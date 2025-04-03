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Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит

Продажи новой консоли Nintendo стартуют в начале лета
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Nintendo Switch стала самой продаваемой игровой консолью за всю историю существования рынка развлечений. Согласно официальным данным, приставка разошлась тиражом более 150 миллионов единиц, но снимать с производства её пока не будут. Это значит, что нас ждут новые рекорды, на фоне которых конкуренты окажутся в проигрышном положении. Ну а поскольку жизненный цикл приставки уже подходит к своему логическому завершению, то самое время выпустить более мощное устройство. Различных утечек и слухов о Switch 2 было много, но вчера представители японской корпорации дали ответы на многие интересующие фанатов вопросы. Давайте краткой пройдёмся по характеристикам, ведь сегодня у нас есть полный набор технических данных Switch 2. 

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Прежде всего мы видим, что Nintendo не стала накачивать приставку дорогими технологиями. Размер экрана портативной версии стал больше и достигает 7.9 дюйма, но при этом разрешение равно 1080р. Если изучить карманные игровые приставки, работающие на Windows, то можно заметить, что разрешение там равно 2К, а качество экрана ощутимо выше. Nintendo отказалась от OLED, но обещает полноценную поддержку HDR с частотой 120 Гц. О трассировке лучей ничего сказано не было, а значит эта технология останется за бортом. Причина в используемом процессоре и недостаточно мощном графическом чипе производства NVIDIA. Точные характеристики не разглашаются, но ранее представители японской компании уже заявляли, что не готовы интегрировать технологии, которые не предлагают ничего прорывного, но обходятся конечному потребителю слишком дорого. Пожалуй, трассировка лучей прекрасно иллюстрирует проблему современных игр. Всё просто, ведь заметить эффект от волшебных лучей бывает непросто, но нагрузка на оборудование сильно возрастает, снижая фрамрейт в 2 раза. 

Switch 2 просто не потянет RTX-ON, ну а со временем мы узнаем, что за чип находится внутри приставки. При подключении полноценной док-станции можно рассчитывать на 60 кадров в секунду во всех играх даже в разрешении 4К, ну а это хорошая новость для геймеров. Многие уже ранее вышедшие тайтлы получат поддержку HDR, а со временем число таких игр станет выше. Что любопытно, некоторые игры из коробки будут предлагать 120 кадров в секунду в 1080р при подключении к док-станции. В портативном режиме для получения такого же количества fps придётся переключиться в 720р. Заявлена полная совместимость с играми, выпущенными под Switch, ну а это действительно хорошая новость. Немалый интерес вызывают контроллеры, получившие название Joy-Con 2. Они получат режим мыши, но только в тех играх, где это предусмотрено разработчиками. Встроенная память увеличится до 256 Гб, тогда как базовая Switch предлагает только 32 Гб. Значительный прорыв совершили и карты памяти, ведь теперь в приставку можно будет установить внушительные 2 Тб, куда поместятся сотни актуальных новинок. Заявлена поддержка формата microSD Express, а вот старые карты памяти от Switch (без приставки Express) уже не подойдут. Консоль поддерживает также самый актуальный беспроводной стандарт WiFi 6 и получила два слота USB Type-С. За длительную автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5220 мАч, но пока неясно, сколько времени бесперебойной работы он обеспечит. Разработчики полагают, что не меньше двух часов, но многое будет зависеть от игр, ведь в некоторых сценариях удастся продержаться не меньше шести часов.

Судя про всему, попытки умерить аппетит нового процессора не увенчались успехом. Для сравнения, Switch может без проблем работать пять часов, а во многих играх автономность актуальной консоли доходит до девяти часов. Но куда важнее тот факт, что быстрой зарядки приставка не получит. Полная зарядка займёт около трёх часов, ну а это слишком долго даже для бюджетных устройств. Например, если сравнивать со смартфонами, то там аналогичные батарейки заряжаются в разы быстрее. Например, если поддерживается не самая прорывная зарядка мощностью 67 Вт, то потребуется всего 45 минут. Откровенно бюджетная зарядка мощностью 33 Вт справляется за 70 минут, тогда как около двух часов потребуется владельцам сильно устаревшей зарядки мощностью 12 Вт. Похоже, Switch 2 похвастать нечем, ну а у геймеров просто не будет выбора. Разработчики постарались максимально сэкономить на сопутствующих технологиям, исключая те, что позволят удешевить консоль. Nintendo заявила, что приём заказов начнётся через несколько дней, но отгрузка приставок начнётся в начале лета. Если точнее – 5 июня, ведь именно на этот день намечен официальный мировой релиз. 

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Было сказано, что Switch 2 получит русифицированный интерфейс, но в данном случае нет ничего удивительного. Разработчики хотят охватить как можно больше потенциальных потребителей, ну а добавление ещё одного языка не отнимает слишком много ресурсов. А вот за перевод игр отвечают создатели видеоигр. Если учитывать, что многие из них ушли из РФ ещё в 2022 году, то заметных подвижек на этом направлении ждать не приходится. Аналитики полагают, что Switch 2 появится на российском рынке почти одновременно с остальным миром, называя приблизительную стоимость консоли. Важно учитывать, что конечная цена во многом будет зависеть от способности Nintendo удовлетворить спрос фанатов. Ожидается, что к концу 2025 будет поставлено около 15 миллионов приставок. Хватит ли этого геймерам по всему миру, покажет время. Если не будет дефицита, то в России за Switch 2 можно будет купить за 60-65 тысяч рублей. На первый взгляд сумма кажется завышенной, но главная причина здесь в высокой стартовой стоимости. На американском рынке за новинку будет просить 449 долларов, тогда как в Европу она приедет с наценкой в 50 долларов (с учётом перевода с европейской валюты из 470 евро). Прибавьте сюда налоги, таможенные взносы и прочие составляющие, и вы получите указанные выше 60 тысяч рублей. Предполагается, что официальная розница начнёт торговлю Switch 2 примерно 9 июня, ну а крупные площадки уже готовятся к приёму заказов. 

На старте предлагается приобрести консоль в комплекте с Mario Kart World, но в этом случае придётся заплатить на 50 долларов дороже. В Европе такая версия оценивается в 510 евро, ну а инсайдеры пишут, что игры для приставки на этот раз окажутся дорогими. Например, за некоторые новинки придётся отдать 80 долларов, тогда как актуальные версии сегодня оцениваются в 70 долларов. Аналитики уже давно говорят о скором подорожании игр для приставок, поскольку разработка обходится с каждым годом дороже. Как уже было сказано выше, выбора у геймеров всё равно нет. Многие эксперты ожидали, что Switch 2 будет не дороже 400 долларов, но сегодня мы видим, что Nintendo не только намерена компенсировать затраты, но и планирует быстро перейти к извлечению прибыли. Характеристики приставки не впечатляют, ведь сегодня в продаже есть смартфоны, включающие более мощные процессоры, больше памяти и продвинутые дисплеи. Стоимость подобных устройств не превышает 500 долларов, но характеристики там выше, как выше и доступность, ведь всё это можно приобрести здесь и сейчас. Таким образом на стороне Nintendo мощная игровая база, ведь игровые магазины на Android всё ещё не способны составить конкуренцию традиционным консолям. 

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