Почему деньги почти не оказывают влияния на длительность жизни, и что не так с миллионерами в США

Продолжительность жизни – это не просто цифра в паспорте. Это зеркало того, как мы живём, чем дышим, что едим и какой образ жизни ведём. И если сравнивать, как долго живут люди в разных уголках Земли, картина получается удивительно неравномерная. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в мире составляет около 73 лет. Но в отдельных странах эта цифра заметно выше. Лидирует Япония, где продолжительность жизни достигает 85 лет. Это также один из мировых лидеров по числу долгожителей. Только представьте: в Японии более 90 000 человек старше 100 лет. Ну а поскольку без суровой статистики никуда, то приходится признать, что подавляющее большинство из этого числа составляют женщины. Согласно данным переписей населения, Италия (особенно Сардиния), Греция (остров Икария), Коста-Рика (район Никоя), США (город Лома-Линда, Калифорния) и Окинава в Японии входят в так называемые голубые зоны. Это регионы, люди в которых живут намного дольше указанных выше средних показателей. В этих местах много супердолгожителей. Это люди, перешагнувшие рубеж 110 лет. По официальным данным, таких в мире сегодня немногим меньше 1000 человек.

Многие эксперты пишут, что всё дело в экологии. Якобы правильное питание, единение с природой и отказ от городского быта позволяет людям жить дольше. На поверку выясняется, что подобные заявления не соответствуют действительности. 100 лет назад проблем с экологией не было, но в начале 20-го века средняя продолжительность жизни на нашей планете с трудом достигала 40 лет. Особенно высокими были показатели детской смертности, а массовые эпидемии буквально выкашивали целые регионы. Приводятся следующие цифры: в 1900 году в США средняя продолжительность жизни составляла 47 лет. В это же время в России показатель не превышал 38 лет, и только после Второй мировой он начал стремительно увеличиваться. Если заглянуть ещё дальше, то можно выяснить, что в начале 19-го века средняя продолжительность жизни в зависимости от региона варьировалась от 25 до 40 лет. Причины всё те же: болезни, войны, отсутствие медицины, тяжёлый физический труд и плохое питание.

Таким образом, можно констатировать, что природа, может, и оказывает положительное влияние на продолжительность жизни, но точно не является определяющим фактором. Давайте перейдём к рекордам. Жанна Кальман из Франции официально самый пожилой человек за всю историю. Она умерла в возрасте 122 лет и 164 дней. В России, по официальным данным, самое большое число людей, перешагнувших рубеж 100 лет, проживает в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Там много долгожителей, несмотря на непростые условия. В Норвегии, Швейцарии и Исландии средняя жизнь длится 82-83 года, несмотря на холодный климат. Местные жители уверены, что причина в правильном питании, высоком уровне медицины и социальной защищённости. Ну а для сравнения в африканских странах, таких как Чад или Нигер, этот показатель до сих пор составляет около 55 лет. Основные причины кроются в чрезвычайно высоком уровне бедности, отсутствии доступа к медицине и чистой воде. Наиболее достоверные данные доказывают, что большая часть долгожителей не посещала спортзал, но при этом много двигалась в повседневном быту. Употребляла в пищу меньше мяса, предпочитая овощи, бобовые и рыбу. Также такие люди проживают в окружении семьи и друзей и никуда не спешат, получая минимум стресса. Может показаться, что секрет долгой жизни найден, но новые исследования опровергают немалую часть наших знаний о природе длительной продолжительности жизни.

В рамках большого международного исследования удалось установить, что даже самые обеспеченные американцы живут меньше, чем их богатые европейские сверстники. Что любопытно, довольно часто обычные работяги из Европы живут дольше состоятельных американцев. Исследование, охватившее более 70 тысяч человек в возрасте от 50 до 85 лет с 2010 по 2022 год, пришло к следующим выводам. Прежде всего, наличие финансовой подушки действительно обеспечивает более длительную жизнь, но в США этот эффект куда слабее, чем в Европе. Особенно тревожно то, что разрыв между самыми богатыми и самыми бедными американцами в вопросе выживаемости один из самых значительных среди развитых стран. Вот только даже те, кто находится на вершине финансовой пирамиды в США, не могут почувствовать себя в безопасности. Исследователи проанализировали данные о смертности, разделив участников по уровню благосостояния на четыре группы: от самых бедных до самых состоятельных. И сравнили их между США и Европой. Картина оказалась довольно удручающей для Америки: представители всех четырёх групп в США умирали чаще, чем их европейские сверстники с аналогичным уровнем дохода.

Самое удивительное, что в странах, где, казалось бы, социальные проблемы не редкость (Германия, Франция, Нидерланды), даже самые бедные группы населения показали лучшую выживаемость, чем американские богачи. Экономист из Университета Брауна Ирен Папаниколас подчёркивает, что даже богатство не способно оградить американцев от системных проблем. Это сложности с доступом к здравоохранению, постоянный стресс, плохое питание и экологические угрозы. В среднем в Европе (особенно в Северной и Западной её частях) уровень смертности был на 40% ниже по сравнению с США для всех групп населения. Это говорит не только о преимуществах социального государства, но и о том, насколько глубоко укоренились проблемы в американской системе. Аналитики полагают, что продолжительность жизни зависит не только от того, насколько вы богаты. Она также зависит от того, как ваше благосостояние соотносится с уровнем жизни других людей в вашей стране, а также с тем, как организована система поддержки и здравоохранения. Всё это наводит на простой, но важный вывод: богатство само по себе не гарантирует долгую жизнь. Важна не только сумма на вашем банковском счету, но и социальная среда, уровень неравенства, доступность медицинской помощи и то, как устроена система защиты самых уязвимых. Если США действительно хотят продвинуться в вопросе общественного здоровья, им придётся смотреть не только на индивидуальные привычки миллионеров, но и на глубинные системные различия.