Мозговой имплант вернул потерявшей голос женщине способность говорить

Технологии, которые ещё вчера казались научной фантастикой, сегодня стремительно переходят в сферу обыденных. Нас окружают умные устройства с продвинутыми алгоритмами на основе ИИ, но на этом разработчики останавливаться на намерены. Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, стремится кардинально изменить взаимодействие человека с технологиями, предлагая импланты, позволяющие передавать сигналы мозга напрямую компьютеру. И хотя первый имплант был успешно вживлён человеку, перед этими устройствами стоят не только огромные перспективы, но и серьёзные вызовы.

Напомним, в январе 2024 года Neuralink совершила прорыв, интегрировав первый беспроводной чип в мозг человека. Этот имплант предназначен для помощи людям с тяжёлыми неврологическими нарушениями, такими как паралич, предоставляя им возможность управлять внешними устройствами с помощью силы мысли. Уже через несколько месяцев компания расширила исследования, приступив к тестированию чипов в сочетании с роботизированными протезами, что открывает новые горизонты для пациентов с ограниченными возможностями.

Подобные разработки вызывают восторг у обывателей, но ставят перед учёными массу сложных вопросов. Прежде всего, это безопасность, поскольку любое вмешательство в головной мозг связано с потенциальными рисками, начиная от возможного отторжения импланта и заканчивая непредсказуемыми побочными эффектами. Долговременные последствия таких чипов пока неизвестны, а значит, их массовое внедрение потребует тщательного мониторинга. Кроме того, на первый план выходят и этические вопросы. Возможность подключения мозга к компьютеру открывает не только перспективы лечения, но и потенциальные угрозы. Эксперты в области нейроэтики предупреждают о рисках вторжения в личное пространство человека. Если технологии дойдут до уровня чтения и даже модификации мыслей, это может привести к серьёзным вопросам о свободе воли и приватности сознания. Нет никаких сомнений, что исследования продолжатся. Сам Маск неоднократно заявлял, что подобные технологии в конечном итоге станут массовыми, позволяя увеличить потенциал мозговой активности человека. Пока это отдалённая перспектива, но всё чаще появляются подтверждения перспективности мозговых имплантов. На этот раз устройство позволило женщине вернуть способность к коммуникации, коренным образом изменив её привычную жизнь.

Около 20 лет назад жительница США в возрасте 30 лет перенесла инсульт, лишившись способности говорить. Она научилась общаться при помощи жестов, но новейшая разработка буквально вернула ей голос. Это стало возможным благодаря технологии интерфейса мозг-компьютер (BCI), которая в режиме реального времени преобразовывает мысли человека в речь. Речь идёт о разработке американских учёных, анализирующей активность мозга с интервалом всего в 80 миллисекунд и преобразующей сигналы в синтезированную версию голоса. В отличие от ранних технологий, которые страдали от значительных задержек, новый метод обеспечивает почти мгновенную передачу мысли в слова. Исследователи отмечают, что способность говорить – нечто, что мы принимаем как должное, пока не сталкиваемся с препятствиями. Например, когда приходится пользоваться переводчиком или слышать задержку собственного голоса через динамик. Но для тех, кто потерял голос из-за болезней или травм, этот навык становится бесценным даром, делая полноценное общение невозможным. Для людей с нарушением речевой функции, вызванным такими заболеваниями, как боковой амиотрофический склероз, или повреждением нервной системы, мозговые импланты, подключённые к интеллектуальному программному обеспечению, могут стать революционным решением.

Как уже отмечалось выше, в последние годы исследования в этой области достигли значительного прогресса, постоянно снижая временной разрыв между мыслью и её переводом в живую речь.

Традиционные методы речевого BCI требуют завершения полного предложения перед его преобразованием в речь, что создаёт задержку и делает общение неестественным. Новый подход учёных из Калифорнийского университета в Беркли и Сан-Франциско устраняет эту проблему. Они смогли снизить задержки до минимума, сделав синтезируемую речь плавной и живой. Особенность метода в том, что он не требует от пользователя имитации речевых движений. В ходе эксперимента 47-летняя участница мысленно проговаривала 100 различных предложений, содержащих около 1000 слов. Искусственная нейронная сеть анализировала активность её сенсомоторной коры, переводя мысли в слова с рекордной скоростью. Дополнительно учёные разработали альтернативный способ общения на основе 50 коротких фраз. Этот подход позволил ускорить процесс распознавания почти вдвое по сравнению с актуальными методиками. Кроме того, разработчики внедрили систему предсказания слов, которая обеспечила непрерывность речи и позволила говорить в восемь раз быстрее, чем раньше.

Ещё одним достижением стало воссоздание естественного голоса участницы. Исследователи использовали записи её речи, сделанные до инсульта, а после на основе этого материала синтезировали индивидуальный голос. Теперь её мысли не только превращаются в слова, но и звучат так, как если бы она говорила сама. Команда исследователей признаёт, что метод пока не идеален, поскольку его точность уступает текстовым BCI-интерфейсам. И всё же, мы говорим о значительном прорыве. Развитие технологий происходит на наших глазах, а уже совсем скоро лишённые способности говорить люди смогут выражать свои мысли без физических барьеров. Ну а одна из целей заключается в усилении потенциала человека. Пожалуй, на это уйдёт больше времени, чем предполагал Илон Маск.