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Bublik1
Мерц победил на выборах в ФРГ, пообещав рядовым немцам сделать Германию великой и независимой от США
Многие аналитики уверены, что добиться поставленных целей будущему канцлеру не удастся

После прихода к власти Трампа и его попыток начать мирные переговоры по Украине мы видим довольно неожиданную позицию европейских лидеров. Политики, которые ещё совсем недавно за каждым решением обращались в администрацию Белого дома, вдруг вспомнили о суверенитете, чего не было уже очень давно. Звучат призывы создать собственную армию, хотя пока неясно, кого туда вообще планируют набирать. Молодые европейцы привыкли к благам цивилизации и готовы расстаться с любыми свободами ради доступа к сериалам, попкорну и другим радостям жизни. На самом деле никто ни у кого ничего и не спрашивает, а сегодня мы видим новый подъём патриотических настроений в Германии. Судя по результатам прошедших вчера выборов, наивных людей в ФРГ ещё очень много, ну а популисты продолжат двигаться в нужном им направлении. Прежде чем переходить к изложению проблемы, давайте рассмотрим небольшую статистику. 

Итак, на конец 2019 года (это последние уточнённые официальные данные) в Германии располагался внушительный военные контингент НАТО. При этом только американских военнослужащих было 35 700 человек. Во время своего предыдущего срока Трамп планировал сократить количество солдат до 25 тысяч человек, но даже это очень много. Пришедший к власти Байден принял прямо противоположное решение, увеличив количество американских солдат в Германии на 2000 человек. Подобные действия производились в ответ на некие угрозы существованию НАТО в регионе, ну а в итоге сегодня в ФРГ успешно расположились почти 38 тысяч военнослужащих из США. Согласитесь, когда в вашей стране находится оккупационный военный контингент, довольно глупо говорить о независимости. Ясно, что Трамп не станет делать резких движений, но простор для самых различных действий у него остаётся, тогда как Германия сильно связана множеством различных законов, принятых по итогам Второй мировой. И вот на этом фоне к власти приходит Фридрих Мерц, представляющий Христианско-демократический союз.

Глава своей партии претендует на пост Канцлера и уже сделал множество громких заявлений. По его словам, украинских конфликт нужно продолжать, активно снабжая Киев оружием и деньгами. Где политик намерен взять такие деньги, остаётся только догадываться. На самом деле это не единственное громкое заявление, сделанное Мерцом. Он обещает сделать Германию независимой от США, хотя в данном случае всё это выглядит комично. Пожалуй, если бы такие планы действительно были, то Мерц пообещал бы отправить американских солдат домой, но ничего подобного будущий канцлер делать не собирается. Эксперты уверены, что 69-летнему политику предстоят сложные переговоры по формированию коалиционного правительства в условиях крайне напряжённого политического ландшафта. Если кратко говорить об итогах выборов, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего правящий трехпартийный альянс действующего канцлера потерпел поражение, а крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место, набрав около 20% от всех голосов. Поскольку другие партии категорически отказываются от сотрудничества с АдГ, процесс формирования большинства точно не будет лёгким. Но удивительно даже не это, ведь ещё несколько месяцев назад Мерц считался проамериканским политиком.

Не так давно он жёстко прошёлся по Трампу и правящим элитам в Вашингтоне. Что примечательно, Мерц открыто обвинил президента США во вмешательстве в выборный процесс в Германии. Будущий канцлер констатировал, что Германия находится под давлением сразу с двух сторон: между агрессивной политикой США и растущими амбициями блока из России и Китая. В этой ситуации Европе необходимо сплотиться и обрести стратегическую автономию. Мерц также заявил, что Трампу безразлична судьба Европы, а значит причин для единства становится ещё больше. Политологи называют курс будущего канцлера крайне непоследовательным. Так, он продвигает экономически либеральный, но более жёсткий консервативный курс. В отличие от правительства Шольца, Мерц готов рассмотреть поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, но при этом подчёркивает, что Европа должна активнее развивать собственные оборонные инициативы в рамках НАТО. Предполагается, что формирование нового правительства может занять месяцы, оставляя Германию в подвешенном состоянии. Это усугубляет экономическую нестабильность, сдерживает реформы и создаёт вакуум лидерства в ЕС на фоне глобальных вызовов. 

На этом фоне планы Мерца кажутся невыполнимыми, поскольку контрастируют с интересами США. Что бы не говорил будущий канцлер, но свой интерес у Трампа в Европе есть, вот только он идёт вразрез с самостоятельностью ФРГ и попытками противостоять роли Вашингтона на мировой арене. Ну а если вспомнить фактор американского военного присутствия, то попытки Мерца и вовсе кажутся комичными. Выше вы можете изучить распределение мест в Бундестаге согласно озвученным данным прошедшего голосования. Многие аналитики отмечают, что лозунги Мерца напоминают риторику Трампа. Оба политики обещают сделать свои страны великими, но планируют двигаться к достижению этих целей разными путями. 

#политика #аналитика #германия
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