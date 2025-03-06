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Bublik1
Radeon RX 9070 ХТ за 600$ всего на 5% отстаёт от GeForce RTX 5070 Ti, за которую просят 750$
Эксперты уверены, что спрос на Radeon RX 9070 ХТ будет огромный, ведь видеокарта обладает отличным соотношением между ценой и производительностью

Вчера состоялся официальный релиз GeForce RTX 5070. Увы, но чуда не произошло, ведь доступность новой видеокарты NVIDIA оказалась низкой, а цены высокими. Эталонных моделей не завезли, а в результате продавцы начали предлагать слегка разогнанные версии на 100-150 долларов дороже заявленных 550 долларов. Но даже при таком раскладе большую часть GeForce RTX 5070 смели с полок. Причина простая: ранее поступившие в продажу видеокарты были намного дороже и оказались не по карману большему количеству любителей видеоигр. Инсайдеры уверяют, что дефицит продлиться до конца весны, но спасти положение может AMD. Или нет, ведь ответы на эти вопросы мы получим уже совсем скоро. 

Итак, вчера были опубликованы официальные тесты серии Radeon RX 9070. Представлена Radeon RX 9070 ХТ, а также менее скоростная Radeon RX 9070. Характеристики обеих видеокарт вы можете изучить в таблице выше. На самом деле здесь нет ничего интересного, ведь новинки предлагают по 16 Гб немного устаревшей видеопамяти стандарта GDDR6. Так, если в серии GeForce RTX 50 установлена скоростная GDDR7, способная обеспечить внушительные 28 000 Мбит/с, то видеокарты AMD предлагают только 20 000 Мбит/с. NVIDIA монополизировала рынок, поэтому конкурентам приходится несладко. Но всё это мелочи, ведь нас интересуют реальные результаты в играх. Обратимся на сайт TechPowerUp, где вся эта информация структурирована и подана в понятном виде. Как вы уже догадались, в данном материале мы изучим Radeon RX 9070 ХТ, но сегодня также выйдет обзор Radeon RX 9070. Заметим, что заводской разгон, усиленная система охлаждения и другие характеристики не оказывают на конечную производительность заметного влияния. Подобные уловки позволяют производителям зарабатывать больше денег и отчасти снижают температуру графического чипа, а также шум, который генерируют более эффективные кулеры. Именно поэтому модель и производитель той или иной модели в данном случае не имеет никакого значения, а значит мы остановимся на результатах теста. 

Прежде всего мы видим, что Radeon RX 9070 ХТ действительно обеспечивает высокий фрамрейт и слегка уступает GeForce RTX 5070 Ti. Если учитывать, что NVIDIA за свою видеокарту просит 750 долларов, тогда как решение AMD обойдётся от 600 долларов, то победитель здесь очевиден. При этом незначительная разница заметна как в разрешении 2К, так и в 4К. Radeon RX 9070 ХТ заметно быстрее GeForce RTX 4070 Ti SUPER, а также Radeon RX 7900 ХТ. Ну а это приятный сюрприз, ведь инсайдеры ожидали, что новинка окажется медленнее субфлагмана прошлого поколения. Для более полной картины можно обратить внимание на график, где видеокарты обеих компаний актуального поколения сравниваются напрямую. Здесь мы видим, что GeForce RTX 5070 Ti имеет преимущество в большинстве игр, хотя есть сценарии, где на первое место выходит Radeon RX 9070 ХТ. Как уже было сказано выше, видеокарта NVIDIA примерно на 5% быстрее, но получить такой результат можно только путём сложения всех изученных игр. К примеру, если исключить несколько наиболее выгодных для каждой видеокарты позиций, то ситуация кардинально изменится, а в итоге в некоторых тестах Radeon RX 9070 ХТ может выйти на первое место. Точно также не удивительно, что некоторые авторы уверяют, что GeForce RTX 5070 Ti быстрее на 10-15%, а значит многое зависит от тестовой подборки. 

Авторы TechPowerUp стараются протестировать как можно больше игр, ну а наиболее полные результаты мы увидим, когда подтянутся блогеры, не поленившиеся прогнать новинки через 30 и больше актуальных игр. Обзор был бы неполным без изучения трассировки лучей. Судя по результатам, инженеры AMD проделали огромную работу. Отставание от NVIDIA всё ещё заметно, но на этот раз оно не критичное. Radeon RX 9070 ХТ всего на 4% отстаёт от GeForce RTX 4070 Ti SUPER, тогда как GeForce RTX 5070 Ti уходит вперёд на 15%. Если вспомнить, что Radeon RX 7900 ХТ уступала даже GeForce RTX 4070, то хочется как следует похвалить красных за проделанную работу. Тесты наглядно демонстрируют высокий потенциал нового поколения настольной графики AMD. Radeon RX 9070 ХТ слегка отстаёт от GeForce RTX 5070 Ti, но речь идёт о видеокарте из другого ценового сегмента. При прямом сравнении преимущество Radeon RX 9070 ХТ очевидно, ведь за неё просят на целых 150 долларов дешевле. Кроме того, она предлагает 16 Гб видеопамяти, ну а это действительно полезная характеристика, когда речь идёт о разрешении 4К. 

Эксперты называют Radeon RX 9070 ХТ удачной и говорят о высоком потенциале. Что же, последнее слово скажут геймеры, ну а в ближайшие недели мы увидим, сможет ли Лиза Су реализовать поставленные задачи и отбить у Дженсена Хуанга хотя бы небольшую часть рынка настольной графики. Все предпосылки к этому имеются. 

#видеокарты #тесты #geforce rtx 5070 ti #radeon rx 9070 хт
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