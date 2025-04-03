Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Несмотря на санкции китайские компании увеличили закупку графических ускорителей NVIDIA в 4-6 раз
NVIDIA нет смысла делать много видеокарт, ведь продавать графические ускорители намного выгоднее

Многие геймеры заметили, что новое поколение настольной графики стоит намного дороже, чем сулили самые пессимистичные прогнозы. Эксперты уверены, что проблема кроется в дефиците, ведь NVIDIA предпочитает выпускать дорогостоящие графические ускорители, оставляя мало производственных мощностей видеокартам. Спрос на новинки высокий, ну а в результате даже на рынке США конечная цена как минимум на 50% выше рекомендованной. В России переплачивать приходится ровно 100%, но ситуация улучшается слишком медленно. Аналитики отмечают, что спрос на графические ускорители не становится ниже, ну а особенно заметны возрастающие усилия по закупке оборудования со стороны Китая. 

Согласно последним данным, за первые три месяца 2025 года китайские технологические гиганты значительно увеличили закупки графических процессоров NVIDIA, несмотря на ограничения со стороны США. По данным агентства Reuters, компании ByteDance, Alibaba Group и Tencent Holdings в первом квартале текущего года приобрели серверные чипы американской компании H20 на сумму не менее 16 миллиардов долларов. Эти графические ускорители стали ключевыми для развития искусственного интеллекта в Китае после введения экспортных ограничений со стороны США, запрещающих поставки более мощных продуктов (A100 и H100). Одной из главных причин такого бума является увеличение потребности в вычислительных мощностях для разработки передовых моделей искусственного интеллекта. В частности, китайский стартап DeepSeek, созданный хедж-фондом High-Flyer, активно развивает технологии AGI (искусственного общего интеллекта). До введения санкций США High-Flyer инвестировал значительные ресурсы в создание двух суперкомпьютерных кластеров на базе процессоров NVIDIA A100. Сегодня для расширения инфраструктуры компания вынуждена использовать альтернативные решения, включая H20. 

Кроме того, китайские компании заранее увеличивают закупки графических процессоров из-за опасений возможного дефицита. Так, один из крупнейших производителей серверов в Китае, H3C, уже выразил беспокойство, поскольку не смог получить необходимое количество GPU для своих клиентов. Это говорит о том, что конкуренция за доступные графические ускорители H20 продолжает усиливаться. По итогам 2025 финансового года, завершившегося 28 января 2025 года, NVIDIA получила 17.11 миллиарда долларов выручки из Китая и Гонконга. При этом за квартал удавалось выручить 16 миллиардов. Для сравнения, в прошлом финансовом году компания в среднем зарабатывала около 4.27 миллиарда долларов в квартал, продавая графические процессоры китайским клиентам. Таким образом, в первом квартале 2025 года объем закупок китайскими компаниями процессоров H20 оказался в четыре раза выше, чем среднеквартальный показатель 2024 года.

Сравнение с аналогичным периодом 2024 года также подтверждает взрывной рост закупок. По оценкам аналитиков, в первом квартале 2024 года NVIDIA поставила в Китай графических процессоров примерно на 2.4-2.5 миллиарда долларов. Это означает, что в первом квартале 2025 года китайские технологические компании увеличили объём закупок более чем в шесть раз. Отмечается, что одним из наиболее эффективных способов обхода американских санкций стал рост поставок продукции NVIDIA в Сингапур. За 2025 финансовый год объём продаж компании в этом регионе увеличился более чем в 10 раз по сравнению с 2023 годом. В цифрах: с 2.288 миллиарда долларов до 23.684 миллиарда долларов. По мнению экспертов, значительная часть этих GPU могла быть переправлена в Китай в обход американских экспортных ограничений. Судя по всему, указанные выше цифры дают не самую точную оценку, так как в реальности в Китай могло уйти продукции на более чем 20 миллиардов долларов. 

На этом фоне заметно, что крупные китайские технологические корпорации продолжают наращивать инвестиции в искусственный интеллект. ByteDance, например, запланировала в 2025 году капиталовложения в размере 150 миллиардов юаней (около 20.64 миллиарда долларов), значительная часть которых будет направлена на развитие вычислительных мощностей, отвечающих за обучение нейросетей. Несмотря на экспортные ограничения и потенциальные проблемы с поставками, китайские компании демонстрируют стремление к технологическому суверенитету. Мы видим, что компании готовы инвестировать рекордные суммы в закупку оборудования, развитие искусственного интеллекта и создание альтернативных суперкомпьютерных кластеров. Особенно важно, что в Китае существует и собственное производство. Графические ускорители Huawei по некоторым характеристикам даже лучше аналогов NVIDIA, ну а всё это выпускается в количестве миллионов единиц. 

#nvidia #видеокарты
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
1
Samsung не сдержала обещание по бета-обновлению One UI 7 для Galaxy A55
3
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
1
Обновление OxygenOS для OnePlus 13 улучшило безопасность, но спровоцировало новые жалобы
+
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
10
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы по цене 30 тысяч долларов за пластину
4
Nintendo Switch 2 имеет лучшую совместимость и немного дороже предыдущего поколения
1
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Loongson представила первый отечественный сервер, не использующий зарубежные компоненты
5
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Обнаружена GeForce RTX 5090 с повышенным на 9% числом ROP
4
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
В России хотят запретить движение электросамокатов по тротуарам
9
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
Бербок: Будущая сделка по ресурсам между США и Украиной должна соответствовать законам ЕС
4
OnePlus выпустила глобальное обновление для смартфона OnePlus 12
+
20 лет наблюдений "Хаббла" позволили ученым детально изучить атмосферу Урана
2

Популярные статьи

Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
65
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
70
"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
1
На что способна мобильная Nvidia RTX 5080 в новом игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
3
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
185
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
49
Большая подборка красивых и дешевых скинов для Counter Strike 2 — от двух до двухсот рублей
11
Путевые заметки о странствиях Эйвор в Англии. Советы по Assassin's Creed Valhalla
3
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
+

Сейчас обсуждают

Alex-IT
10:48
Польза есть, та же Япония долгое время была отсталой сельскохозяйственной страной, как и Китай. А сейчас, пока многие страны деградируют, можно вполне реально усилиться.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Alex-IT
10:46
Заниматься надо, иначе будет эффект снежного кома. Отставание в одной области повлечёт за собой отставание в других.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Alex-IT
10:45
Интересная точка зрения. Определённая польза от литографа наверняка есть, но насколько она перекрывает потребности сказать действительно сложно.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Женя Безфамильный
10:44
Задроты кидают друг в друга говном,это так мило
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
Chesh
10:43
Поддержу эту мысль. Пришло время доступных карт 30хх на вторичке. К примеру 3080х хватит на пару лет с запасом
11 надежных видеокарт с Авито для экономных игроков, которые не страшно покупать в 2025 году
Alex-IT
10:43
Затем, что санкции позволяют отнять поставки всего, что не производишь сам. А на всё покупное нужны запчасти и расходники, иначе оно долго не проработает.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Gamandril
10:43
Интел сделали поддержку CU-DIMM, но воспользоваться преимуществами невозможно без понимания того как можно заставить память работать быстрее. С задержкой в 75 наносекунд никакая частота не спасет, ког...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
typym6ek
10:26
Я бы сказал мягко говоря, они попутали конкретно с такой ценой. Но хомяки схавают и попросят ещё.
Mario Kart World на новой Nintendo Switch 2 обойдется в $90
Гришаня Ватуткин
10:26
4к в 32дюймах? На 240 герц играть 100 ФПС? То есть по диагонали отстой, а по герцовке избыточен. Отличные деньги на ветер.
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
inchaos75
10:03
Какая же тут дыра? Такой доступ в любом случае только админам домена будет доступен или другой специальной группе. Вы еще скажите что удаленное управление серверами HP, Dell, IBM напрямую даже до запу...
Microsoft тестирует новую функцию Quick Machine Recovery для Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем