Похоже, многое зависит от предпочтений самого человека, ну а цены на наггетсы сильно разнятся от штата к штату

В последнее время интернет переполнен политическими новостями, на фоне которых любая интересная информация теряется из виду. Аналитики указывают на приближение очередного экономического кризиса, связывая опасение с крайне опасной таможенной политикой Трампа. Криптовалюты дешевеют, но есть вечные ценности, которые будут привлекать людей даже спустя много тысяч лет. Речь идёт о вкусной еде. Обозреватель Business Insider решил отправиться в путешествие по Америке, пытаясь понять, где подают самые вкусные наггетсы (или стрипсы) в стране. Нет никаких сомнений, что в России достаточно ресторанов быстрого питания с хорошо прожаренными наггетсами, ну а пока мы разберём, куда же лучше отправиться ценителю данного блюда в США. Дальше прямая речь от автора текста, которая была переведена и оптимизирована для наших читателей.

Whataburger – достойно, но без изюминки. В Остине я попробовал куриные наггетсы от Whataburger. За 6.97 доллара я получил три приличных по размеру кусочка. Курица внутри оказалась сочной, а корочка – золотистой и хорошо прожаренной. И всё же, мне не хватило характерного хруста, который делает наггетсы по-настоящему незабываемыми. В целом – классический вариант без особого «вау»-эффекта. За такие деньги – вполне неплохо, но до идеала далеко.

Cook Out – дёшево, но не сердито. Следующей остановкой стал Cook Out в Южной Каролине. Здесь три куриных кусочка обошлись мне всего в 4.99 доллара. Впечатляющая цена, но вот с качеством не все так однозначно. Панировка была приятной, с хрустом, но мяса внутри оказалось маловато. Перченый вкус панировки добавлял интересных ноток. В целом – хороший бюджетный вариант, но хотелось бы больше самого куриного филе.

Chick-fil-A – классика жанра. За 9.69 доллара я приобрёл три куриных наггетса в Chick-fil-A. Как и ожидалось, здесь мне подали качественный продукт с мягким, нежным мясом. Панировка была хрустящей, но не такой «воздушной», как мне бы хотелось, но в сочетании с фирменным соусом Chick-fil-A вкус раскрылся во всей красе. Без соуса наггетсы были просто хороши, но не поражали воображение.

Popeyes – король хруста. В Popeyes за 16.89 долларов я получил три наггетса с картофелем фри и печеньем. Первое, что бросилось в глаза (и на зуб), – это невероятно хрустящая корочка. Внутри – сочное белое мясо, а в тесте чувствовались специи и лёгкая нотка пахты. Вкусно, но дороговато, учитывая количество еды. Тем не менее именно за текстуру я готов поставить эти наггетсы в верхние строчки рейтинга.

Bojangles – идеальный баланс. Четыре наггетса с картошкой, напитком и печеньем за 12.97 долларов – и это не просто выгодная покупка, но и действительно вкусное блюдо. Панировка оказалась в меру толстой, с лёгкой перчинкой, а мясо – сочным и нежным. Прекрасно сочетались с медово-горчичным соусом, но и без него были отличны. Определённо одни из лучших.

KFC – знакомый вкус с неожиданными нюансами. Четыре наггетсы за 13.04 доллара в KFC порадовали количеством, но не впечатлили текстурой. Панировка держалась крепко, но не давала того характерного хруста, который я люблю. Несмотря на это мясо было нежным, а вкус теста – пикантным и насыщенным. В сочетании с фирменными соусами KFC получилось неплохо, но не дотянуло до победы.

Wingstop – большие, но простые. В Wingstop я попробовал пять наггетсов за 14.99 долларов. Крупные, хорошо прожаренные куски выглядели многообещающе, но вкус оказался довольно посредственным. Панировка сочеталась с перцем, но не давала особого аромата. А вот в сочетании с фирменным ранчо наггетсы стали гораздо интереснее. Хороший выбор для любителей классики.

Zaxby’s – сладковатая неожиданность. Набор из пяти наггетсов, картофеля фри, салата из капусты и тоста за 14.77 долларов удивил меня лёгкой сладостью в панировке. Сами куски были большими и сочными, а соус Zax’s добавил им пикантности. На удивление вкусное сочетание, которое точно стоит попробовать.

Raising Cane’s – абсолютный победитель. Когда я попробовал наггетсы от Raising Cane’s, стало ясно – это чемпион. За 16.59 долларов я получил шесть идеально хрустящих, сочных и толстых наггетсов. В сочетании с фирменным соусом они просто таяли во рту. Сбалансированная панировка, натуральный вкус курицы и безупречная текстура сделали их лучшими в этом рейтинге.

Автор отмечает, что вкусовые предпочтения могут сильно отличаться, а значит вывод всё же не однозначный. И всё же любителям хрустящих наггетсов он советует отправиться в Popeyes. За классикой только в Chick-fil-A, ну а ценителям баланса дорога в Bojangles. В то же время, если нужен идеальный куриный наггетс – ваш путь лежит в Raising Cane’s.