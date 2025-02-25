Несколько десятилетий назад учёные начали предполагать, что некогда поверхность Марса была покрыта водой. На тот момент было сложно понять, где именно располагалась влага и насколько она была распространена. С целью более глубокого изучения данного вопроса на Красную планету отправили несколько роботизированных станций, позволивших пролить свет на события, происходившие миллиарды лет назад. Машины доказали существование древних рек и озёр, определив их глубину и протяжённость. Учёные предположили, что древние водоёмы на Марсе не были глубокими, хотя и встречались по всей планете. Похоже, мы изучили не всё, ведь не так давно подоспели новые доказательства, раскрывающие ландшафт древнего Марса с незнакомой нам стороны.
Согласно более точным показателям, полученным с помощью сложного оборудования, Красная планета когда-то была не просто влажной, а имела полноценные водоёмы: от озёр и рек до целого океана. Согласно исследованию, проведённому международной группой учёных, примерно 4 миллиарда лет назад на Марсе плескались волны настоящего Северного моря, которое получило название Дейтеронил. Геолог Бенджамин Карденас из Университета штата Пенсильвания сравнивает древний Марс с земным пляжным курортом. Он отмечает, что автоматическая станция обнаружила следы волн, ветра и даже песчаных отложений, ну а всё это встречается на обычном песчаном пляже на нашей планете. Исследователь рассказал, что использование георадара (GPR) позволило разглядеть структуры под поверхностью Марса, напоминающие береговую линию и речные дельты. Расположенные под углом 15 градусов отложения говорят о мощных водных потоках, формировавших эти пейзажи на протяжении миллионов лет.
Учёные отмечают, что предыдущие исследования уже намекали на существование береговой линии, но только теперь удалось подтвердить её наличие с помощью глубокого сканирования. Согласно данным, полученным марсоходом Zhurong Китайского национального космического управления (CNSA), под поверхностью Утопийской равнины скрываются слои осадочных пород, аналогичные тем, что встречаются в прибрежных зонах Земли. Хотя у Марса нет спутника, подобного нашей Луне (способного вызывать мощные приливы), исследователи отмечают, что Солнце и атмосферные ветры могли формировать марсианские волны. В древнем океане должны были встречаться сильные приливы, а при наличии ветра на Марсе даже могли существовать высокие волны. Очевидно, что до земных волн и приливов Красной планете было далеко, но даже указанных выше явлений достаточно для создания полноценных пляжей, напоминающих земные курорты.
По мнению исследователей, одна из главных причин трансформации Марса заключается в потере атмосферы. Красная планета изначально обладала магнитным полем, которое защищало её от солнечного ветра, но примерно 4 миллиарда лет назад оно ослабло и исчезло. Без магнитного щита частицы солнечного ветра начали стремительно сдувать атмосферу Марса в космос. Постепенно давление снизилось, а вместе с ним исчезла способность удерживать жидкую воду. С исчезновением атмосферы Марс начал терять и влагу. Значительная её часть могла улетучиться в космос вместе с воздухом, но исследования показывают, что большая часть влаги всё же осталась на планете. Сегодня вода скрыта в полярных ледниках и даже в подземных резервуарах. Некоторые учёные считают, что под поверхностью могут находиться целые океаны в виде замёрзших или даже жидких водоёмов. Понимание того, как Марс потерял свою воду и атмосферу, помогает учёным определить, мог ли он поддерживать жизнь. Если подземные резервуары действительно существуют, они могут хранить древние микроорганизмы или другие биологические следы. Следующие миссии на Марс, такие как программы NASA и ESA, будут искать ответы на эти вопросы, исследуя грунт и проводя бурение в потенциальных местах бывших водоёмов.
Прошлое Марса остаётся одной из самых интригующих загадок. Когда-то он мог быть очень похож на Землю, но затем превратился в холодный и безжизненный мир. Разгадав его историю, мы сможем понять, ждут ли нашу планету такие же драматические метаморфозы. В целом же новое открытие не только даёт представление о водной истории Марса, но и проливает свет на потенциальные места для поиска следов древней жизни. Если Марс действительно обладал океанами и активным круговоротом воды, это значит, что в прошлом он мог быть пригоден для жизни. Подобные прибрежные экосистемы на Земле считаются колыбелью ранней биологической активности. Если потеря влаги на Марсе происходила в рамках существующих компьютерных моделей, то со временем нам удастся обнаружить под поверхностью планеты крупные резервуары с водой. В рамках указанного выше исследования учёные планируют провести моделирование марсианских приливов и волн, чтобы понять, насколько активным был древний океан. На основе полученных данных будет приниматься решение о запуске нового зонда, который сможет дать ответы на самые сложные вопросы.