Существует множество барьеров, стоящих на пути реализации плана Трампа

Торговая война со всем миром стала новой реальностью, в которой крупным компаниям нужно в первую очередь выжить. Трамп уже давно рассказывал о желании оздоровить экономику США, но мало кто ожидал таких агрессивных действий. Вполне возможно, что попытка договориться с крупными производителями по всему миру через пару лет не стала бы таким шоком. К введению пошлин успели бы подготовиться, но в данном случае мы наблюдаем стремительное падение рыночных показателей. Утром 7 апреля лихорадит азиатский сегмент, но совсем скоро волна дойдёт до Европы, а там и до Америки. Ключевые показатели уже просели на 6.5 триллиона долларов, но аналитики уверены, что это только начало. Следующие несколько лет для США станут настоящим вызовом, ну а красивые слова из Белого дома явно не соответствуют реальности. Трамп обещает, что совсем скоро дела пойдут на лад, но президент явно лукавит. Даже если крупные производители бросятся строить заводы в Америке, то процесс займёт несколько лет. Но это с условием, что страны по всему миру согласятся увеличить дань в адрес дядюшки Сэма.

Сегодня ничего подобного не происходит, поскольку даже ключевые союзники готовятся к ответным пошлинам. И вот здесь и начинаются проблемы, ведь аналитики уверены, что первый удар придётся по американским производителям. Особенно уязвимы компании, занимающиеся выпуском электроники. Значительная часть производств сосредоточена в Китае, тогда как другая расположена во Вьетнаме и других азиатских странах. Именно этот регион столкнулся с рекордными пошлинами, а альтернатив у американских компаний просто нет. Очевидно, что Трамп попытается заставить местные компании взять на себя повышенные обязательства. Эксперты по всему миру уже давно высказывают мнение на эту тему, указывая на неверные оценки со стороны Вашингтона. Прежде всего отмечается, что в США просто нет достаточного количества квалифицированной рабочей силы. Заводы могут построить азиаты, но работать на них придётся местным жителям. Инженеров критически не хватает, ну а на подготовку таких кадров обычно уходит 5-10 лет в зависимости от занимаемой должности. Если учитывать, что только окончивший учебное заведение человек нуждается в реальном опыте, то готовиться к возврату производства в США нужно было 10 лет назад. Окружение Трапа на эту тему делает пространные заявления, уходя от ответа и стараясь не акцентировать внимание на краеугольных камнях новых реформ.

Как уже было сказано выше, под ударом десятки крупных американских компаний, особое место среди которых занимает Apple. Несмотря на попытки яблочной компании снизить зависимость доходов от продажи электроники, только смартфоны генерируют порядка 60% доходов. Ещё часть приходится на планшеты, ноутбуки, компьютеры и другие гаджеты, а в итоге американская компания сильно зависит от логистических цепочек и столкнётся с мощнейшим ударом за всю историю своего существования. Аналитики пишут, что деньги у Apple есть, о чём прекрасно знает Трамп. Президент намерен залезть в карманы к миллиардерам, вынудив их инвестировать в экономику. На счетах яблочной компании находятся сотни миллиардов долларов, в которых так остро нуждается экономика. И вот здесь мы видим конфликт интересов, ведь крупные компании не готовы расставаться с накопленным жирком, предпочитая перекладывать трудности на конечного потребителя. Эксперты полагают, что на этот раз перед Apple стоит чрезвычайно трудная задача. Так, за десятки лет компания выстроила чрезвычайно эффективную цепочку поставок, охватывающую Китай, Вьетнам и Индию.

Эти регионы не только обеспечивают производство миллионов единиц готовой продукции, но и позволяют экономить. Здесь всё просто, ведь рабочие на заводах в Индии и Вьетнаме получают в 5-10 раз меньше, чем сотрудники на предприятиях в США. Ну а если учитывать, что власти указанных выше стран десятилетиями готовили специалистов, то недостатка квалифицированной рабочей силы там не наблюдается. На место одного уволенного жителя Вьетнама готовы прийти десять или больше человек, тогда как в Америке всё с точностью до наоборот. Если учитывать, что использование более низких затрат на рабочую силу – это критически важно для маржинальной прибыли, то заявления Тима Кука приобретают другую окраску. Аналитики уверены, никакой Трамп не заставит Apple перенести производство iPhone на американскую землю. Вот только новые экономические реалии не позволят яблочной компании остаться в стороне. Если оставить всё как есть, переложив бремя ответственности на потребителей, то в краткосрочной перспективе ожидается стремительно подорожания смартфонов. Согласно предварительным оценкам, iPhone может стоить от 3500 долларов, ну а это делает его недоступным для большинства американцев. Даже текущая цена в 1500 долларов за флагманскую модель вызывает бурные дискуссии, ну а 3500 – это уже чересчур.

На фоне этого любопытное заявление сделал журналист Bloomberg Марк Гурман. По его мнению, не существует такой Вселенной, в которой Apple перенесёт производство iPhone в США. Он напомнил, что несмотря на заявление Apple о колоссальных инвестициях в американскую экономику в размере 500 миллиардов долларов за четыре года, руководство яблочной компании не говорит о конкретных шагах по переносу производства из Вьетнама и Индии. Но и это ещё не всё, ведь в год Apple выпускает просто невероятное количество мобильных телефонов. Для этого нужны не только заводы, специалисты и нужное количество запчастей, но и совершенно иной менталитет. Так, жители указанных выше регионов готовы стоять за станком двенадцать часов подряд, выполняя всё это за мизерную заработную плату. В то же время американцы не станут работать больше восьми часов и потребуют оплачиваемый отпуск, много выходных и тому подобные излишества. Придётся серьёзно расширять штат, ну а это дополнительные издержки. Если оглядываться на опыт TSMC, которая уже перенесла производство в США, то можно сделать несколько любопытных выводов. Так, завод в Аризоне был готов давно, но найти нужное количество специалистов в Америке не удалось. Даже те, что подписали контракт, начали жаловаться на сложные условия труда и увольняться, не выдерживая двенадцатичасовую смену у станка.

Но даже если Apple начнёт двигаться в форматере политики Трампа, то это обернётся гигантскими потерями. Производственные мощности упадут, а цены на устройства пойдут вверх. Что любопытно, яблочная компания имеет локальное производство Mac Pro в Техасе, но там выпускают небольшие объёмы, а завод несёт исключительно имиджевую составляющую. Для понимания проблемы достаточно вспомнить, что перед запуском производства актуальной серии iPhone 16 компания Foxconn наняла 50 000 новых сотрудников в Китае, предложив каждому из них бонус в 1050 долларов за готовность стоять у станка нужное количество времени с минимальным количеством выходных. В США таким бонусом новых сотрудников не заманить, а аналитики только пытаются оценить масштабы стоящих перед Тимом Куком проблем. Перечислять мнения экспертов можно ещё долго, но суть заключается в том, что перед аналогичным выбором стоят и другие компании. К примеру, вся продукция NVIDIA собирается в азиатском регионе, где сосредоточены основные производственные мощности электроники нашей планеты. Строить заводы в США долго и дорого, а Трамп открыто говорит о желании восстановить экономику своей страны за счёт остального мира. Пока такие откровенные заявления встречают непонимание и даже острое отторжение, а совсем скоро мы узнаем, к чему приведёт новая шоковая терапия, ведь уже накопленных на складах запасов электроники хватит не на долго.