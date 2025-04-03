NVIDIA нет смысла делать много видеокарт, ведь продавать графические ускорители намного выгоднее

Многие геймеры заметили, что новое поколение настольной графики стоит намного дороже, чем сулили самые пессимистичные прогнозы. Эксперты уверены, что проблема кроется в дефиците, ведь NVIDIA предпочитает выпускать дорогостоящие графические ускорители, оставляя мало производственных мощностей видеокартам. Спрос на новинки высокий, ну а в результате даже на рынке США конечная цена как минимум на 50% выше рекомендованной. В России переплачивать приходится ровно 100%, но ситуация улучшается слишком медленно. Аналитики отмечают, что спрос на графические ускорители не становится ниже, ну а особенно заметны возрастающие усилия по закупке оборудования со стороны Китая.

Согласно последним данным, за первые три месяца 2025 года китайские технологические гиганты значительно увеличили закупки графических процессоров NVIDIA, несмотря на ограничения со стороны США. По данным агентства Reuters, компании ByteDance, Alibaba Group и Tencent Holdings в первом квартале текущего года приобрели серверные чипы американской компании H20 на сумму не менее 16 миллиардов долларов. Эти графические ускорители стали ключевыми для развития искусственного интеллекта в Китае после введения экспортных ограничений со стороны США, запрещающих поставки более мощных продуктов (A100 и H100). Одной из главных причин такого бума является увеличение потребности в вычислительных мощностях для разработки передовых моделей искусственного интеллекта. В частности, китайский стартап DeepSeek, созданный хедж-фондом High-Flyer, активно развивает технологии AGI (искусственного общего интеллекта). До введения санкций США High-Flyer инвестировал значительные ресурсы в создание двух суперкомпьютерных кластеров на базе процессоров NVIDIA A100. Сегодня для расширения инфраструктуры компания вынуждена использовать альтернативные решения, включая H20.

Кроме того, китайские компании заранее увеличивают закупки графических процессоров из-за опасений возможного дефицита. Так, один из крупнейших производителей серверов в Китае, H3C, уже выразил беспокойство, поскольку не смог получить необходимое количество GPU для своих клиентов. Это говорит о том, что конкуренция за доступные графические ускорители H20 продолжает усиливаться. По итогам 2025 финансового года, завершившегося 28 января 2025 года, NVIDIA получила 17.11 миллиарда долларов выручки из Китая и Гонконга. При этом за квартал удавалось выручить 16 миллиардов. Для сравнения, в прошлом финансовом году компания в среднем зарабатывала около 4.27 миллиарда долларов в квартал, продавая графические процессоры китайским клиентам. Таким образом, в первом квартале 2025 года объем закупок китайскими компаниями процессоров H20 оказался в четыре раза выше, чем среднеквартальный показатель 2024 года.

Сравнение с аналогичным периодом 2024 года также подтверждает взрывной рост закупок. По оценкам аналитиков, в первом квартале 2024 года NVIDIA поставила в Китай графических процессоров примерно на 2.4-2.5 миллиарда долларов. Это означает, что в первом квартале 2025 года китайские технологические компании увеличили объём закупок более чем в шесть раз. Отмечается, что одним из наиболее эффективных способов обхода американских санкций стал рост поставок продукции NVIDIA в Сингапур. За 2025 финансовый год объём продаж компании в этом регионе увеличился более чем в 10 раз по сравнению с 2023 годом. В цифрах: с 2.288 миллиарда долларов до 23.684 миллиарда долларов. По мнению экспертов, значительная часть этих GPU могла быть переправлена в Китай в обход американских экспортных ограничений. Судя по всему, указанные выше цифры дают не самую точную оценку, так как в реальности в Китай могло уйти продукции на более чем 20 миллиардов долларов.

На этом фоне заметно, что крупные китайские технологические корпорации продолжают наращивать инвестиции в искусственный интеллект. ByteDance, например, запланировала в 2025 году капиталовложения в размере 150 миллиардов юаней (около 20.64 миллиарда долларов), значительная часть которых будет направлена на развитие вычислительных мощностей, отвечающих за обучение нейросетей. Несмотря на экспортные ограничения и потенциальные проблемы с поставками, китайские компании демонстрируют стремление к технологическому суверенитету. Мы видим, что компании готовы инвестировать рекордные суммы в закупку оборудования, развитие искусственного интеллекта и создание альтернативных суперкомпьютерных кластеров. Особенно важно, что в Китае существует и собственное производство. Графические ускорители Huawei по некоторым характеристикам даже лучше аналогов NVIDIA, ну а всё это выпускается в количестве миллионов единиц.