных. Но кто то этого не хочет. Чекисты, разберитесь пожалуйста
ASUS ROG NUC 2025 с GeForce RTX 5080 и Core Ultra 9 275HX поступит в продажу по цене $3300
aleximus777
09:09
Не хочу спорить, но по всему видно, что сама по себе эта фишка не работает, а требует тщательной доводки как со стороны разрабов, так и со стороны производителя. А я опять-таки напомню, зачем докупать...
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
botph
08:58
БП на киловатт может по 12 вольтам выдать более 80ампер. И не важно ксас это или суперфлавер. Допустим по 12 vhpw ограничение до 600 ватт. А это 50 ампер так то. Этого тоже более чем достаточно чтоб ...
DIY Repair Hour рассказал о возгорании RTX 4070 из-за блока питания без защиты от перегрузки по току
Dzhereli
08:51
7 ещё быстрей. Спящий режим давно придуман.
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
Сергей Анатолич
08:40
Да. Хреновый из сша миротворец.
Reuters: В Палату представителей США внесли новый законопроект об усилении санкций против России
Megard
08:36
Буду сидеть на 10ке пока в ней будет работать стим, затем уйду на линукс, в топку 11ю.
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
Сергей Анатолич
08:35
Демократия в действии. А что?
В ЕС предостерегли кандидатов на членство в союзе от поездок в Москву на День Победы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем