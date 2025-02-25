А вот куда ушла влага, нам ещё только предстоит выяснить

Несколько десятилетий назад учёные начали предполагать, что некогда поверхность Марса была покрыта водой. На тот момент было сложно понять, где именно располагалась влага и насколько она была распространена. С целью более глубокого изучения данного вопроса на Красную планету отправили несколько роботизированных станций, позволивших пролить свет на события, происходившие миллиарды лет назад. Машины доказали существование древних рек и озёр, определив их глубину и протяжённость. Учёные предположили, что древние водоёмы на Марсе не были глубокими, хотя и встречались по всей планете. Похоже, мы изучили не всё, ведь не так давно подоспели новые доказательства, раскрывающие ландшафт древнего Марса с незнакомой нам стороны.

Согласно более точным показателям, полученным с помощью сложного оборудования, Красная планета когда-то была не просто влажной, а имела полноценные водоёмы: от озёр и рек до целого океана. Согласно исследованию, проведённому международной группой учёных, примерно 4 миллиарда лет назад на Марсе плескались волны настоящего Северного моря, которое получило название Дейтеронил. Геолог Бенджамин Карденас из Университета штата Пенсильвания сравнивает древний Марс с земным пляжным курортом. Он отмечает, что автоматическая станция обнаружила следы волн, ветра и даже песчаных отложений, ну а всё это встречается на обычном песчаном пляже на нашей планете. Исследователь рассказал, что использование георадара (GPR) позволило разглядеть структуры под поверхностью Марса, напоминающие береговую линию и речные дельты. Расположенные под углом 15 градусов отложения говорят о мощных водных потоках, формировавших эти пейзажи на протяжении миллионов лет.

Учёные отмечают, что предыдущие исследования уже намекали на существование береговой линии, но только теперь удалось подтвердить её наличие с помощью глубокого сканирования. Согласно данным, полученным марсоходом Zhurong Китайского национального космического управления (CNSA), под поверхностью Утопийской равнины скрываются слои осадочных пород, аналогичные тем, что встречаются в прибрежных зонах Земли. Хотя у Марса нет спутника, подобного нашей Луне (способного вызывать мощные приливы), исследователи отмечают, что Солнце и атмосферные ветры могли формировать марсианские волны. В древнем океане должны были встречаться сильные приливы, а при наличии ветра на Марсе даже могли существовать высокие волны. Очевидно, что до земных волн и приливов Красной планете было далеко, но даже указанных выше явлений достаточно для создания полноценных пляжей, напоминающих земные курорты.

По мнению исследователей, одна из главных причин трансформации Марса заключается в потере атмосферы. Красная планета изначально обладала магнитным полем, которое защищало её от солнечного ветра, но примерно 4 миллиарда лет назад оно ослабло и исчезло. Без магнитного щита частицы солнечного ветра начали стремительно сдувать атмосферу Марса в космос. Постепенно давление снизилось, а вместе с ним исчезла способность удерживать жидкую воду. С исчезновением атмосферы Марс начал терять и влагу. Значительная её часть могла улетучиться в космос вместе с воздухом, но исследования показывают, что большая часть влаги всё же осталась на планете. Сегодня вода скрыта в полярных ледниках и даже в подземных резервуарах. Некоторые учёные считают, что под поверхностью могут находиться целые океаны в виде замёрзших или даже жидких водоёмов. Понимание того, как Марс потерял свою воду и атмосферу, помогает учёным определить, мог ли он поддерживать жизнь. Если подземные резервуары действительно существуют, они могут хранить древние микроорганизмы или другие биологические следы. Следующие миссии на Марс, такие как программы NASA и ESA, будут искать ответы на эти вопросы, исследуя грунт и проводя бурение в потенциальных местах бывших водоёмов.

Прошлое Марса остаётся одной из самых интригующих загадок. Когда-то он мог быть очень похож на Землю, но затем превратился в холодный и безжизненный мир. Разгадав его историю, мы сможем понять, ждут ли нашу планету такие же драматические метаморфозы. В целом же новое открытие не только даёт представление о водной истории Марса, но и проливает свет на потенциальные места для поиска следов древней жизни. Если Марс действительно обладал океанами и активным круговоротом воды, это значит, что в прошлом он мог быть пригоден для жизни. Подобные прибрежные экосистемы на Земле считаются колыбелью ранней биологической активности. Если потеря влаги на Марсе происходила в рамках существующих компьютерных моделей, то со временем нам удастся обнаружить под поверхностью планеты крупные резервуары с водой. В рамках указанного выше исследования учёные планируют провести моделирование марсианских приливов и волн, чтобы понять, насколько активным был древний океан. На основе полученных данных будет приниматься решение о запуске нового зонда, который сможет дать ответы на самые сложные вопросы.