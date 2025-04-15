В последние годы мы неоднократно слышали упрёки в адрес Google, связанные с застоем в разработке мобильной операционной системы. Многие эксперты уверены, что Android не развивается, а в результате не способна предоставить пользователям лучший опыт на рынке смартфонов. На самом деле Apple делает первые несмелые шаги в области интеграции умных алгоритмов в свою операционную систему. Заметных успехов пока нет, но обычно прорывы происходят неожиданно, а значит нужно сделать всё, чтобы не отстать от ключевого конкурента. Одним из главных минусов Android называется небольшой жизненный цикл. Устройства на базе этой операционной системы получают 2-3 года обновлений, тогда как iOS приходит на телефоны Apple целых пять лет, после чего наступает гарантированный срок выхода обновлений безопасности. Ключевые производители смартфонов пытаются увеличить сроки поддержки, но пока подобные инициативы касаются исключительно флагманов. Проще говоря, рядовые потребители не видят изменений, но есть все основания полагать, что мы находимся на пороге чего-то большого.

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Причина в том, что за последние несколько лет Google незаметно повысила требования к гаджетам, оставляя за бортом заведомо устаревшие решения. Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, Android 10 довольствовалась 512 Мб оперативной памяти, тогда как начиная с Android 13 требуется 2 Гб. При этом в рамках Android 15 впервые озвучены рекомендации по установке 3 Гб ОЗУ, но это не все перемены, которые ждут пользователей и производителей в ближайшие годы. Итак, американский разработчик серьёзно обновил список требований к устройствам, претендующим на сертификацию под Android 15. Нововведения затронули как аппаратную часть, так и программные компоненты, а сегодня мы изучим всё это, а также обсудим потенциальное влияние подобных инициатив на носимую электронику в ближайшем будущем. Пожалуй, одним из ключевых правил стало повышение минимального объёма постоянной памяти: теперь устройства должны оснащаться как минимум 32 Гб. Для сравнения, ранее допустимо было использовать 16 Гб, а такое требование появилась относительно недавно (с релизом Android 13). Таким образом мы видим, что всего за несколько лет требования к физическому накопителю увеличились в 4 раза, а это действительно важная тенденция. В рекомендациях сказано, что после интеграции операционной системы и всех системных компонентов 75 % от общего объёма памяти должны быть доступны для установки пользовательских приложений и хранения любых других данных.

В настоящее время у производителей смартфонов есть небольшая лазейка, позволяющая обходить озвученные выше требования. Так, если в основе той или иной версии ОС лежит условно бесплатная AOSP (операционная система с открытым кодом), то минимальный объём физической памяти никак не регламентируется. По крайней мере пока, ведь требования становятся выше и здесь. Но всё это теория, ведь в реальности обойти правила можно только на планшетах, в которых нет популярного программного обеспечения. Как только речь заходит о Google Mobile Services (GMS), то обойтись без 32 Гб уже не выйдет. Проще говоря, если разработчик того или иного устройства планирует продавать гаджеты вместе с сервисами Google, то придётся следовать указанным выше требованиям. Сюда также включается наличие Google Play Store, а значит на международных рынках продавать бюджетные аппараты станет труднее. А вот в плане скорости использованной памяти никаких требований пока нет. Это означает, что производители без проблем могут использовать устаревшую и медленную eMMC вместо более современной и быстрой UFS. Разница между данными продуктами в ценовом плане значительная и позволяет сэкономить на массовом производстве.

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Отмечается, что все версии Android 15 и более поздние должны обеспечить возможность для пользователя, делиться данными своих экстренных контактов со службами определения местоположения в случае чрезвычайной ситуации. К примеру, во время вызова экстренной службы или других ситуаций. В данном аспекте особенно важно, что конечный пользователь должен осознавать, какие именно данные передаются, после чего дать согласие на этот процесс. Без получения подтверждения функция работать не будет, ну а разработчики ПО не могут самовольно её включать, нарушая конфиденциальность личных данных. Есть также изменения, которые находятся глубоко внутри операционной системы, но их влияние не менее важно. Выяснилось, что все устройства на базе Android 15 обязаны поддерживать графический API Vulkan версии 1.3 или выше и соответствовать стандартам Android Baseline 2022. Кроме того, начиная с Android 15 (исключение сделано для гаджетов, получивших приставку Go) должны включать библиотеки ANGLE. Подобные программные комплексы позволяют устаревшим приложениям из официального магазина функционировать без проблем за счёт интегрированных эмуляторов. В Android 16 наличие ANGLE станет обязательным, что демонстрирует планы превращения операционной системы в полноценную игровую платформу.

Google также уточнила правила, касающиеся оперативной памяти. Устройства с Android 14, имеющие всего 2 Гб ОЗУ, могут получить сертификацию только при наличии Low-Memory Optimization. Напомним, речь идёт о специальном механизме, который позволяет более эффективно распоряжаться ресурсами даже когда на борту установлено всего 2 Гб. Для того чтобы получить сертификацию под Android 15, понадобиться 3 Гб ОЗУ, но на этом разработчик точно не остановится. Известно, что для стабильной работы умных алгоритмов понадобится 8 Гб оперативной памяти, а значит в ближайшем будущем мы станем свидетелями значительных перемен в области бюджетных смартфонов. В настоящее время устройства с 4 Гб ОЗУ могут обойтись без системной Low-Memory Optimization, но есть все основания полагать, что в Android 16 такое требование станет официальным. Добавим, что кроме обязательных требований, Google озвучила и ряд рекомендаций. В частности, предпочтение стоит отдавать платформам с поддержкой Bluetooth 5.0 и выше, что крайне важно для устройств, взаимодействующих со слуховыми аппаратами через Bluetooth LE по протоколу ASHA. Также рекомендована поддержка DRM-системы Widevine L1 и наличие безопасных декодеров для популярных форматов видео: AVC, HEVC, VP9 и AV1. Эти рекомендации пока не обязательны, но в Android 16 станут стандартом.

Очевидно, что Android и дальше будет меняться. Аналитики по всему миру говорят о важности умных алгоритмов, способных сделать пользовательский опыт совершенно другим. Сегодня всё больше людей получают информацию напрямую у ИИ, а со временем подобная технология станет центральной частью операционной системы. Но для этого потребуется серьёзно пересмотреть требования к аппаратному обеспечению. Если вы намерены купить телефон, который прослужит 3-5 лет, то смотрите на характеристики. Заведомо слабые устройства получат минимальный жизненный цикл, вынуждая через пару лет снова идти в магазин.