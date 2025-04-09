Видеокарты дорогие. Это заявление не нуждается в дополнительных доказательствах, ведь многие наши читатели видели реальные ценники в магазинах. Любопытно, но когда вы приходите в розницу, либо открываете страницу в интернете, то чаще всего вам на глаза попадаются наиболее дорогие модели на том или ином графическом чипе. Даже если не самая прокачанная модель может стоить 45 тысяч рублей, вариант с монструозной системой охлаждения от ASUS тянет на 60 тысяч. Многие любители видеоигр не разбираются в названиях графических чипов, а в результате становятся жертвами продуманного маркетинга. Уловок много, а в сети можно встретить целые форумы, на которых обсуждают непревзойдённое качество наиболее популярных брендов.

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Проплаченные писаки расскажут вам о преимуществах чрезвычайно дорогой модели производства MSI, указывая на примитивность конструкции китайской Palit. А между тем многочисленные тесты доказывают, что разница между такими видеокартами почти отсутствует. Теоретически, вариант с более качественным охлаждением способен лучше отводить горячий воздух. Вот только в реальных сценариях всё это почти не заметно, а значит никак не помогает конечному потребителю. Ну а чтобы почувствовать всю мощь под капотом, приходится приобретать системные блоки с прозрачными стенками, а иначе оценить монструозную и чрезвычайно яркую конструкцию системы охлаждения уже не получится. Но сегодня не об этом. В данном материале мы рассмотрим два вопроса, непосредственно связанных с апгрейдом компьютера и выбором новых комплектующих. Давайте начнём с видеокарт, а после плавно переместимся в область оперативной памяти.

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Видеокарты действительно дорогие. NVIDIA устроила рынку шоковую терапию, а в результате наблюдается острый дефицит предложений. Когда видеокарт станет больше, сказать сложно, ведь дядюшка Хуанг никуда не спешит. Графические ускорители для центров обработки данных приносят колоссальные прибыли, ну а геймеры уже давно не в приоритете, поскольку приносят на порядок меньше прибыли. Отказываться от такой возможности никто не станет, ну а нам остаётся только ждать. Ну а поскольку интересные игры продолжают выходить с завидной регулярностью, приходится делать непростой выбор. Если обратить на тесты, проведённые на канале NJ Tech, то можно прийти к интересным выводам. Авто взял старушку GeForce GTX 1080 Ti и более новую Radeon RX 6600, а после прогнал их через целый ряд актуальных игр. На первый взгляд кажется, что старый флагман NVIDIA должен быть быстрее. Всё просто, ведь это прежде всего флагман, ну и не забывайте о наличии 11 Гб видеопамяти, тогда как у видеокарты производства AMD всего 8 Гб. Давайте изучим результаты тестов.

Как видите, GeForce GTX 1080 Ti неплохо справляется с требовательными новинками. В разрешении 1080р старый флагман демонстрирует около 60 кадров в секунду. Нужно учитывать, что автор теста не стал использовать технологию масштабирования, которая могла прибавить не меньше 50%. Таким образом можно было бы рассчитывать на 80+ fps, что достаточно даже для самых требовательных геймеров. Важная ремарка: не в каждой игре удалось выставить настройки графики на максимальные. И всё же, если судить по картинке, то качество изображения вполне комфортное, а значит GeForce GTX 1080 Ti успешно справляется со своими задачами. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Важно понимать, что перед нами видеокарта, выпущенная 8 лет назад. Это слишком много даже для флагмана, ведь жизненный цикл видеокарт обычно не превышает 6 лет. В данном случае перед нами чрезвычайно удачный флагман, но порой даже продавец не знает, в каких сценариях GeForce GTX 1080 Ti работала последние 5 лет. Не исключено, что видеокарта копала криптовалюту на ферме в режиме 24/7. Любая электроника после такого начинает деградировать, а высокие температуры ускоряют этот негативный процесс. Даже если видеокарта находилась в игровом ПК, то её владелец мог не знать простейших правил эксплуатации. Корпус мог иметь плохую вентиляцию, а геймер никогда не чистить системник от пыли.

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Вполне возможно, что GeForce GTX 1080 Ti годами пребывала в идеальных условиях, когда заботливая рука любителя видеоигр каждые 6 месяцев проводила профилактику. Вот только этого потенциальный покупатель никогда не узнает. Приобретать подержанную видеокарту на ЯндексМаркете вполне безопасно, поскольку вы имеете дело с частным предпринимателем. Обычно у этого человека кроме GeForce GTX 1080 Ti есть десятки других товаров, а значит обманывать вас никто не станет. Но это не повод бежать в магазин за старым флагманом, ведь Radeon RX 6600 ничем не хуже. Видеокарта AMD может и имеет меньше памяти и не отличается легендарным прошлым, но прекрасно справляется с участвовавшими в тесте играми. Обратите внимание на цены. Сильно подержанная GeForce GTX 1080 Ti стоит столько же, как и совершенно новая Radeon RX 6600, а в итоге мы не видим ни одного повода для выбора в сторону старого флагмана. Продавцы прекрасно осведомлены о реальной производительности каждой видеокарты, ну а быстродействие уже давно выпущенных графических чипов протестировано многократно.

Выводы вполне логичны, ведь видеокарта с официальной гарантией, которая при этом почти не уступает сильно подержанной, намного выгоднее с точки зрения инвестиций. Гарантия позволяет не волноваться о последствиях, ведь магазин берёт на себя всю ответственность. Нужно признать, что 25 тысяч рублей – это не самая большая потеря, но многим геймерам даже такая сумма кажется заметной для бюджета. Иронизировать не эту тему нет никакого смысла, ну а мы посмотрим на альтернативы. Увы, но более быстрые видеокарты намного дороже. К примеру, за Radeon RX 7600 просят 33 500, что на целых 7 тысяч больше, чем пришлось бы заплатить за Radeon RX 6600. Разница между видеокартами в быстродействии небольшая, а значит Radeon RX 7600 не позволит вам комфортно играть в разрешении 2К. Для этого понадобится использование технологий масштабирования. Даже сегодня подобные алгоритмы вызывают у многих геймеров негативную реакцию и пока не стали массовыми. У NVIDIA есть GeForce RTX 4060, но и здесь цена не самая приятная. Эксперты констатируют, что с момента релиза почти 3 года назад настольная графика прошлого поколения всё ещё продаётся по рекомендованным ценам.

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Это удивительно, ведь ничего подобного раньше не было. Видеокарты спустя год после старта продаж дешевели, а перед релизом следующего поколения теряли 30-50% стоимости. Даже в США встретить GeForce RTX 4060 дешевле 300 долларов проблематично, а всё это оказывает давление на геймеров. Эту видеокарту сложно назвать хорошей и быстрой, ведь на высоких настройках графики она не вытягивает все новинки даже в 1080р, ну а ситуация не становится лучше. Требования растут, а любителям видеоигр остаётся только использовать технологии масштабирования, оплачивая и без того не самые маленькие аппетиты производителей видеокарт. В качестве примера того, насколько высокими цены остаются на старые видеокарты, можно привести Radeon RX 5700 XT. Она примерно равна по своим скоростным качествам GeForce GTX 1080 Ti и с доставкой из-за рубежа и оплатой небольшой пошлины будет стоить около 20 тысяч рублей. В случае, если есть желание подождать, но нет возможности заплатить 26 тысяч за Radeon RX 6600, то Radeon RX 5700 XT действительно может стать хорошим решением. Учитывайте, что такая видеокарта также могла стать жертвой майнеров, а значит вы получаете не только скидку, но и значительные риски. Если бы рынок видеокарт не находился бы в состоянии перманентного дефицита, то Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti стоили бы дешевле, но нехватка предложений толкает цены вверх даже на подержанные решения.

Ну и давайте коснёмся темы, которая до сих пор вызывает у геймеров противоречивые эмоции. Указанный выше блогер решил выяснить, станут ли игры работать быстрее, если вместо 16 Гб оперативной памяти установить целых 32 Гб. Среди профессионалов, смотрящих на новичков с заметным презрением, принято считать, что современные игровой компьютер должен комплектоваться 32 Гб ОЗУ. На самом деле многие производители ноутбуков и сборщики готовых ПК идут на крайности, предлагая 64 Гб оперативной памяти, но тесты доказывают, что столько рядовому геймеру не требуется. Обратите внимание на видео в конце материала. Как выяснилось, система с 32 Гб ОЗУ оказывается быстрее на 1-2 кадра в секунду, что даёт около 2% буста. Нет заметной разницы и по показателю 1% Low fps. Многие эксперты считают именно эту характеристику ключевой, поскольку она влияет на минимальное количество кадров на дисплее, демонстрируя способность комплектующих работать стабильно. При этом за 32 Гб ОЗУ просят 11 тысяч рублей, тогда как две линейки по 8 Гб обойдутся вам на 5 тысяч дешевле.

И вот здесь самое время задуматься о пользе экономии. Если вы купите 16 Гб DDR5 производства Kingston, то куда направить высвободившиеся 5 тысяч? Увы, но такой скромной суммы не хватит для приобретения более мощной видеокарты. Разница между бюджетными и мощными процессорами стартует с 15-20 тысяч, а в итоге экономия кажется неоправданной. Причина в том, что автор теста использовал близкий к идеальному сценарий. Он запускал игры и только игры. В Stalker 2 система сжигает немногим больше 15 Гб, ну а что произойдёт, если открыть несколько вкладок браузера? Запуск дополнительного ПО тут же приведёт к потерям производительности, ну а мы с вами знаем, что требования к играм продолжат расти. Таким образом мы приходим к выводу, что не все тесты раскрывают проблему всесторонне. Оперативная память стоит недорого, а попытки сэкономить приведут к самым неприятным последствиям. Экономия на видеокарте часто оправдана. Так, вы можете даже с Radeon RX 6600 получать стабильные 60 кадров в секунду на высоких настройках графики, если активируете технологию масштабирования. Технологии, позволяющей экономить количество используемой оперативной памяти, не существует. Лучшее, что можно сделать – это снизить настройки графики. Но в этом случае пострадает картинка, а также ваше зрение. На этом всё. Экономьте разумно, ведь не все предложения позволяют получать максимум от инвестиций.

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