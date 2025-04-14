Аналитики всё ещё оценивают потери мировой экономики, но уже сегодня очевидно, что торговые реформы Трампа приведут к серьёзным изменениям на глобальных рынках. Предполагается, что всё это в конечном итоге подтолкнёт многие государства к созданию своеобразных торговых альянсов, а значит фрагментация глобальных рынков неизбежна. Отмечается, что глобализация терпит крах, но есть все основания полагать, что апологеты традиционного курса так просто свои позиции не сдадут. По сути, Европа остаётся единственным крупным анклавом, исповедующим политику глобализма, где многие политики настроены и дальше сражаться за идеалы меньшинства. Нельзя сказать, чтобы новые инициативы были лучше для рядовых граждан, но в любом случае крушение старого строя – это потенциальная возможность для населения не самых богатых стран.

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Как уже было сказано выше, сдаваться глобалисты не намерены, ну а сегодня мы видим крайне любопытные тенденции, которые касаются рядовых потребителей по обе стороны океана. Начнём с того, что Трамп предпринял шаги, позволяющие снизить давление со стороны новых таможенных тарифов на жителей США. Ранее он приостановил действие пошлин со всех стран мира (кроме Китая) на 90 дней, ну а вчера исключил из списка облагаемых повышенными тарифами смартфоны, компьютерные комплектующие и многие другие полупроводниковые товары. Очевидно, что такой шаг в первую очередь был направлен на стабилизацию положения американских компаний, выпускающих электронику за рубежом. Чаще всего упоминается Apple, но в список выигравших от подобной инициативы производителей огромен. Он затрагивает NVIDIA, AMD, Intel, а также Sony. Как уже было сказано выше, список длинный, но сегодня мы остановимся именно на японской корпорации, которая оказывает сильное влияние на рынок развлечений.

Может показаться, что Sony меркнет на фоне Apple и NVIDIA, но на самом деле не всё так просто. Согласно официальным данным, с момента релиза в конце 2020 года и на начало февраля 2025 было реализовано около 75 миллионов консолей PlayStation 5. При этом в продаже оставалась и PlayStation 4, что позволило занять лидирующие позиции на всех глобальных рынках. За каждую приставку просят сотни долларов, а стоимость напрямую оказывает влияние на рынок развлечений. Поскольку США считаются самым крупным рынком сбыта, а власти этой страны относятся к зарубежным поставщикам с подозрением, то резких движений, направленных против американского потребителя Sony не предпринимает. Что примечательно, доллар США сегодня находится на крайне низкой позиции, но японцы предпочитают с Вашингтоном не шутить. Там действуют рекомендованные цены, а многие ритейлеры отгружают консоль на пару десятков долларов дешевле 400 долларов за цифровую версию. В то же время европейский рынок более фрагментирован, а в последнее время Брюссель ведёт крайне сомнительную политику, следуя в фарватере указанных выше глобалистов. Ну а поскольку эти ребята оперируют достаточно крупными суммами денег, то решительно игнорируют небольшие изменения в торговой политике тех или иных производителей.

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В настоящее время лидеры ЕС сильно заняты разговорами о перевооружении, выпуске снарядов и систем ПВО, нагоняя страх на рядовых жителей. Политическая повестка оказывает сильное влияние на лишённое критического мышления сознание большинства, а ситуация продолжает ухудшаться. Как стало известно, сегодня Sony решила порадовать миллионы проживающих в Европе геймеров, озвучив новые цены на свои консоли. Пока подорожание коснулось только PlayStation 5 Digital Edition, за которую японцы намерены просить 500 евро. Обратите внимание на скриншоты выше. На них указана старая цена, действительная на субботу 12 апреля. Магазины в Европе пока не открылись, поэтому не кому было вносить исправления. Как видите, приставку продавали за 400 евро, что даже ниже официально рекомендованной стоимости в 425 евро. Обычная версия PlayStation 5 пока в цене не менялась, но в данном случае неясно, кто захочет за те же деньги брать приставку без привода. Но изумление вызывает не это, ведь сегодня мы видим, что Sony намеренно обошла американский рынок, отыгравшись на Ближнем Востоке, Африке, Новой Зеландии и Австралии.

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В списке нет стран Азии, Южной Америки и многих других, а значит мы будем наблюдать довольно необычную картинку, когда в одной части мира PlayStation 5 окажется значительно дороже, чем в другой. Эксперты уверены, что высокая стоимость консолей не пойдёт на пользу рынку развлечений. Причина в том, что мы наблюдаем заметное подорожание видеоигр. Если ещё 3 года назад 60 долларов просили только за блокбастеры, то в настоящее время даже игры от небольших студий продаются дорого. Прибавила в цене и ежемесячная подписка, ну а стоимость PlayStation 5 Pro назвать дружелюбной крайне сложно. Судя по скриншотам, российский рынок пока никак не отреагировал на официальные заявления японского производителя. За 46 тысяч по-прежнему можно купить PlayStation 5 Digital Edition, тогда как модель с приводом обойдётся немного дороже. PlayStation 5 Pro оценивается в 81 тысячу рублей, но совсем скоро всё может изменить. Причина в том, что часть консолей поступает через посредников на Ближнем Востоке. По этой причине приставка немного дорожает по пути, ну а этот регион входит в новый список Sony, а значит рост цен неизбежен. Японская компания заявляет, что подорожание вызвано высокой инфляцией, а также колебаниями курсов валют.

И вот здесь становится немного странно, ведь европейская валюта за последние недели серьёзно подорожала, тогда как доллар заметно просел. Логично было бы увидеть рост цен в США, но японцы решили отыграться на рынке ЕС. Точно такая же ситуация и в Южной Корее с Китаем, валюты которых сильно подешевели, но цена PlayStation 5 там останется без изменений. Аналитики отмечают, что в 2025 году сегмент игровых приставок продемонстрирует рост, но произойдёт это не из-за Sony. Уже совсем скоро стартуют международные продажи Switch 2. Консоль оценивается в 450 долларов, но даже это не остановит миллионы фанатов. Многие эксперты считают стоимость завышенной, но оценить решения японских производителей мы сможем только через несколько лет. Важно учитывать, что зрелый рынок консолей способствует высоким продажам видеоигр. Если количество реализуемых приставок заметно снизится, то это ударит по игровым студиям. Многие из них уже давно рассказывают о бедственном положении и низких доходах. В случае, если продажи пойдут на спад, цены блокбастеров продолжат расти.